Текущая цена Bitlight Labs сегодня составляет 1.9999 USD. Следите за обновлениями цены LIGHT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIGHT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bitlight Labs сегодня составляет 1.9999 USD. Следите за обновлениями цены LIGHT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIGHT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Bitlight Labs

Bitlight Labs Курс (LIGHT)

Текущая цена 1 LIGHT в USD:

$1,9988
$1,9988$1,9988
+18,57%1D
USD
График цены Bitlight Labs (LIGHT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:45:22 (UTC+8)

Информация о ценах Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,6355
$ 1,6355$ 1,6355
Мин 24Ч
$ 2,0453
$ 2,0453$ 2,0453
Макс 24Ч

$ 1,6355
$ 1,6355$ 1,6355

$ 2,0453
$ 2,0453$ 2,0453

$ 2,5331828467453907
$ 2,5331828467453907$ 2,5331828467453907

$ 0,5392876430024418
$ 0,5392876430024418$ 0,5392876430024418

+1,84%

+18,57%

+102,27%

+102,27%

Текущая цена Bitlight Labs (LIGHT) составляет $ 1,9999. За последние 24 часа LIGHT торговался в диапазоне от $ 1,6355 до $ 2,0453, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LIGHT за все время составляет $ 2,5331828467453907, а минимальная – $ 0,5392876430024418.

Что касается краткосрочной динамики, LIGHT изменился на +1,84% за последний час, на +18,57% за 24 часа и на +102,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bitlight Labs (LIGHT)

No.363

$ 86,11M
$ 86,11M$ 86,11M

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

$ 839,96M
$ 839,96M$ 839,96M

43,06M
43,06M 43,06M

420 000 000
420 000 000 420 000 000

420 000 000
420 000 000 420 000 000

10,25%

BSC

Текущая рыночная капитализация Bitlight Labs составляет $ 86,11M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,10M. Циркулируещее обращение LIGHT составляет 43,06M, а общее предложение – 420000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 839,96M.

История цен Bitlight Labs (LIGHT) в USD

Отслеживайте изменения цены Bitlight Labs за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,313045+18,57%
30 дней$ +1,8999+1 899,90%
60 дней$ +1,8999+1 899,90%
90 дней$ +1,8999+1 899,90%
Изменение цены Bitlight Labs сегодня

Сегодня для LIGHT зафиксировано изменение $ +0,313045 (+18,57%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bitlight Labs за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +1,8999 (+1 899,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bitlight Labs за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LIGHT изменился на $ +1,8999 (+1 899,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bitlight Labs за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +1,8999 (+1 899,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bitlight Labs (LIGHT)?

Просмотеть страницу истории цен Bitlight Labs.

Что такое Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, основной участник и крупнейшая команда разработчиков протокола RGB, создает нативные смарт-контракты и токенизированные фиатные протоколы в сети Lightning Network.

Bitlight Labs доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Bitlight Labs. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LIGHT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Bitlight Labs в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Bitlight Labs простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Bitlight Labs (USD)

Сколько будет стоить Bitlight Labs (LIGHT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bitlight Labs (LIGHT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bitlight Labs.

Проверьте прогноз цены Bitlight Labs!

Токеномика Bitlight Labs (LIGHT)

Понимание токеномики Bitlight Labs (LIGHT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIGHT прямо сейчас!

Как купить Bitlight Labs (LIGHT)

Ищете как купить Bitlight Labs? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Bitlight Labs на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Bitlight Labs

Для более глубокого понимания Bitlight Labs рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bitlight Labs
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bitlight Labs

Сколько стоит Bitlight Labs (LIGHT) на сегодня?
Актуальная цена LIGHT в USD – 1,9999 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LIGHT в USD?
Текущая цена LIGHT в USD составляет $ 1,9999. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bitlight Labs?
Рыночная капитализация LIGHT составляет $ 86,11M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LIGHT?
Циркулирующее предложение LIGHT составляет 43,06M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LIGHT?
LIGHT достиг максимальной цены (ATH) в 2,5331828467453907 USD.
Какова была минимальная цена LIGHT за все время (ATL)?
LIGHT достиг минимальной цены (ATL) в 0,5392876430024418 USD.
Каков объем торгов LIGHT?
Объем торгов за последние 24 часа для LIGHT составляет $ 1,10M USD.
Вырастет ли LIGHT в цене в этом году?
LIGHT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIGHT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Bitlight Labs (LIGHT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

