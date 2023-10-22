OTK

Octo Gaming – это игровая платформа №1 на мобильных устройствах в Solana с 4 миллионами загрузок. Доступна в App Store, Play Store и как dApp на Solana. Платформа основана на мини-играх, использующих собственные IP Octo, а также самые популярные IP из Web2 и Web3, позволяя пользователям монетизировать время, проведенное за играми. В приложении уже доступны 17 игр, в которых сыграно более 100 миллионов матчей.

Название криптовалютыOTK

МестоNo.1763

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,200,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.12041089353940107,2024-03-25

Наименьшая цена0.000660347704777999,2023-10-22

Публичный блокчейнSOL

ВведениеOcto Gaming – это игровая платформа №1 на мобильных устройствах в Solana с 4 миллионами загрузок. Доступна в App Store, Play Store и как dApp на Solana. Платформа основана на мини-играх, использующих собственные IP Octo, а также самые популярные IP из Web2 и Web3, позволяя пользователям монетизировать время, проведенное за играми. В приложении уже доступны 17 игр, в которых сыграно более 100 миллионов матчей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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