Текущее общее настроение на рынке SLP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

SLP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центральной зоны 5,643E-4; текущая цена 5,624E-4 находится вблизи уровня поддержки S1 — 5,601E-4. Ценовой уровень располагается у нижней границы ключевой ценовой системы, а краткосрочная структура демонстрирует характер колебаний и консолидации. Система скользящих средних MA и EMA сигнализирует о покупке, при этом направление индикаторов остаётся практически одинаковым. На текущем уровне цена ещё не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, поэтому рынок находится в переходной фазе баланса между быками и медведями. MACD сформировал «золотой перекрёсток», что указывает на восстановление краткосрочной динамики вверх. RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной равновесии сил покупателей и продавцов, без явных признаков чрезмерной перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают некоторую дифференциацию: трендовые индикаторы склоняются к бычьим сигналам, тогда как осцилляторы остаются на прежнем уровне. Волатильность остаётся стабильной, а сужение полос Боллинджера может рассматриваться как предвестник возможного изменения тренда. Распределение импульса довольно разрозненно, что свидетельствует об отсутствии мощного одностороннего движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны — 5,643E-4, что примерно соответствует 0,3% от текущей цены. Первый целевой уровень R1 — 5,672E-4, далее — дальний уровень R2 на отметке 5,714E-4. Внизу ближайшая поддержка — S1 на уровне 5,601E-4, а ключевая защитная линия S2 — 5,572E-4. Трейдерам следует внимательно следить за узкими колебаниями цены в диапазоне между центральной зоной и уровнем S1.

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