Текущее общее настроение на рынке SFP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

SFP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2311; текущая цена 0,2329 подтверждает формирование краткосрочной бычьей структуры. Цена находится в диапазоне между уровнями S1 и R1, не преодолев верхнюю границу сопротивления. Скользящие средние находятся в состоянии переплетения около нулевой оси, что указывает на баланс сил покупателей и продавцов на грани разворота. Система ключевых уровней показывает, что цена удерживается над срединной линией: нижний уровень S1 обеспечивает базовую поддержку, тогда как верхний уровень R1 выступает прямой целью для тестирования. MACD сформировал «золотое пересечение», расстояние между сигнальной и основной линиями увеличивается, а индикатор импульса генерирует одновременно бычий сигнал. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о сохранении потенциала продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с направлением MACD, что усиливает направленность краткосрочного импульса вверх. Полосы Боллинджера остаются стабильными, без резких расширений волатильности; цена движется вверх по средней полосе в сторону верхней границы, при этом объём торгов распределён равномерно. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,2350, отстоит от текущей цены всего на 0,0021 и представляет собой первостепенную цель для тестирования. Следующий уровень сопротивления R2 расположен на 0,2405, что соответствует расстоянию 0,0076 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Внизу наиболее близкая поддержка — центральная зона 0,2311, отстоит от текущей цены на 0,0018; её пробой может ослабить существующую структуру. Крепкая поддержка находится на уровне S1 — 0,2256, что составляет расстояние 0,0073 от текущей цены и является важным ориентиром для определения границы между быками и медведями.

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