Текущая цена Metti Token сегодня составляет 37.86 USD. Следите за обновлениями цены MTT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MTT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Metti Token сегодня составляет 37.86 USD. Следите за обновлениями цены MTT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MTT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MTT

Информация о цене MTT

Whitepaper MTT

Официальный сайт MTT

Токеномика MTT

Прогноз цен MTT

История MTT

Руководство по покупке MTT

Конвертер валют MTT в фиат

MTT на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Metti Token

Metti Token Курс (MTT)

Текущая цена 1 MTT в USD:

$37,82
$37,82$37,82
+3,16%1D
USD
График цены Metti Token (MTT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:54 (UTC+8)

Информация о ценах Metti Token (MTT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 35,92
$ 35,92$ 35,92
Мин 24Ч
$ 41
$ 41$ 41
Макс 24Ч

$ 35,92
$ 35,92$ 35,92

$ 41
$ 41$ 41

$ 159,13148291639322
$ 159,13148291639322$ 159,13148291639322

$ 3,009680156954041
$ 3,009680156954041$ 3,009680156954041

+0,10%

+3,16%

-3,69%

-3,69%

Текущая цена Metti Token (MTT) составляет $ 37,86. За последние 24 часа MTT торговался в диапазоне от $ 35,92 до $ 41, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MTT за все время составляет $ 159,13148291639322, а минимальная – $ 3,009680156954041.

Что касается краткосрочной динамики, MTT изменился на +0,10% за последний час, на +3,16% за 24 часа и на -3,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Metti Token (MTT)

No.3694

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 518,09K
$ 518,09K$ 518,09K

$ 189,30M
$ 189,30M$ 189,30M

0,00
0,00 0,00

5 000 000
5 000 000 5 000 000

4 998 730
4 998 730 4 998 730

0,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация Metti Token составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 518,09K. Циркулируещее обращение MTT составляет 0,00, а общее предложение – 4998730. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 189,30M.

История цен Metti Token (MTT) в USD

Отслеживайте изменения цены Metti Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,1585+3,16%
30 дней$ -18,3-32,59%
60 дней$ -16,8-30,74%
90 дней$ -27,14-41,76%
Изменение цены Metti Token сегодня

Сегодня для MTT зафиксировано изменение $ +1,1585 (+3,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Metti Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -18,3 (-32,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Metti Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MTT изменился на $ -16,8 (-30,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Metti Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -27,14 (-41,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Metti Token (MTT)?

Просмотеть страницу истории цен Metti Token.

Что такое Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) — это мультифункциональный токен в экосистеме OMET/ONFA, который используется для платежей, торговли, стейкинга и получения эксклюзивных преимуществ, таких как участие в программах FOMO, мини-гонках и покупка NFT-пакетов для майнинга. MTT также служит токеном управления, позволяя сообществу голосовать по ключевым решениям, а его мультичейн-возможности обеспечивают плавный своп как на DEX-, так и на CEX-платформах. Благодаря дефляционной модели токеномики, ончейн-прозрачности, масштабируемым приложениям и подходу, ориентированному на сообщество, MTT стремится создать устойчивую ценность, тесно связанную с практичными, реальными продуктами и услугами.

Metti Token доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Metti Token. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MTT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Metti Token в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Metti Token простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Metti Token (USD)

Сколько будет стоить Metti Token (MTT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Metti Token (MTT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Metti Token.

Проверьте прогноз цены Metti Token!

Токеномика Metti Token (MTT)

Понимание токеномики Metti Token (MTT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MTT прямо сейчас!

Как купить Metti Token (MTT)

Ищете как купить Metti Token? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Metti Token на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MTT на местную валюту

1 Metti Token (MTT) в VND
996 285,9
1 Metti Token (MTT) в AUD
A$57,9258
1 Metti Token (MTT) в GBP
28,0164
1 Metti Token (MTT) в EUR
32,5596
1 Metti Token (MTT) в USD
$37,86
1 Metti Token (MTT) в MYR
RM159,7692
1 Metti Token (MTT) в TRY
1 589,3628
1 Metti Token (MTT) в JPY
¥5 754,72
1 Metti Token (MTT) в ARS
ARS$55 189,2792
1 Metti Token (MTT) в RUB
3 071,2032
1 Metti Token (MTT) в INR
3 326,3796
1 Metti Token (MTT) в IDR
Rp630 999,7476
1 Metti Token (MTT) в PHP
2 218,596
1 Metti Token (MTT) в EGP
￡E.1 801,3788
1 Metti Token (MTT) в BRL
R$204,0654
1 Metti Token (MTT) в CAD
C$52,6254
1 Metti Token (MTT) в BDT
4 621,9488
1 Metti Token (MTT) в NGN
55 350,5628
1 Metti Token (MTT) в COP
$147 315,153
1 Metti Token (MTT) в ZAR
R.657,6282
1 Metti Token (MTT) в UAH
1 578,762
1 Metti Token (MTT) в TZS
T.Sh.93 945,0468
1 Metti Token (MTT) в VES
Bs7 950,6
1 Metti Token (MTT) в CLP
$35 967
1 Metti Token (MTT) в PKR
Rs10 706,808
1 Metti Token (MTT) в KZT
20 365,6512
1 Metti Token (MTT) в THB
฿1 239,915
1 Metti Token (MTT) в TWD
NT$1 166,088
1 Metti Token (MTT) в AED
د.إ138,9462
1 Metti Token (MTT) в CHF
Fr29,9094
1 Metti Token (MTT) в HKD
HK$294,1722
1 Metti Token (MTT) в AMD
֏14 455,7052
1 Metti Token (MTT) в MAD
.د.م349,4478
1 Metti Token (MTT) в MXN
$697,0026
1 Metti Token (MTT) в SAR
ريال141,975
1 Metti Token (MTT) в ETB
Br5 676,7284
1 Metti Token (MTT) в KES
KSh4 891,1334
1 Metti Token (MTT) в JOD
د.أ26,84274
1 Metti Token (MTT) в PLN
137,8104
1 Metti Token (MTT) в RON
лв165,8268
1 Metti Token (MTT) в SEK
kr355,884
1 Metti Token (MTT) в BGN
лв63,6048
1 Metti Token (MTT) в HUF
Ft12 721,7172
1 Metti Token (MTT) в CZK
793,5456
1 Metti Token (MTT) в KWD
د.ك11,58516
1 Metti Token (MTT) в ILS
124,938
1 Metti Token (MTT) в BOB
Bs260,8554
1 Metti Token (MTT) в AZN
64,362
1 Metti Token (MTT) в TJS
SM348,312
1 Metti Token (MTT) в GEL
102,222
1 Metti Token (MTT) в AOA
Kz34 512,0402
1 Metti Token (MTT) в BHD
.د.ب14,27322
1 Metti Token (MTT) в BMD
$37,86
1 Metti Token (MTT) в DKK
kr243,4398
1 Metti Token (MTT) в HNL
L993,0678
1 Metti Token (MTT) в MUR
1 723,7658
1 Metti Token (MTT) в NAD
$660,657
1 Metti Token (MTT) в NOK
kr377,8428
1 Metti Token (MTT) в NZD
$65,4978
1 Metti Token (MTT) в PAB
B/.37,86
1 Metti Token (MTT) в PGK
K159,012
1 Metti Token (MTT) в QAR
ر.ق137,4318
1 Metti Token (MTT) в RSD
дин.3 822,7242
1 Metti Token (MTT) в UZS
soʻm456 144,4734
1 Metti Token (MTT) в ALL
L3 149,5734
1 Metti Token (MTT) в ANG
ƒ67,7694
1 Metti Token (MTT) в AWG
ƒ68,148
1 Metti Token (MTT) в BBD
$75,72
1 Metti Token (MTT) в BAM
KM63,6048
1 Metti Token (MTT) в BIF
Fr111 346,26
1 Metti Token (MTT) в BND
$48,8394
1 Metti Token (MTT) в BSD
$37,86
1 Metti Token (MTT) в JMD
$6 077,6658
1 Metti Token (MTT) в KHR
152 660,985
1 Metti Token (MTT) в KMF
Fr16 052,64
1 Metti Token (MTT) в LAK
823 043,4618
1 Metti Token (MTT) в LKR
රු11 465,5224
1 Metti Token (MTT) в MDL
L644,3772
1 Metti Token (MTT) в MGA
Ar169 017,6408
1 Metti Token (MTT) в MOP
P302,5014
1 Metti Token (MTT) в MVR
579,258
1 Metti Token (MTT) в MWK
MK65 501,586
1 Metti Token (MTT) в MZN
MT2 419,254
1 Metti Token (MTT) в NPR
रु5 307,5934
1 Metti Token (MTT) в PYG
268 503,12
1 Metti Token (MTT) в RWF
Fr54 859,14
1 Metti Token (MTT) в SBD
$311,5878
1 Metti Token (MTT) в SCR
517,5462
1 Metti Token (MTT) в SRD
$1 500,7704
1 Metti Token (MTT) в SVC
$330,5178
1 Metti Token (MTT) в SZL
L660,657
1 Metti Token (MTT) в TMT
m132,8886
1 Metti Token (MTT) в TND
د.ت111,15696
1 Metti Token (MTT) в TTD
$256,3122
1 Metti Token (MTT) в UGX
Sh131 904,24
1 Metti Token (MTT) в XAF
Fr21 390,9
1 Metti Token (MTT) в XCD
$102,222
1 Metti Token (MTT) в XOF
Fr21 390,9
1 Metti Token (MTT) в XPF
Fr3 861,72
1 Metti Token (MTT) в BWP
P542,9124
1 Metti Token (MTT) в BZD
$75,72
1 Metti Token (MTT) в CVE
$3 597,0786
1 Metti Token (MTT) в DJF
Fr6 701,22
1 Metti Token (MTT) в DOP
$2 402,217
1 Metti Token (MTT) в DZD
د.ج4 939,9728
1 Metti Token (MTT) в FJD
$87,078
1 Metti Token (MTT) в GNF
Fr329 192,7
1 Metti Token (MTT) в GTQ
Q289,2504
1 Metti Token (MTT) в GYD
$7 907,061
1 Metti Token (MTT) в ISK
kr4 618,92

Источники Metti Token

Для более глубокого понимания Metti Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Metti Token
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metti Token

Сколько стоит Metti Token (MTT) на сегодня?
Актуальная цена MTT в USD – 37,86 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MTT в USD?
Текущая цена MTT в USD составляет $ 37,86. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Metti Token?
Рыночная капитализация MTT составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MTT?
Циркулирующее предложение MTT составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MTT?
MTT достиг максимальной цены (ATH) в 159,13148291639322 USD.
Какова была минимальная цена MTT за все время (ATL)?
MTT достиг минимальной цены (ATL) в 3,009680156954041 USD.
Каков объем торгов MTT?
Объем торгов за последние 24 часа для MTT составляет $ 518,09K USD.
Вырастет ли MTT в цене в этом году?
MTT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MTT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:49:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Metti Token (MTT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MTT в USD

Сумма

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 37,86 USD

Торговля MTT

MTT/USDT
$37,82
$37,82$37,82
+3,16%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах