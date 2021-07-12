Smooth Love Potion Курс (SLP)
Текущая цена Smooth Love Potion (SLP) сегодня составляет ₽ 0,0005528 с изменением 1,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SLP на RUB составляет ₽ 0,0005528 за SLP.
На данный момент Smooth Love Potion занимает #753 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,09M, при оборотном предложении 36,34B SLP. В течение последних 24 часов, SLP торговался в диапазоне от ₽ 0,0005523 (минимум) до ₽ 0,0005676 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34,6445838627, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0388524711797785563.
В краткосрочной перспективе SLP изменился на -0,38% за последний час и на +3,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,94K.
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Smooth Love Potion составляет ₽ 20,09M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,94K. Циркулируещее обращение SLP составляет 36,34B, а общее предложение – 36339980070. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,09M.
-0,38%
-1,70%
+3,98%
+3,98%
Отслеживайте изменения цены Smooth Love Potion за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,000790335
|-1,70%
|30 дней
|₽ +0,0000219
|+4,12%
|60 дней
|₽ +0,0000483
|+9,57%
|90 дней
|₽ -0,0001974
|-26,32%
Сегодня для SLP зафиксировано изменение ₽ -0,000790335 (-1,70%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000219 (+4,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SLP изменился на ₽ +0,0000483 (+9,57%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0001974 (-26,32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Smooth Love Potion.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Smooth Love Potion, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SLP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
SLP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной зоны 5,643E-4; текущая цена 5,624E-4 находится вблизи уровня поддержки S1 — 5,601E-4. Ценовой уровень располагается у нижней границы ключевой ценовой системы, а краткосрочная структура демонстрирует характер колебаний и консолидации. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, при этом направление индикаторов остаётся практически одинаковым. На текущем уровне цена ещё не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, поэтому рынок находится в переходной фазе баланса между быками и медведями. MACD сформировал «золотой перекрёсток», что указывает на восстановление краткосрочной динамики вверх. RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной равновесии сил покупателей и продавцов, без явных признаков чрезмерной перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают некоторую дифференциацию: трендовые индикаторы склоняются к бычьим сигналам, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся стабильной, а сужение полос Боллинджера может рассматриваться как предвестник возможного изменения тренда. Распределение импульса довольно разрозненно, что свидетельствует об отсутствии мощного одностороннего движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 5,643E-4, что примерно соответствует 0,3% от текущей цены. Первый целевой уровень R1 — 5,672E-4, далее — дальний уровень R2 на отметке 5,714E-4. Внизу ближайшая поддержка — S1 на уровне 5,601E-4, а ключевая защитная линия S2 — 5,572E-4. Трейдерам следует внимательно следить за узкими колебаниями цены в диапазоне между центральной зоной и уровнем S1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Smooth Love Potion потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
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