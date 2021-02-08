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Текущая цена SafePal сегодня составляет 0,2373 RUB. Рыночная капитализация SFP составляет 118 650 000 RUB. Отслеживайте обновления цен SFP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SafePal сегодня составляет 0,2373 RUB. Рыночная капитализация SFP составляет 118 650 000 RUB. Отслеживайте обновления цен SFP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SafePal Курс (SFP)

Текущая цена 1 SFP в RUB:

₽19,617591
₽19,617591₽19,617591
-0,04%1D
RUB
График цены SafePal (SFP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:21:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SafePal

Текущая цена SafePal (SFP) сегодня составляет ₽ 0,2373 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SFP на RUB составляет ₽ 0,2373 за SFP.

На данный момент SafePal занимает #163 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 118,65M, при оборотном предложении 500,00M SFP. В течение последних 24 часов, SFP торговался в диапазоне от ₽ 0,236 (минимум) до ₽ 0,25 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 362,8284293487, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,8312830795851135615.

В краткосрочной перспективе SFP изменился на +0,08% за последний час и на +10,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,72K.

Рыночная информация SafePal (SFP)

No.163

₽ 118,65M
₽ 118,65M₽ 118,65M

₽ 67,72K
₽ 67,72K₽ 67,72K

₽ 118,65M
₽ 118,65M₽ 118,65M

500,00M
500,00M 500,00M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

500 000 000
500 000 000 500 000 000

100,00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Текущая рыночная капитализация SafePal составляет ₽ 118,65M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,72K. Циркулируещее обращение SFP составляет 500,00M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 118,65M.

История цен SafePal в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,236
₽ 0,236₽ 0,236
Мин 24Ч
₽ 0,25
₽ 0,25₽ 0,25
Макс 24Ч

₽ 0,236
₽ 0,236₽ 0,236

₽ 0,25
₽ 0,25₽ 0,25

₽ 362,8284293487
₽ 362,8284293487₽ 362,8284293487

₽ 17,8312830795851135615
₽ 17,8312830795851135615₽ 17,8312830795851135615

+0,08%

-0,04%

+10,16%

+10,16%

История цен SafePal (SFP) в RUB

Отслеживайте изменения цены SafePal за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00785-0,04%
30 дней₽ +0,0057+2,46%
60 дней₽ -0,008-3,27%
90 дней₽ -0,0851-26,40%
Изменение цены SafePal сегодня

Сегодня для SFP зафиксировано изменение ₽ -0,00785 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SafePal за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0057 (+2,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SafePal за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SFP изменился на ₽ -0,008 (-3,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SafePal за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0851 (-26,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SafePal (SFP)?

Просмотеть страницу истории цен SafePal.

Анализ по SafePal

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SafePal, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SafePal: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SFP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

SFP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2311; текущая цена 0,2329 подтверждает формирование краткосрочной бычьей структуры. Цена находится в диапазоне между уровнями S1 и R1, не преодолев верхнюю границу сопротивления. Скользящие средние находятся в состоянии переплетения около нулевой оси, что указывает на баланс сил покупателей и продавцов на грани разворота. Система ключевых уровней показывает, что цена удерживается над срединной линией: нижний уровень S1 обеспечивает базовую поддержку, тогда как верхний уровень R1 выступает прямой целью для тестирования. MACD сформировал «золотое пересечение», расстояние между сигнальной и основной линиями увеличивается, а индикатор импульса генерирует одновременно бычий сигнал. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о сохранении потенциала продолжения тренда. Показатели KDJ и StochRSI согласованы с направлением MACD, что усиливает направленность краткосрочного импульса вверх. Полосы Боллинджера остаются стабильными, без резких расширений волатильности; цена движется вверх по средней полосе в сторону верхней границы, при этом объём торгов распределён равномерно. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,2350, отстоит от текущей цены всего на 0,0021 и представляет собой первостепенную цель для тестирования. Следующий уровень сопротивления R2 расположен на 0,2405, что соответствует расстоянию 0,0076 от текущей цены и служит дальним ориентиром. Внизу наиболее близкая поддержка — центральная зона 0,2311, отстоит от текущей цены на 0,0018; её пробой может ослабить существующую структуру. Крепкая поддержка находится на уровне S1 — 0,2256, что составляет расстояние 0,0073 от текущей цены и является важным ориентиром для определения границы между быками и медведями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SafePal?

Цена SafePal (SFP) зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на аппаратные кошельки — как основной продукт SafePal, увеличение популярности их криптовалютных кошельков способствует росту полезности и стоимости токена.

2. Настроения на рынке — общие тенденции в сфере криптовалют существенно влияют на движение цены SFP.

3. Листинг на биржах — новые партнерства с биржами расширяют доступность токена и увеличивают объем торгов.

4. Полезность токена — использование SFP в экосистеме SafePal, включая скидки и права голоса в процессе управления.

5. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим поставщикам аппаратных кошельков, таким как Ledger и Trezor.

6. Регуляторные новости — изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие провайдеров кошельков и дефинансовые протоколы.

7. Объявления о партнерствах — сотрудничество с крупными криптовалютными проектами и биржами.

8. Технологические обновления — внедрение новых функций, улучшение безопасности и выпуск новых продуктов.

9. Объем торгов — более высокая ликвидность, как правило, способствует более стабильному ценообразованию.

10. Корреляция с биткоином — как и большинство альткоинов, цена SFP часто следует за направлением движения цены биткоина.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SafePal?

Люди хотят знать текущую цену SafePal (SFP) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать и продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью своих активов и их показателями.
3. Анализ рынка — данные о ценах помогают оценить тенденции и характер волатильности.

Прогноз цены SafePal

Прогноз цены SafePal (SFP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SFP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SafePal (SFP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SafePal потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SafePal достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SFP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SafePal».

Как купить и инвестировать SafePal в Россия

Готовы приступить к работе с SafePal? Покупка SFP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SafePal. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SafePal (SFP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SafePal будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SafePal (SFP)

Что вы можете сделать с SafePal

Владение SafePal позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SafePal (SFP)

"Safepal — это кошелек цифровых активов, созданный для обеспечения безопасной и удобной платформы управления криптоактивами. Safepal предлагает аппаратные и программные кошельки, управляемые приложением Safepal, где пользователи могут легко хранить, управлять и торговать своими криптоактивами. Safepal поддерживает 20 блокчейнов, включая Binance Chain и Binance Smart Chain (BSC), более 10 000 токенов и активов NFT. Safepal также является первым аппаратным кошельком, в который инвестировала Binance Labs."

Источники SafePal

Для более глубокого понимания SafePal рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SafePal
Обозреватель блоков

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Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:21:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SafePal (SFP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SafePal

SFP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SFP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SFP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SafePal (SFP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SafePal в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SFP/USDT
₽19,617591
₽19,617591₽19,617591
-0,08%
279.97K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SFP = 19,617591 RUB