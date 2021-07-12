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Текущая цена Smooth Love Potion сегодня составляет 0,0005528 RUB. Рыночная капитализация SLP составляет 20 088 740,982696 RUB. Отслеживайте обновления цен SLP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Smooth Love Potion сегодня составляет 0,0005528 RUB. Рыночная капитализация SLP составляет 20 088 740,982696 RUB. Отслеживайте обновления цен SLP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Smooth Love Potion Курс (SLP)

Текущая цена 1 SLP в RUB:

₽0,045699976
₽0,045699976₽0,045699976
-1,70%1D
RUB
График цены Smooth Love Potion (SLP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:31:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Smooth Love Potion

Текущая цена Smooth Love Potion (SLP) сегодня составляет ₽ 0,0005528 с изменением 1,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SLP на RUB составляет ₽ 0,0005528 за SLP.

На данный момент Smooth Love Potion занимает #753 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,09M, при оборотном предложении 36,34B SLP. В течение последних 24 часов, SLP торговался в диапазоне от ₽ 0,0005523 (минимум) до ₽ 0,0005676 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34,6445838627, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0388524711797785563.

В краткосрочной перспективе SLP изменился на -0,38% за последний час и на +3,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,94K.

Рыночная информация Smooth Love Potion (SLP)

No.753

₽ 20,09M
₽ 20,09M₽ 20,09M

₽ 56,94K
₽ 56,94K₽ 56,94K

₽ 20,09M
₽ 20,09M₽ 20,09M

36,34B
36,34B 36,34B

--
----

36 339 980 070
36 339 980 070 36 339 980 070

2021-07-12 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Smooth Love Potion составляет ₽ 20,09M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,94K. Циркулируещее обращение SLP составляет 36,34B, а общее предложение – 36339980070. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,09M.

История цен Smooth Love Potion в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0005523
₽ 0,0005523₽ 0,0005523
Мин 24Ч
₽ 0,0005676
₽ 0,0005676₽ 0,0005676
Макс 24Ч

₽ 0,0005523
₽ 0,0005523₽ 0,0005523

₽ 0,0005676
₽ 0,0005676₽ 0,0005676

₽ 34,6445838627
₽ 34,6445838627₽ 34,6445838627

₽ 0,0388524711797785563
₽ 0,0388524711797785563₽ 0,0388524711797785563

-0,38%

-1,70%

+3,98%

+3,98%

История цен Smooth Love Potion (SLP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Smooth Love Potion за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000790335-1,70%
30 дней₽ +0,0000219+4,12%
60 дней₽ +0,0000483+9,57%
90 дней₽ -0,0001974-26,32%
Изменение цены Smooth Love Potion сегодня

Сегодня для SLP зафиксировано изменение ₽ -0,000790335 (-1,70%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Smooth Love Potion за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000219 (+4,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Smooth Love Potion за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SLP изменился на ₽ +0,0000483 (+9,57%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Smooth Love Potion за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0001974 (-26,32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Smooth Love Potion (SLP)?

Просмотеть страницу истории цен Smooth Love Potion.

Анализ по Smooth Love Potion

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Smooth Love Potion, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Smooth Love Potion: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SLP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

SLP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной зоны 5,643E-4; текущая цена 5,624E-4 находится вблизи уровня поддержки S1 — 5,601E-4. Ценовой уровень располагается у нижней границы ключевой ценовой системы, а краткосрочная структура демонстрирует характер колебаний и консолидации. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, при этом направление индикаторов остаётся практически одинаковым. На текущем уровне цена ещё не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, поэтому рынок находится в переходной фазе баланса между быками и медведями. MACD сформировал «золотой перекрёсток», что указывает на восстановление краткосрочной динамики вверх. RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной равновесии сил покупателей и продавцов, без явных признаков чрезмерной перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают некоторую дифференциацию: трендовые индикаторы склоняются к бычьим сигналам, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся стабильной, а сужение полос Боллинджера может рассматриваться как предвестник возможного изменения тренда. Распределение импульса довольно разрозненно, что свидетельствует об отсутствии мощного одностороннего движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 5,643E-4, что примерно соответствует 0,3% от текущей цены. Первый целевой уровень R1 — 5,672E-4, далее — дальний уровень R2 на отметке 5,714E-4. Внизу ближайшая поддержка — S1 на уровне 5,601E-4, а ключевая защитная линия S2 — 5,572E-4. Трейдерам следует внимательно следить за узкими колебаниями цены в диапазоне между центральной зоной и уровнем S1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Smooth Love Potion?

Цены на SLP зависят от популярности игры Axie Infinity, спроса игроков на разведение Axies, механизмов поставки токенов, распределения игровых вознаграждений, рыночного настроения в отношении игр с моделью «играй и зарабатывай», регуляторных новостей, влияющих на криптовалютные игры, общих трендов на рынке криптовалют, а также уровня принятия этих технологий в развивающихся странах, где игроки получают доход.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Smooth Love Potion?

Люди хотят знать текущую цену SLP, поскольку это основной токен вознаграждения в популярной игре Axie Infinity, где игроки зарабатывают, играя. Игроки получают SLP в ходе сражений и должны отслеживать его стоимость, чтобы рассчитывать ежедневный доход. Цена SLP влияет на затраты на разведение новых Аксисов и на общую прибыльность игры.

Прогноз цены Smooth Love Potion

Прогноз цены Smooth Love Potion (SLP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SLP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Smooth Love Potion (SLP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Smooth Love Potion потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Smooth Love Potion достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SLP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Smooth Love Potion».

Как купить и инвестировать Smooth Love Potion в Россия

Готовы приступить к работе с Smooth Love Potion? Покупка SLP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Smooth Love Potion. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Smooth Love Potion (SLP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Smooth Love Potion будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Smooth Love Potion (SLP)

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Владение Smooth Love Potion позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Источники Smooth Love Potion

Для более глубокого понимания Smooth Love Potion рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Smooth Love Potion
Обозреватель блоков

Категория :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:31:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Smooth Love Potion (SLP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Smooth Love Potion

SLP USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Smooth Love Potion (SLP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Smooth Love Potion в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SLP/USDT
₽0,045683442
₽0,045683442₽0,045683442
-1,77%
101.43M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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