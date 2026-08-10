ConstitutionDAO Курс (PEOPLE)
Текущая цена ConstitutionDAO (PEOPLE) сегодня составляет ₽ 0,008689 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEOPLE на RUB составляет ₽ 0,008689 за PEOPLE.
На данный момент ConstitutionDAO занимает #608 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 43,97M, при оборотном предложении 5,06B PEOPLE. В течение последних 24 часов, PEOPLE торговался в диапазоне от ₽ 0,008094 (минимум) до ₽ 0,00956 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15,3025063060724456993, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0586570075056113728.
В краткосрочной перспективе PEOPLE изменился на -1,01% за последний час и на +18,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 106,66K.
No.608
ETH
Текущая рыночная капитализация ConstitutionDAO составляет ₽ 43,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 106,66K. Циркулируещее обращение PEOPLE составляет 5,06B, а общее предложение – 5060137334.7. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,97M.
-1,01%
-0,16%
+18,83%
+18,83%
Отслеживайте изменения цены ConstitutionDAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0011506
|-0,16%
|30 дней
|₽ +0,003065
|+54,49%
|60 дней
|₽ +0,003333
|+62,22%
|90 дней
|₽ +0,000825
|+10,49%
Сегодня для PEOPLE зафиксировано изменение ₽ -0,0011506 (-0,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,003065 (+54,49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то PEOPLE изменился на ₽ +0,003333 (+62,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000825 (+10,49%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ConstitutionDAO (PEOPLE)?
Просмотеть страницу истории цен ConstitutionDAO.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ConstitutionDAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке PEOPLE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
PEOPLE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008846, находясь выше ключевой точки S2 — 0,008837. Цена находится в зоне ниже центрального уровня 0,009216, формируя структуру низкого колебания. Система скользящих средних пока не демонстрирует чёткой бычьей конфигурации, а индикаторы показывают слабую согласованность сигналов. Текущая цена близка к границе краткосрочной поддержки, при этом верхний потенциал ограничен сопротивлением центральной зоны. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о наличии краткосрочного импульса покупок. RSI вошёл в зону перекупленности, наблюдается разнонаправленное поведение быстрых и медленных индикаторов. Волатильность остаётся в пределах обычной нормы, без значительных расширений или сжатий. Распределение силы движения хаотично, отсутствует устойчивый односторонний тренд. Значения KDJ и StochRSI указывают на локальную перегревённость рынка, что требует внимания к возможному истощению импульса. Полосы Боллинджера движутся параллельно, а цена колеблется около средней полосы. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,008837, что составляет менее 0,1% от текущего курса. Первое сопротивление S1 установлено на отметке 0,008994, что соответствует примерно 1,7% от текущей цены. Дальнейшим уровнем сопротивления выступает центральный уровень 0,009216, являющийся основным препятствием для роста. Уровни R1 (0,009373) и R2 (0,009595) предоставляют дополнительные ориентиры для анализа более высоких ценовых зон. Ключевые уровни сосредоточены в диапазоне ±2% вокруг текущего курса.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена ConstitutionDAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с ConstitutionDAO? Покупка PEOPLE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ConstitutionDAO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ConstitutionDAO (PEOPLE).
Владение ConstitutionDAO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка ConstitutionDAO (PEOPLE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
Для более глубокого понимания ConstitutionDAO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по PEOPLE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PEOPLE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ConstitutionDAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.