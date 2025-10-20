Что такое Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) — это мультифункциональный токен в экосистеме OMET/ONFA, который используется для платежей, торговли, стейкинга и получения эксклюзивных преимуществ, таких как участие в программах FOMO, мини-гонках и покупка NFT-пакетов для майнинга. MTT также служит токеном управления, позволяя сообществу голосовать по ключевым решениям, а его мультичейн-возможности обеспечивают плавный своп как на DEX-, так и на CEX-платформах. Благодаря дефляционной модели токеномики, ончейн-прозрачности, масштабируемым приложениям и подходу, ориентированному на сообщество, MTT стремится создать устойчивую ценность, тесно связанную с практичными, реальными продуктами и услугами.

Metti Token доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Metti Token. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Прогноз цены Metti Token (USD)

Сколько будет стоить Metti Token (MTT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Metti Token (MTT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Metti Token.

Проверьте прогноз цены Metti Token!

Токеномика Metti Token (MTT)

Понимание токеномики Metti Token (MTT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MTT прямо сейчас!

Как купить Metti Token (MTT)

Ищете как купить Metti Token? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Metti Token на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metti Token Сколько стоит Metti Token (MTT) на сегодня? Актуальная цена MTT в USD – 37,86 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MTT в USD? $ 37,86 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MTT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Metti Token? Рыночная капитализация MTT составляет $ 0,00 USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MTT? Циркулирующее предложение MTT составляет 0,00 USD . Какова была максимальная цена (ATH) MTT? MTT достиг максимальной цены (ATH) в 159,13148291639322 USD . Какова была минимальная цена MTT за все время (ATL)? MTT достиг минимальной цены (ATL) в 3,009680156954041 USD . Каков объем торгов MTT? Объем торгов за последние 24 часа для MTT составляет $ 518,09K USD . Вырастет ли MTT в цене в этом году? MTT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MTT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Metti Token (MTT)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

