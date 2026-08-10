SUSHI Курс (SUSHI)
Текущая цена SUSHI (SUSHI) сегодня составляет ₽ 0,1653 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSHI на RUB составляет ₽ 0,1653 за SUSHI.
На данный момент SUSHI занимает #401 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 47,41M, при оборотном предложении 286,84M SUSHI. В течение последних 24 часов, SUSHI торговался в диапазоне от ₽ 0,1651 (минимум) до ₽ 0,178 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 931,1405387321, тогда как исторический минимум составил ₽ 13,2634071657371440296.
В краткосрочной перспективе SUSHI изменился на -1,08% за последний час и на +5,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,72K.
No.401
ETH
Текущая рыночная капитализация SUSHI составляет ₽ 47,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,72K. Циркулируещее обращение SUSHI составляет 286,84M, а общее предложение – 291514753.90092285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 48,19M.
-1,08%
-0,77%
+5,69%
+5,69%
Отслеживайте изменения цены SUSHI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,106001
|-0,77%
|30 дней
|₽ -0,0027
|-1,61%
|60 дней
|₽ -0,0119
|-6,72%
|90 дней
|₽ -0,0718
|-30,29%
Сегодня для SUSHI зафиксировано изменение ₽ -0,106001 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0027 (-1,61%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SUSHI изменился на ₽ -0,0119 (-6,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0718 (-30,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SUSHI.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SUSHI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SUSHI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
СУШИ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной точки 0,1648. Цена находится ниже уровня сопротивления R1 — 0,166. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Долгосрочная группа EMA продолжает колебаться вблизи нулевой оси. Рыночная структура находится в ключевом диапазоне системы узловых точек. Силы быков и медведей находятся в состоянии баланса в узком коридоре. Индикатор MACD демонстрирует пересечение вниз («медвежий» крест). Направление импульса отмечает краткосрочное расхождение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные уровни перекупленности или перепроданности. Волатильность сохраняется около средней линии полос Боллинджера. Быстрые и медленные индикаторы находятся в разноплановом состоянии. Импульс быков пока не смог существенно усилиться, а продажи со стороны медведей также не проявляют значительной активности. На рынке отсутствует явный односторонний трендовый драйвер. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,166; это значение отстоит от текущей цены всего на 0,0002. Следующее сопротивление — на отметке 0,1666. Ближайшая поддержка — на уровне 0,1642, что находится на расстоянии 0,0016 от текущей цены. Следующая поддержка — на уровне 0,163. Ключевая узловая точка 0,1648 служит актуальным ориентиром. Пробой указанного ценового диапазона изменит текущую структурную характеристику рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SUSHI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
Для более глубокого понимания SUSHI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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