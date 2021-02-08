SafePal Курс (SFP)
Текущая цена SafePal (SFP) сегодня составляет ₽ 0,2373 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SFP на RUB составляет ₽ 0,2373 за SFP.
На данный момент SafePal занимает #163 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 118,65M, при оборотном предложении 500,00M SFP. В течение последних 24 часов, SFP торговался в диапазоне от ₽ 0,236 (минимум) до ₽ 0,25 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 362,8284293487, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,8312830795851135615.
В краткосрочной перспективе SFP изменился на +0,08% за последний час и на +10,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,72K.
No.163
100,00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
Текущая рыночная капитализация SafePal составляет ₽ 118,65M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,72K. Циркулируещее обращение SFP составляет 500,00M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 118,65M.
+0,08%
-0,04%
+10,16%
+10,16%
Отслеживайте изменения цены SafePal за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00785
|-0,04%
|30 дней
|₽ +0,0057
|+2,46%
|60 дней
|₽ -0,008
|-3,27%
|90 дней
|₽ -0,0851
|-26,40%
Сегодня для SFP зафиксировано изменение ₽ -0,00785 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0057 (+2,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SFP изменился на ₽ -0,008 (-3,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0851 (-26,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SafePal.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SafePal, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SFP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
SFP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2311; текущая цена 0,2329 подтверждает формирование краткосрочной бычьей структуры. Цена находится в диапазоне между уровнями S1 и R1, не преодолев верхнюю границу сопротивления. Скользящие средние находятся в состоянии переплетения около нулевой оси, что указывает на баланс сил покупателей и продавцов на грани разворота. Система ключевых уровней показывает, что цена удерживается над срединной линией: нижний уровень S1 обеспечивает базовую поддержку, тогда как верхний уровень R1 выступает прямой целью для тестирования. MACD сформировал «золотое пересечение», расстояние между сигнальной и основной линиями увеличивается, а индикатор импульса генерирует одновременно бычий сигнал. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о сохранении потенциала продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с направлением MACD, что усиливает направленность краткосрочного импульса вверх. Полосы Боллинджера остаются стабильными, без резких расширений волатильности; цена движется вверх по средней полосе в сторону верхней границы, при этом объём торгов распределён равномерно. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,2350, отстоит от текущей цены всего на 0,0021 и представляет собой первостепенную цель для тестирования. Следующий уровень сопротивления R2 расположен на 0,2405, что соответствует расстоянию 0,0076 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Внизу наиболее близкая поддержка — центральная зона 0,2311, отстоит от текущей цены на 0,0018; её пробой может ослабить существующую структуру. Крепкая поддержка находится на уровне S1 — 0,2256, что составляет расстояние 0,0073 от текущей цены и является важным ориентиром для определения границы между быками и медведями.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SafePal потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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