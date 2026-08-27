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Текущая цена Paris Saint-Germain сегодня составляет 0,5004 RUB. Рыночная капитализация PSG составляет 8 066 640,61114939692 RUB. Отслеживайте обновления цен PSG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Paris Saint-Germain сегодня составляет 0,5004 RUB. Рыночная капитализация PSG составляет 8 066 640,61114939692 RUB. Отслеживайте обновления цен PSG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Paris Saint-Germain Курс (PSG)

Текущая цена 1 PSG в RUB:

₽42,83424
₽42,83424₽42,83424
-0,43%1D
RUB
График цены Paris Saint-Germain (PSG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-27 18:01:08 (UTC+8)

Рыночная статистика Paris Saint-Germain

Сегодня цена Paris Saint-Germain составляет ₽ 0,5004, снизившись на 0,43% за последние 24 часа.

Текущая цена₽ 0,5004 RUB
Диапазон за 24 часа₽ 0,4952 - ₽ 0,5088 RUB
Рыночная капитализация₽ 8,07M RUB (место #1019)
Объем торгов за 24 часа₽ 55,65K
Оборотное предложение16,12M PSG из максимального предложения 100 000 000 000 (81.04%)
Полностью разводненная стоимость₽ 851,97M RUB
Исторический максимум₽ 5 241,321936976 RUB
Данные обновлены2026-08-27 18:01:08

Сегодняшняя цена Paris Saint-Germain

Текущая цена Paris Saint-Germain (PSG) сегодня составляет ₽ 0,5004 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PSG на RUB составляет ₽ 0,5004 за PSG.

На данный момент Paris Saint-Germain занимает #1019 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,07M, при оборотном предложении 16,12M PSG. В течение последних 24 часов, PSG торговался в диапазоне от ₽ 0,4952 (минимум) до ₽ 0,5088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 241,321936976, тогда как исторический минимум составил ₽ 45,59850371421441416.

В краткосрочной перспективе PSG изменился на -0,20% за последний час и на +3,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,65K.

Рыночная информация Paris Saint-Germain (PSG)

No.1019

₽ 8,07M
₽ 8,07M₽ 8,07M

₽ 55,65K
₽ 55,65K₽ 55,65K

₽ 9,95M
₽ 9,95M₽ 9,95M

16,12M
16,12M 16,12M

19 890 000
19 890 000 19 890 000

19 890 000
19 890 000 19 890 000

81,04%

NONE

Текущая рыночная капитализация Paris Saint-Germain составляет ₽ 8,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,65K. Циркулируещее обращение PSG составляет 16,12M, а общее предложение – 19890000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,95M.

История цен Paris Saint-Germain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,4952
₽ 0,4952₽ 0,4952
Мин 24Ч
₽ 0,5088
₽ 0,5088₽ 0,5088
Макс 24Ч

₽ 0,4952
₽ 0,4952₽ 0,4952

₽ 0,5088
₽ 0,5088₽ 0,5088

₽ 5 241,321936976
₽ 5 241,321936976₽ 5 241,321936976

₽ 45,59850371421441416
₽ 45,59850371421441416₽ 45,59850371421441416

-0,20%

-0,43%

+3,30%

+3,30%

Торгуйте Paris Saint-Germain (PSG) на MEXC – рынки и комиссии

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PSG/USDT
₽42,8428
₽42,8428₽42,8428
-0,47%
110.81K (USDT)

MEXC предлагает одни из самых низких торговых комиссий для Paris Saint-Germain: 0% для мейкера / 0,05% для тейкера по спотовым парам PI и 0,01% для мейкера / 0,04% для тейкера по фьючерсам PI.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
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--
Мейкер
--
Тейкер

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Что такое Paris Saint-Germain (PSG)

Фантокен Paris Saint-Germain (PSG) — это утилита токен, предоставляющий болельщикам футбольного клуба Paris Saint-Germain («Пари Сен-Жермен») токенизированную долю влияния на решение клуба с помощью сервисов Socios.

Источники Paris Saint-Germain

Для более глубокого понимания Paris Saint-Germain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Paris Saint-Germain
Обозреватель блоков

Все, что вам нужно знать о Paris Saint-Germain (PSG)

Страница обновлена: 2026-08-27 18:01:08 (UTC+8)

Узнайте больше о Paris Saint-Germain

PSG USDT (фьючерсная торговля)

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1 PSG = 42,83424 RUB