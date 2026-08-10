Сегодняшняя цена MXN

Текущая цена MXN (MXN) сегодня составляет ₽ 0,0556 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MXN на RUB составляет ₽ 0,0556 за MXN.

На данный момент MXN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MXN. В течение последних 24 часов, MXN торговался в диапазоне от ₽ 0,05544 (минимум) до ₽ 0,05613 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MXN изменился на +0,05% за последний час и на +1,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,51K.

Рыночная информация MXN (MXN)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 58,51K₽ 58,51K ₽ 58,51K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация MXN составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,51K. Циркулируещее обращение MXN составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.