Сегодняшняя цена ETHW

Текущая цена ETHW (ETHW) сегодня составляет ₽ 0,2433 с изменением 2,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETHW на RUB составляет ₽ 0,2433 за ETHW.

На данный момент ETHW занимает #641 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 26,23M, при оборотном предложении 107,82M ETHW. В течение последних 24 часов, ETHW торговался в диапазоне от ₽ 0,2426 (минимум) до ₽ 0,253 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11 686,4184471130625956, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,357516557417988875.

В краткосрочной перспективе ETHW изменился на -0,13% за последний час и на +3,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,02K.

Рыночная информация ETHW (ETHW)

Место No.641 Рыночная капитализация ₽ 26,23M₽ 26,23M ₽ 26,23M Объем (24Ч) ₽ 59,02K₽ 59,02K ₽ 59,02K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 26,23M₽ 26,23M ₽ 26,23M Оборотное предложение 107,82M 107,82M 107,82M Общее предложение 107 818 999,04993 107 818 999,04993 107 818 999,04993 Публичный блокчейн ETHW

Текущая рыночная капитализация ETHW составляет ₽ 26,23M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,02K. Циркулируещее обращение ETHW составляет 107,82M, а общее предложение – 107818999.04993. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,23M.