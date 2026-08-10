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Текущая цена ETHW сегодня составляет 0,2433 RUB. Рыночная капитализация ETHW составляет 26 232 362,468847969 RUB. Отслеживайте обновления цен ETHW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ETHW сегодня составляет 0,2433 RUB. Рыночная капитализация ETHW составляет 26 232 362,468847969 RUB. Отслеживайте обновления цен ETHW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ETHW Курс (ETHW)

Текущая цена 1 ETHW в RUB:

₽20,113611
₽20,113611₽20,113611
-2,64%1D
RUB
График цены ETHW (ETHW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:13:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ETHW

Текущая цена ETHW (ETHW) сегодня составляет ₽ 0,2433 с изменением 2,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETHW на RUB составляет ₽ 0,2433 за ETHW.

На данный момент ETHW занимает #641 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 26,23M, при оборотном предложении 107,82M ETHW. В течение последних 24 часов, ETHW торговался в диапазоне от ₽ 0,2426 (минимум) до ₽ 0,253 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11 686,4184471130625956, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,357516557417988875.

В краткосрочной перспективе ETHW изменился на -0,13% за последний час и на +3,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,02K.

Рыночная информация ETHW (ETHW)

No.641

₽ 26,23M
₽ 26,23M₽ 26,23M

₽ 59,02K
₽ 59,02K₽ 59,02K

₽ 26,23M
₽ 26,23M₽ 26,23M

107,82M
107,82M 107,82M

107 818 999,04993
107 818 999,04993 107 818 999,04993

ETHW

Текущая рыночная капитализация ETHW составляет ₽ 26,23M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,02K. Циркулируещее обращение ETHW составляет 107,82M, а общее предложение – 107818999.04993. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,23M.

История цен ETHW в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2426
₽ 0,2426₽ 0,2426
Мин 24Ч
₽ 0,253
₽ 0,253₽ 0,253
Макс 24Ч

₽ 0,2426
₽ 0,2426₽ 0,2426

₽ 0,253
₽ 0,253₽ 0,253

₽ 11 686,4184471130625956
₽ 11 686,4184471130625956₽ 11 686,4184471130625956

₽ 17,357516557417988875
₽ 17,357516557417988875₽ 17,357516557417988875

-0,13%

-2,64%

+3,75%

+3,75%

История цен ETHW (ETHW) в RUB

Отслеживайте изменения цены ETHW за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,545398-2,64%
30 дней₽ -0,0095-3,76%
60 дней₽ +0,0172+7,60%
90 дней₽ -0,0815-25,10%
Изменение цены ETHW сегодня

Сегодня для ETHW зафиксировано изменение ₽ -0,545398 (-2,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ETHW за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0095 (-3,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ETHW за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ETHW изменился на ₽ +0,0172 (+7,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ETHW за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0815 (-25,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ETHW (ETHW)?

Просмотеть страницу истории цен ETHW.

Анализ по ETHW

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ETHW, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ETHW: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ETHW: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ETHW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2471. Цена находится в крайне узком диапазоне ниже центрального уровня 0,2474. Текущие границы колебаний формируются уровнем поддержки S1 — 0,2447 и уровнем сопротивления R1 — 0,2489. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центральной зоны. В структуре отсутствуют явные признаки одностороннего прорыва. Краткосрочные скользящие средние образуют покупательную конфигурацию. Индикатор MACD завершил пересечение «бычье крест», что указывает на усиление восходящего тренда. Показатели импульса свидетельствуют о накоплении силы быков. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Направления быстрых и медленных индикаторов демонстрируют незначительное расслоение. Волатильность остаётся на низком уровне, находясь в состоянии сжатия. Рынок пока не обладает чётким направляющим фактором, а уровень торговой активности остаётся на обычном уровне. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,2489. Это примерно на 0,7% выше текущей цены. При пробое следующая цель — уровень R2 на отметке 0,2516. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,2447, что примерно на 1,0% ниже текущей цены. В случае пробоя эта зона станет тестироваться на уровень S2 — 0,2432. Расстояния между ключевыми уровнями равномерны, и цена, как правило, возвращается к средним значениям в пределах этих уровней.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ETHW?

Цены на ETHW зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и доверие инвесторов к форку Ethereum с PoW.
2. Изменения в сложности майнинга и хешрейте, влияющие на предложение.
3. Листинги на биржах и объемы торгов.
4. Конкуренция со стороны других криптовалют с PoW.
5. Регуляторные изменения.
6. Общие тенденции на рынке криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ETHW?

Люди хотят знать текущую цену ETHW по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. ETHW появился в результате слияния Ethereum, что вызвало интерес среди трейдеров и инвесторов. Реальное время цен помогает оценить прибыльность, управление рисками и точки входа/выхода.

Прогноз цены ETHW

Прогноз цены ETHW (ETHW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ETHW в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ETHW (ETHW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ETHW потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ETHW достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ETHW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ETHW».

Как купить и инвестировать ETHW в Россия

Готовы приступить к работе с ETHW? Покупка ETHW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ETHW. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ETHW (ETHW).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ETHW будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ETHW (ETHW)

Что вы можете сделать с ETHW

Владение ETHW позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Источники ETHW

Для более глубокого понимания ETHW рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт ETHW
Обозреватель блоков

Категория :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:13:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ETHW (ETHW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ETHW

ETHW USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ETHW с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ETHW USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ETHW (ETHW) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ETHW в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETHW/USDT
₽20,130145
₽20,130145₽20,130145
-2,52%
237.90K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ETHW = 20,113611 RUB