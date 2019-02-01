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График
Информация
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Базовый
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Глубина
BTT
Обзор
Название криптовалюты
BTT
Время выпуска
2019-02-01 00:00:00
Цена выпуска
0.000120 USDT
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Книга ордеров
Книга ордеров
0.0000000001

Цена(
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BTT
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USDT
)

0.0000000000<$0.01
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Сумма(BTT)
Цена(USDT)
Сумма(BTT)
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