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Текущая цена KAIO сегодня составляет 0,01849 RUB. Рыночная капитализация KAIO составляет 12 596 312,5 RUB. Отслеживайте обновления цен KAIO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена KAIO сегодня составляет 0,01849 RUB. Рыночная капитализация KAIO составляет 12 596 312,5 RUB. Отслеживайте обновления цен KAIO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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KAIO Курс (KAIO)

Текущая цена 1 KAIO в RUB:

₽1,5276438
₽1,5276438₽1,5276438
+16,87%1D
RUB
График цены KAIO (KAIO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:35:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена KAIO

Текущая цена KAIO (KAIO) сегодня составляет ₽ 0,01849 с изменением 16,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAIO на RUB составляет ₽ 0,01849 за KAIO.

На данный момент KAIO занимает #716 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,60M, при оборотном предложении 681,25M KAIO. В течение последних 24 часов, KAIO торговался в диапазоне от ₽ 0,01517 (минимум) до ₽ 0,01863 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21,3116149211873243868, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,1722387937392099952.

В краткосрочной перспективе KAIO изменился на +1,81% за последний час и на +7,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,67K.

Рыночная информация KAIO (KAIO)

No.716

₽ 12,60M
₽ 12,60M₽ 12,60M

₽ 62,67K
₽ 62,67K₽ 62,67K

₽ 184,90M
₽ 184,90M₽ 184,90M

681,25M
681,25M 681,25M

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

6,81%

ETH

Текущая рыночная капитализация KAIO составляет ₽ 12,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,67K. Циркулируещее обращение KAIO составляет 681,25M, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 184,90M.

История цен KAIO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01517
₽ 0,01517₽ 0,01517
Мин 24Ч
₽ 0,01863
₽ 0,01863₽ 0,01863
Макс 24Ч

₽ 0,01517
₽ 0,01517₽ 0,01517

₽ 0,01863
₽ 0,01863₽ 0,01863

₽ 21,3116149211873243868
₽ 21,3116149211873243868₽ 21,3116149211873243868

₽ 2,1722387937392099952
₽ 2,1722387937392099952₽ 2,1722387937392099952

+1,81%

+16,87%

+7,18%

+7,18%

История цен KAIO (KAIO) в RUB

Отслеживайте изменения цены KAIO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,220513+16,87%
30 дней₽ -0,00166-8,24%
60 дней₽ -0,01196-39,28%
90 дней₽ -0,08335-81,85%
Изменение цены KAIO сегодня

Сегодня для KAIO зафиксировано изменение ₽ +0,220513 (+16,87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены KAIO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00166 (-8,24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены KAIO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KAIO изменился на ₽ -0,01196 (-39,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены KAIO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,08335 (-81,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены KAIO (KAIO)?

Просмотеть страницу истории цен KAIO.

Анализ по KAIO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний KAIO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке KAIO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KAIO: Бычье, бычье 68% | медвежье 32%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

**Структура рынка** Цена KAIO_USDT на 4-часовом графике составляет 0,0389, что находится ниже центрального уровня 0,0401 на 3,0%, находясь в нижней части основной зоны. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) демонстрируют распределение покупок на уровнях 3–4, при этом краткосрочные средние линии расположены восходящим образом. Цена торгуется выше уровня S1 (0,0375) на 3,7%, оставаясь на достаточном расстоянии от ключевого сопротивления. **Состояние динамики** Индикатор MACD сохраняет положительное пересечение, при этом быстрая и медленная линии находятся вблизи нулевой оси. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что свидетельствует об отсутствии выраженной односторонней концентрации силы быков или медведей. Система краткосрочных скользящих средних совпадает по направлению с индикатором MACD, тогда как распределение долгосрочной и среднесрочной динамики выглядит более разрозненно. **Ключевые уровни цен** Уровень сопротивления R1 (0,0428) расположен на 10,0% выше текущей цены и служит ближайшим ориентиром для потенциального сопротивления. Уровень поддержки S1 (0,0375) находится на 3,6% ниже текущей цены и представляет собой ближайшую опорную точку. Центральный уровень 0,0401, расположенный на 3,0% выше текущей цены, продолжает активно тестируется как зона деления между быками и медведями в краткосрочной перспективе.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены KAIO

Прогноз цены KAIO (KAIO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KAIO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены KAIO (KAIO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена KAIO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену KAIO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KAIO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены KAIO».

Как купить и инвестировать KAIO в Россия

Готовы приступить к работе с KAIO? Покупка KAIO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить KAIO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке KAIO (KAIO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и KAIO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке KAIO (KAIO)

Что вы можете сделать с KAIO

Владение KAIO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое KAIO (KAIO)

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

Источники KAIO

Для более глубокого понимания KAIO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт KAIO
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:35:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии KAIO (KAIO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о KAIO

KAIO USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте KAIO (KAIO) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAIO/USDC
₽1,516077
₽1,516077₽1,516077
+15,84%
3.11M (USDT)
KAIO/USDT
₽1,5276438
₽1,5276438₽1,5276438
+16,80%
3.71M (USDT)

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₽4,1615694₽4,1615694

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₽1,94594886
₽1,94594886₽1,94594886

+45,28%

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 KAIO = 1,5276438 RUB