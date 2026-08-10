Сегодняшняя цена SUSHI

Текущая цена SUSHI (SUSHI) сегодня составляет ₽ 0,1653 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUSHI на RUB составляет ₽ 0,1653 за SUSHI.

На данный момент SUSHI занимает #401 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 47,41M, при оборотном предложении 286,84M SUSHI. В течение последних 24 часов, SUSHI торговался в диапазоне от ₽ 0,1651 (минимум) до ₽ 0,178 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 931,1405387321, тогда как исторический минимум составил ₽ 13,2634071657371440296.

В краткосрочной перспективе SUSHI изменился на -1,08% за последний час и на +5,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 76,72K.

Рыночная информация SUSHI (SUSHI)

Место No.401 Рыночная капитализация ₽ 47,41M₽ 47,41M ₽ 47,41M Объем (24Ч) ₽ 76,72K₽ 76,72K ₽ 76,72K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 48,19M₽ 48,19M ₽ 48,19M Оборотное предложение 286,84M 286,84M 286,84M Общее предложение 291 514 753,90092285 291 514 753,90092285 291 514 753,90092285 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация SUSHI составляет ₽ 47,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 76,72K. Циркулируещее обращение SUSHI составляет 286,84M, а общее предложение – 291514753.90092285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 48,19M.