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Текущая цена ConstitutionDAO сегодня составляет 0,008689 RUB. Рыночная капитализация PEOPLE составляет 43 967 533,3012083 RUB. Отслеживайте обновления цен PEOPLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ConstitutionDAO сегодня составляет 0,008689 RUB. Рыночная капитализация PEOPLE составляет 43 967 533,3012083 RUB. Отслеживайте обновления цен PEOPLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ConstitutionDAO Курс (PEOPLE)

Текущая цена 1 PEOPLE в RUB:

₽0,71797207
₽0,71797207₽0,71797207
-0,16%1D
RUB
График цены ConstitutionDAO (PEOPLE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:15:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ConstitutionDAO

Текущая цена ConstitutionDAO (PEOPLE) сегодня составляет ₽ 0,008689 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEOPLE на RUB составляет ₽ 0,008689 за PEOPLE.

На данный момент ConstitutionDAO занимает #608 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 43,97M, при оборотном предложении 5,06B PEOPLE. В течение последних 24 часов, PEOPLE торговался в диапазоне от ₽ 0,008094 (минимум) до ₽ 0,00956 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15,3025063060724456993, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0586570075056113728.

В краткосрочной перспективе PEOPLE изменился на -1,01% за последний час и на +18,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 106,66K.

Рыночная информация ConstitutionDAO (PEOPLE)

No.608

₽ 43,97M
₽ 43,97M₽ 43,97M

₽ 106,66K
₽ 106,66K₽ 106,66K

₽ 43,97M
₽ 43,97M₽ 43,97M

5,06B
5,06B 5,06B

5 060 137 334,7
5 060 137 334,7 5 060 137 334,7

ETH

Текущая рыночная капитализация ConstitutionDAO составляет ₽ 43,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 106,66K. Циркулируещее обращение PEOPLE составляет 5,06B, а общее предложение – 5060137334.7. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,97M.

История цен ConstitutionDAO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,008094
₽ 0,008094₽ 0,008094
Мин 24Ч
₽ 0,00956
₽ 0,00956₽ 0,00956
Макс 24Ч

₽ 0,008094
₽ 0,008094₽ 0,008094

₽ 0,00956
₽ 0,00956₽ 0,00956

₽ 15,3025063060724456993
₽ 15,3025063060724456993₽ 15,3025063060724456993

₽ 0,0586570075056113728
₽ 0,0586570075056113728₽ 0,0586570075056113728

-1,01%

-0,16%

+18,83%

+18,83%

История цен ConstitutionDAO (PEOPLE) в RUB

Отслеживайте изменения цены ConstitutionDAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0011506-0,16%
30 дней₽ +0,003065+54,49%
60 дней₽ +0,003333+62,22%
90 дней₽ +0,000825+10,49%
Изменение цены ConstitutionDAO сегодня

Сегодня для PEOPLE зафиксировано изменение ₽ -0,0011506 (-0,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ConstitutionDAO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,003065 (+54,49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ConstitutionDAO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PEOPLE изменился на ₽ +0,003333 (+62,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ConstitutionDAO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000825 (+10,49%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ConstitutionDAO (PEOPLE)?

Просмотеть страницу истории цен ConstitutionDAO.

Анализ по ConstitutionDAO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ConstitutionDAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ConstitutionDAO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке PEOPLE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

PEOPLE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008846, находясь выше ключевой точки S2 — 0,008837. Цена находится в зоне ниже центрального уровня 0,009216, формируя структуру низкого колебания. Система скользящих средних пока не демонстрирует чёткой бычьей конфигурации, а индикаторы показывают слабую согласованность сигналов. Текущая цена близка к границе краткосрочной поддержки, при этом верхний потенциал ограничен сопротивлением центральной зоны. MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о наличии краткосрочного импульса покупок. RSI вошёл в зону перекупленности, наблюдается разнонаправленное поведение быстрых и медленных индикаторов. Волатильность остаётся в пределах обычной нормы, без значительных расширений или сжатий. Распределение силы движения хаотично, отсутствует устойчивый односторонний тренд. Значения KDJ и StochRSI указывают на локальную перегревённость рынка, что требует внимания к возможному истощению импульса. Полосы Боллинджера движутся параллельно, а цена колеблется около средней полосы. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,008837, что составляет менее 0,1% от текущего курса. Первое сопротивление S1 установлено на отметке 0,008994, что соответствует примерно 1,7% от текущей цены. Дальнейшим уровнем сопротивления выступает центральный уровень 0,009216, являющийся основным препятствием для роста. Уровни R1 (0,009373) и R2 (0,009595) предоставляют дополнительные ориентиры для анализа более высоких ценовых зон. Ключевые уровни сосредоточены в диапазоне ±2% вокруг текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ConstitutionDAO?

Цены токенов PEOPLE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка в отношении DAO и проектов децентрализованного управления
2. Общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с биткоином
3. Объем торгов и уровень ликвидности на крупных биржах
4. Уровень вовлеченности сообщества и активность в социальных сетях
5. Регуляторные новости, влияющие на DAO
6. Движения «китов» и активность крупных держателей
7. Интеграция с протоколами DeFi и партнерские отношения
8. Общая степень принятия токенов управления
9. Рыночные спекуляции и интерес розничных инвесторов
10. Макроэкономические факторы, влияющие на криптовалютный рынок

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ConstitutionDAO?

Люди хотят знать текущую цену токена PEOPLE по нескольким причинам: отслеживание эффективности инвестиций, принятие торговых решений, оценка рыночного настроения, управление портфелем, а также постоянное информирование о колебаниях стоимости проекта ConstitutionDAO в режиме реального времени.

Прогноз цены ConstitutionDAO

Прогноз цены ConstitutionDAO (PEOPLE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PEOPLE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ConstitutionDAO (PEOPLE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ConstitutionDAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ConstitutionDAO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PEOPLE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ConstitutionDAO».

Как купить и инвестировать ConstitutionDAO в Россия

Готовы приступить к работе с ConstitutionDAO? Покупка PEOPLE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ConstitutionDAO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ConstitutionDAO (PEOPLE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ConstitutionDAO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ConstitutionDAO (PEOPLE)

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Что такое ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

Источники ConstitutionDAO

Для более глубокого понимания ConstitutionDAO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт ConstitutionDAO
Обозреватель блоков

Категория :

Bridged-TokensEthereum EcosystemMeme

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:15:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ConstitutionDAO (PEOPLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ConstitutionDAO

PEOPLE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PEOPLE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PEOPLE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ConstitutionDAO (PEOPLE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ConstitutionDAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEOPLE/USDT
₽0,71797207
₽0,71797207₽0,71797207
-0,04%
11.95M (USDT)

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