Сегодняшняя цена Paris Saint-Germain

Текущая цена Paris Saint-Germain (PSG) сегодня составляет ₽ 0,5004 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PSG на RUB составляет ₽ 0,5004 за PSG.

На данный момент Paris Saint-Germain занимает #1019 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,07M, при оборотном предложении 16,12M PSG. В течение последних 24 часов, PSG торговался в диапазоне от ₽ 0,4952 (минимум) до ₽ 0,5088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 241,321936976, тогда как исторический минимум составил ₽ 45,59850371421441416.

В краткосрочной перспективе PSG изменился на -0,20% за последний час и на +3,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,65K.

Рыночная информация Paris Saint-Germain (PSG)

Место No.1019 Рыночная капитализация ₽ 8,07M₽ 8,07M ₽ 8,07M Объем (24Ч) ₽ 55,65K₽ 55,65K ₽ 55,65K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 9,95M₽ 9,95M ₽ 9,95M Оборотное предложение 16,12M 16,12M 16,12M Макс. предложение 19 890 000 19 890 000 19 890 000 Общее предложение 19 890 000 19 890 000 19 890 000 Коэффициент обращения 81,04% Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Paris Saint-Germain составляет ₽ 8,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,65K. Циркулируещее обращение PSG составляет 16,12M, а общее предложение – 19890000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,95M.