Что такое NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) – это отслеживающий сертификат, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. NVDAx отслеживает цену акций компании NVIDIA Corp (базовый актив). NVDAx предназначен для предоставления соответствующим требованиям участникам криптовалютного рынка регулируемого доступа к цене акций NVIDIA Corp, при этом сохраняя преимущества технологии блокчейн.

Токеномика NVIDIA xStock (NVDAX)

Понимание токеномики NVIDIA xStock (NVDAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NVDAX прямо сейчас!

Как купить NVIDIA xStock (NVDAX)

Ищете как купить NVIDIA xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NVIDIA xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники NVIDIA xStock

Для более глубокого понимания NVIDIA xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NVIDIA xStock Сколько стоит NVIDIA xStock (NVDAX) на сегодня? Актуальная цена NVDAX в USD – 180,97 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NVDAX в USD? $ 180,97 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NVDAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NVIDIA xStock? Рыночная капитализация NVDAX составляет $ 16,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NVDAX? Циркулирующее предложение NVDAX составляет 90,05K USD . Какова была максимальная цена (ATH) NVDAX? NVDAX достиг максимальной цены (ATH) в 195,70857372868676 USD . Какова была минимальная цена NVDAX за все время (ATL)? NVDAX достиг минимальной цены (ATL) в 150,17117069595338 USD . Каков объем торгов NVDAX? Объем торгов за последние 24 часа для NVDAX составляет $ 69,99K USD . Вырастет ли NVDAX в цене в этом году? NVDAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NVDAX для более подробного анализа.

