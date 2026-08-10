Сегодняшняя цена ConstitutionDAO

Текущая цена ConstitutionDAO (PEOPLE) сегодня составляет ₽ 0,008689 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEOPLE на RUB составляет ₽ 0,008689 за PEOPLE.

На данный момент ConstitutionDAO занимает #608 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 43,97M, при оборотном предложении 5,06B PEOPLE. В течение последних 24 часов, PEOPLE торговался в диапазоне от ₽ 0,008094 (минимум) до ₽ 0,00956 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15,3025063060724456993, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0586570075056113728.

В краткосрочной перспективе PEOPLE изменился на -1,01% за последний час и на +18,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 106,66K.

Рыночная информация ConstitutionDAO (PEOPLE)

Место No.608 Рыночная капитализация ₽ 43,97M₽ 43,97M ₽ 43,97M Объем (24Ч) ₽ 106,66K₽ 106,66K ₽ 106,66K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 43,97M₽ 43,97M ₽ 43,97M Оборотное предложение 5,06B 5,06B 5,06B Общее предложение 5 060 137 334,7 5 060 137 334,7 5 060 137 334,7 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ConstitutionDAO составляет ₽ 43,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 106,66K. Циркулируещее обращение PEOPLE составляет 5,06B, а общее предложение – 5060137334.7. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 43,97M.