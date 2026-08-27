Paris Saint-Germain Курс (PSG)
Сегодня цена Paris Saint-Germain составляет ₽ 0,5004, снизившись на 0,43% за последние 24 часа.
Текущая цена Paris Saint-Germain (PSG) сегодня составляет ₽ 0,5004 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PSG на RUB составляет ₽ 0,5004 за PSG.
На данный момент Paris Saint-Germain занимает #1019 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,07M, при оборотном предложении 16,12M PSG. В течение последних 24 часов, PSG торговался в диапазоне от ₽ 0,4952 (минимум) до ₽ 0,5088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 241,321936976, тогда как исторический минимум составил ₽ 45,59850371421441416.
В краткосрочной перспективе PSG изменился на -0,20% за последний час и на +3,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,65K.
No.1019
81,04%
NONE
Текущая рыночная капитализация Paris Saint-Germain составляет ₽ 8,07M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,65K. Циркулируещее обращение PSG составляет 16,12M, а общее предложение – 19890000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,95M.
-0,20%
-0,43%
+3,30%
+3,30%
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