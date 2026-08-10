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Текущая цена Allora сегодня составляет 0,30691 RUB. Рыночная капитализация ALLO составляет 61 535 455 RUB. Отслеживайте обновления цен ALLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Allora сегодня составляет 0,30691 RUB. Рыночная капитализация ALLO составляет 61 535 455 RUB. Отслеживайте обновления цен ALLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Allora Курс (ALLO)

Текущая цена 1 ALLO в RUB:

₽25,421865
₽25,421865₽25,421865
-0,66%1D
RUB
График цены Allora (ALLO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:49:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Allora

Текущая цена Allora (ALLO) сегодня составляет ₽ 0,30691 с изменением 0,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALLO на RUB составляет ₽ 0,30691 за ALLO.

На данный момент Allora занимает #300 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 61,54M, при оборотном предложении 200,50M ALLO. В течение последних 24 часов, ALLO торговался в диапазоне от ₽ 0,28631 (минимум) до ₽ 0,31862 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 140,892037476350444718, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,8695611314103174858.

В краткосрочной перспективе ALLO изменился на -0,76% за последний час и на +16,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 167,05K.

Рыночная информация Allora (ALLO)

No.300

₽ 61,54M
₽ 61,54M₽ 61,54M

₽ 167,05K
₽ 167,05K₽ 167,05K

₽ 306,91M
₽ 306,91M₽ 306,91M

200,50M
200,50M 200,50M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

785 499 999
785 499 999 785 499 999

20,05%

ETH

Текущая рыночная капитализация Allora составляет ₽ 61,54M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 167,05K. Циркулируещее обращение ALLO составляет 200,50M, а общее предложение – 785499999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 306,91M.

История цен Allora в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,28631
₽ 0,28631₽ 0,28631
Мин 24Ч
₽ 0,31862
₽ 0,31862₽ 0,31862
Макс 24Ч

₽ 0,28631
₽ 0,28631₽ 0,28631

₽ 0,31862
₽ 0,31862₽ 0,31862

₽ 140,892037476350444718
₽ 140,892037476350444718₽ 140,892037476350444718

₽ 3,8695611314103174858
₽ 3,8695611314103174858₽ 3,8695611314103174858

-0,76%

-0,66%

+16,30%

+16,30%

История цен Allora (ALLO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Allora за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,168899-0,66%
30 дней₽ -0,09191-23,05%
60 дней₽ -0,08994-22,67%
90 дней₽ +0,21178+222,62%
Изменение цены Allora сегодня

Сегодня для ALLO зафиксировано изменение ₽ -0,168899 (-0,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Allora за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,09191 (-23,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Allora за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ALLO изменился на ₽ -0,08994 (-22,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Allora за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,21178 (+222,62%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Allora (ALLO)?

Просмотеть страницу истории цен Allora.

Анализ по Allora

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Allora, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Allora: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ALLO: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ALLO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,29948. Цена находится ниже ключевой точки центра S2 — 0,30212. Основным уровнем сопротивления выступает центральная ось 0,31179. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует сигнал к покупке, а индикатор EMA одновременно подтверждает бычий тренд. Однако индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов показывают дивергенцию по силе движения. Показатель RSI остаётся в нейтральной зоне, колеблясь вокруг среднего значения. Волатильность не демонстрирует значительных признаков расширения. Значения KDJ и StochRSI пока требуют дополнительной проверки для определения направления движения. Полосы Боллинджера ограничивают пространство для немедленного прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,30212, что примерно на 0,9% выше текущего курса. Следующим уровнем сопротивления является 0,30557. Далекое центральное сопротивление находится на отметке 0,31179. Снизу отсутствует чёткая опорная точка, а цена отклонилась от основного диапазона поддержки. Торговый диапазон ограничен между уровнями 0,30212 и 0,31179. На текущем уровне наблюдается равновесие между быками и медведями. Технические индикаторы дают противоречивые сигналы: система скользящих средних и осцилляторы указывают на разногласия. Рынок находится в фазе консолидации перед принятием решения о дальнейшем направлении движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Allora?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Allora (ALLO):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Прогресс в развитии проекта и технологические обновления
4. Уровень принятия проекта сообществом и рост числа пользователей
5. Объявления о партнёрствах и сотрудничествах
6. Регуляторные новости, затрагивающие более широкий криптовалютный сектор
7. Полезность токена и механизмы стейкинга
8. Конкуренция со стороны аналогичных блокчейн-проектов
9. Макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки
10. Движения «китов» и поведение крупных держателей токенов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Allora?

Люди хотят знать текущую цену Allora (ALLO) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимальных моментов для покупки/продажи, оценка рыночных тенденций и управление рисками. Данные о ценах в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать прибыльность и настроение рынка.

Прогноз цены Allora

Прогноз цены Allora (ALLO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALLO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Allora (ALLO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Allora потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Allora достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALLO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Allora».

Как купить и инвестировать Allora в Россия

Готовы приступить к работе с Allora? Покупка ALLO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Allora. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Allora (ALLO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Allora будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Allora (ALLO)

Что вы можете сделать с Allora

Владение Allora позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Allora (ALLO)

Allora – это самообучающаяся децентрализованная ИИ-сеть, позволяющая приложениям использовать более умный и безопасный ИИ через сеть самосовершенствующихся ML-моделей.

Источники Allora

Для более глубокого понимания Allora рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Allora
Обозреватель блоков

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AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:49:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Allora (ALLO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Allora

ALLO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ALLO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ALLO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Allora (ALLO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Allora в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALLO/USDT
₽25,3854594
₽25,3854594₽25,3854594
-0,80%
546.16K (USDT)
ALLO/USDC
₽25,4003526
₽25,4003526₽25,4003526
-0,80%
180.61K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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