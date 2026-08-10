Сегодняшняя цена KAIO

Текущая цена KAIO (KAIO) сегодня составляет ₽ 0,01849 с изменением 16,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAIO на RUB составляет ₽ 0,01849 за KAIO.

На данный момент KAIO занимает #716 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,60M, при оборотном предложении 681,25M KAIO. В течение последних 24 часов, KAIO торговался в диапазоне от ₽ 0,01517 (минимум) до ₽ 0,01863 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21,3116149211873243868, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,1722387937392099952.

В краткосрочной перспективе KAIO изменился на +1,81% за последний час и на +7,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,67K.

Рыночная информация KAIO (KAIO)

Место No.716 Рыночная капитализация ₽ 12,60M₽ 12,60M ₽ 12,60M Объем (24Ч) ₽ 62,67K₽ 62,67K ₽ 62,67K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 184,90M₽ 184,90M ₽ 184,90M Оборотное предложение 681,25M 681,25M 681,25M Макс. предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коэффициент обращения 6,81% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация KAIO составляет ₽ 12,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,67K. Циркулируещее обращение KAIO составляет 681,25M, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 184,90M.