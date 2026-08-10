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Текущая цена SUSHI сегодня составляет 0,1653 RUB. Рыночная капитализация SUSHI составляет 47 413 831,460234509071 RUB. Отслеживайте обновления цен SUSHI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SUSHI сегодня составляет 0,1653 RUB. Рыночная капитализация SUSHI составляет 47 413 831,460234509071 RUB. Отслеживайте обновления цен SUSHI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SUSHI Курс (SUSHI)

Текущая цена 1 SUSHI в RUB:

₽13,660386
₽13,660386₽13,660386
-0,77%1D
RUB
График цены SUSHI (SUSHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:01:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SUSHI

Текущая цена SUSHI (SUSHI) сегодня составляет ₽ 0,1653 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSHI на RUB составляет ₽ 0,1653 за SUSHI.

На данный момент SUSHI занимает #401 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 47,41M, при оборотном предложении 286,84M SUSHI. В течение последних 24 часов, SUSHI торговался в диапазоне от ₽ 0,1651 (минимум) до ₽ 0,178 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 931,1405387321, тогда как исторический минимум составил ₽ 13,2634071657371440296.

В краткосрочной перспективе SUSHI изменился на -1,08% за последний час и на +5,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,72K.

Рыночная информация SUSHI (SUSHI)

No.401

₽ 47,41M
₽ 47,41M₽ 47,41M

₽ 76,72K
₽ 76,72K₽ 76,72K

₽ 48,19M
₽ 48,19M₽ 48,19M

286,84M
286,84M 286,84M

291 514 753,90092285
291 514 753,90092285 291 514 753,90092285

ETH

Текущая рыночная капитализация SUSHI составляет ₽ 47,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,72K. Циркулируещее обращение SUSHI составляет 286,84M, а общее предложение – 291514753.90092285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 48,19M.

История цен SUSHI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1651
₽ 0,1651₽ 0,1651
Мин 24Ч
₽ 0,178
₽ 0,178₽ 0,178
Макс 24Ч

₽ 0,1651
₽ 0,1651₽ 0,1651

₽ 0,178
₽ 0,178₽ 0,178

₽ 1 931,1405387321
₽ 1 931,1405387321₽ 1 931,1405387321

₽ 13,2634071657371440296
₽ 13,2634071657371440296₽ 13,2634071657371440296

-1,08%

-0,77%

+5,69%

+5,69%

История цен SUSHI (SUSHI) в RUB

Отслеживайте изменения цены SUSHI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,106001-0,77%
30 дней₽ -0,0027-1,61%
60 дней₽ -0,0119-6,72%
90 дней₽ -0,0718-30,29%
Изменение цены SUSHI сегодня

Сегодня для SUSHI зафиксировано изменение ₽ -0,106001 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SUSHI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0027 (-1,61%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SUSHI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SUSHI изменился на ₽ -0,0119 (-6,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SUSHI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0718 (-30,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SUSHI (SUSHI)?

Просмотеть страницу истории цен SUSHI.

Анализ по SUSHI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SUSHI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SUSHI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SUSHI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

СУШИ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной точки 0,1648. Цена находится ниже уровня сопротивления R1 — 0,166. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Долгосрочная группа EMA продолжает колебаться вблизи нулевой оси. Рыночная структура находится в ключевом диапазоне системы узловых точек. Силы быков и медведей находятся в состоянии баланса в узком коридоре. Индикатор MACD демонстрирует пересечение вниз («медвежий» крест). Направление импульса отмечает краткосрочное расхождение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные уровни перекупленности или перепроданности. Волатильность сохраняется около средней линии полос Боллинджера. Быстрые и медленные индикаторы находятся в разноплановом состоянии. Импульс быков пока не смог существенно усилиться, а продажи со стороны медведей также не проявляют значительной активности. На рынке отсутствует явный односторонний трендовый драйвер. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,166; это значение отстоит от текущей цены всего на 0,0002. Следующее сопротивление — на отметке 0,1666. Ближайшая поддержка — на уровне 0,1642, что находится на расстоянии 0,0016 от текущей цены. Следующая поддержка — на уровне 0,163. Ключевая узловая точка 0,1648 служит актуальным ориентиром. Пробой указанного ценового диапазона изменит текущую структурную характеристику рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SUSHI?

Цена суши зависит от: объема торгов на платформе SushiSwap через DEX, общей замороженной стоимости (TVL), предложений по управлению и обновлений протокола, вознаграждений за ферму доходности и доходов от стейкинга, конкуренции со стороны других DEX, таких как Uniswap, общего настроения на рынке DeFi, корреляции между биткоином и эфириумом, регуляторных новостей, влияющих на DEX, изменений в предложении токенов, а также внедрения новых функций, таких как межцепочечная функциональность.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SUSHI?

Люди хотят знать цену SUSHI сегодня, потому что: 1) Торговые решения — выбор времени для покупки или продажи влияет на прибыль; 2) Отслеживание портфеля — мониторинг изменений стоимости инвестиций; 3) Анализ рынка — выявление трендов и паттернов; 4) Возможности DeFi — SUSHI обеспечивает работу DEX SushiSwap с вознаграждениями за фермую доходности.

Прогноз цены SUSHI

Прогноз цены SUSHI (SUSHI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SUSHI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SUSHI (SUSHI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SUSHI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SUSHI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SUSHI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SUSHI».

Как купить и инвестировать SUSHI в Россия

Готовы приступить к работе с SUSHI? Покупка SUSHI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SUSHI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SUSHI (SUSHI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SUSHI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SUSHI (SUSHI)

Что вы можете сделать с SUSHI

Владение SUSHI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Источники SUSHI

Для более глубокого понимания SUSHI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SUSHI
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:01:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SUSHI (SUSHI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SUSHI

SUSHI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SUSHI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SUSHI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SUSHI (SUSHI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SUSHI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SUSHI/USDT
₽13,676904
₽13,676904₽13,676904
-0,71%
451.24K (USDT)
SUSHI/USDC
₽13,668645
₽13,668645₽13,668645
-0,66%
308.82K (USDT)

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1 SUSHI = 13,652127 RUB