Текущая цена iShares Gold Trust сегодня составляет 77.42 USD. Следите за обновлениями цены IAUON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IAUON прямо сейчас на MEXC.

$77,42
+1,78%1D
График цены iShares Gold Trust (IAUON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:46:53 (UTC+8)

Информация о ценах iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 75,6
Мин 24Ч
$ 77,9
Макс 24Ч

$ 75,6
$ 77,9
$ 82,53676920433921
$ 66,2823140111318
+0,05%

+1,78%

-2,94%

-2,94%

Текущая цена iShares Gold Trust (IAUON) составляет $ 77,42. За последние 24 часа IAUON торговался в диапазоне от $ 75,6 до $ 77,9, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IAUON за все время составляет $ 82,53676920433921, а минимальная – $ 66,2823140111318.

Что касается краткосрочной динамики, IAUON изменился на +0,05% за последний час, на +1,78% за 24 часа и на -2,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация iShares Gold Trust (IAUON)

No.1171

$ 9,25M
$ 58,39K
$ 9,25M
119,50K
119 502,72541928
Текущая рыночная капитализация iShares Gold Trust составляет $ 9,25M, при 24-часовом объеме торгов $ 58,39K. Циркулируещее обращение IAUON составляет 119,50K, а общее предложение – 119502.72541928. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,25M.

История цен iShares Gold Trust (IAUON) в USD

Отслеживайте изменения цены iShares Gold Trust за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,354+1,78%
30 дней$ +6,3+8,85%
60 дней$ +27,42+54,84%
90 дней$ +27,42+54,84%
Изменение цены iShares Gold Trust сегодня

Сегодня для IAUON зафиксировано изменение $ +1,354 (+1,78%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены iShares Gold Trust за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +6,3 (+8,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены iShares Gold Trust за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IAUON изменился на $ +27,42 (+54,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены iShares Gold Trust за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +27,42 (+54,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены iShares Gold Trust (IAUON)?

Просмотеть страницу истории цен iShares Gold Trust.

Что такое iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

iShares Gold Trust доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в iShares Gold Trust. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга IAUON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о iShares Gold Trust в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки iShares Gold Trust простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены iShares Gold Trust (USD)

Сколько будет стоить iShares Gold Trust (IAUON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов iShares Gold Trust (IAUON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для iShares Gold Trust.

Проверьте прогноз цены iShares Gold Trust!

Токеномика iShares Gold Trust (IAUON)

Понимание токеномики iShares Gold Trust (IAUON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IAUON прямо сейчас!

Как купить iShares Gold Trust (IAUON)

Ищете как купить iShares Gold Trust? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести iShares Gold Trust на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

IAUON на местную валюту

1 iShares Gold Trust (IAUON) в VND
2 037 307,3
Источники iShares Gold Trust

Для более глубокого понимания iShares Gold Trust рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт iShares Gold Trust
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о iShares Gold Trust

Сколько стоит iShares Gold Trust (IAUON) на сегодня?
Актуальная цена IAUON в USD – 77,42 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IAUON в USD?
Текущая цена IAUON в USD составляет $ 77,42. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация iShares Gold Trust?
Рыночная капитализация IAUON составляет $ 9,25M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IAUON?
Циркулирующее предложение IAUON составляет 119,50K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IAUON?
IAUON достиг максимальной цены (ATH) в 82,53676920433921 USD.
Какова была минимальная цена IAUON за все время (ATL)?
IAUON достиг минимальной цены (ATL) в 66,2823140111318 USD.
Каков объем торгов IAUON?
Объем торгов за последние 24 часа для IAUON составляет $ 58,39K USD.
Вырастет ли IAUON в цене в этом году?
IAUON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IAUON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии iShares Gold Trust (IAUON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

