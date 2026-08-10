Сегодняшняя цена Allora

Текущая цена Allora (ALLO) сегодня составляет ₽ 0,30691 с изменением 0,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALLO на RUB составляет ₽ 0,30691 за ALLO.

На данный момент Allora занимает #300 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 61,54M, при оборотном предложении 200,50M ALLO. В течение последних 24 часов, ALLO торговался в диапазоне от ₽ 0,28631 (минимум) до ₽ 0,31862 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 140,892037476350444718, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,8695611314103174858.

В краткосрочной перспективе ALLO изменился на -0,76% за последний час и на +16,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 167,05K.

Рыночная информация Allora (ALLO)

Место No.300 Рыночная капитализация ₽ 61,54M₽ 61,54M ₽ 61,54M Объем (24Ч) ₽ 167,05K₽ 167,05K ₽ 167,05K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 306,91M₽ 306,91M ₽ 306,91M Оборотное предложение 200,50M 200,50M 200,50M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 785 499 999 785 499 999 785 499 999 Коэффициент обращения 20,05% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Allora составляет ₽ 61,54M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 167,05K. Циркулируещее обращение ALLO составляет 200,50M, а общее предложение – 785499999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 306,91M.