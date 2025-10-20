Текущая цена NVIDIA xStock сегодня составляет 180.97 USD. Следите за обновлениями цены NVDAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVDAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NVIDIA xStock сегодня составляет 180.97 USD. Следите за обновлениями цены NVDAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVDAX прямо сейчас на MEXC.

NVIDIA xStock Курс (NVDAX)

Текущая цена 1 NVDAX в USD: $180,99

График цены NVIDIA xStock (NVDAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:51 (UTC+8)

Информация о ценах NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена NVIDIA xStock (NVDAX) составляет $ 180,97. За последние 24 часа NVDAX торговался в диапазоне от $ 177,01 до $ 183,06, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NVDAX за все время составляет $ 195,70857372868676, а минимальная – $ 150,17117069595338.

Что касается краткосрочной динамики, NVDAX изменился на +0,38% за последний час, на +0,89% за 24 часа и на -0,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NVIDIA xStock (NVDAX)

Текущая рыночная капитализация NVIDIA xStock составляет $ 16,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 69,99K. Циркулируещее обращение NVDAX составляет 90,05K, а общее предложение – 90053.85723407. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,30M.

История цен NVIDIA xStock (NVDAX) в USD

Отслеживайте изменения цены NVIDIA xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,5966+0,89%
30 дней$ -1,24-0,69%
60 дней$ +1,89+1,05%
90 дней$ +8,34+4,83%
Изменение цены NVIDIA xStock сегодня

Сегодня для NVDAX зафиксировано изменение $ +1,5966 (+0,89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NVIDIA xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -1,24 (-0,69%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NVIDIA xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NVDAX изменился на $ +1,89 (+1,05%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NVIDIA xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +8,34 (+4,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NVIDIA xStock (NVDAX)?

Просмотеть страницу истории цен NVIDIA xStock.

Что такое NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) – это отслеживающий сертификат, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. NVDAx отслеживает цену акций компании NVIDIA Corp (базовый актив). NVDAx предназначен для предоставления соответствующим требованиям участникам криптовалютного рынка регулируемого доступа к цене акций NVIDIA Corp, при этом сохраняя преимущества технологии блокчейн.

NVIDIA xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NVIDIA xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NVDAX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о NVIDIA xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NVIDIA xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены NVIDIA xStock (USD)

Сколько будет стоить NVIDIA xStock (NVDAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NVIDIA xStock (NVDAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NVIDIA xStock.

Проверьте прогноз цены NVIDIA xStock!

Токеномика NVIDIA xStock (NVDAX)

Понимание токеномики NVIDIA xStock (NVDAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NVDAX прямо сейчас!

Как купить NVIDIA xStock (NVDAX)

Ищете как купить NVIDIA xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NVIDIA xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NVDAX на местную валюту

Источники NVIDIA xStock

Для более глубокого понимания NVIDIA xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт NVIDIA xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NVIDIA xStock

Сколько стоит NVIDIA xStock (NVDAX) на сегодня?
Актуальная цена NVDAX в USD – 180,97 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NVDAX в USD?
Текущая цена NVDAX в USD составляет $ 180,97. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NVIDIA xStock?
Рыночная капитализация NVDAX составляет $ 16,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NVDAX?
Циркулирующее предложение NVDAX составляет 90,05K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NVDAX?
NVDAX достиг максимальной цены (ATH) в 195,70857372868676 USD.
Какова была минимальная цена NVDAX за все время (ATL)?
NVDAX достиг минимальной цены (ATL) в 150,17117069595338 USD.
Каков объем торгов NVDAX?
Объем торгов за последние 24 часа для NVDAX составляет $ 69,99K USD.
Вырастет ли NVDAX в цене в этом году?
NVDAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NVDAX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:51 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

