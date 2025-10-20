Текущая цена NVIDIA сегодня составляет 181.97 USD. Следите за обновлениями цены NVDAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVDAON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NVIDIA сегодня составляет 181.97 USD. Следите за обновлениями цены NVDAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVDAON прямо сейчас на MEXC.

NVIDIA Курс (NVDAON)

Текущая цена 1 NVDAON в USD:

$181,97
+1,42%1D
USD
График цены NVIDIA (NVDAON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:56:37 (UTC+8)

Информация о ценах NVIDIA (NVDAON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 177,01
Мин 24Ч
$ 182,28
Макс 24Ч

$ 177,01
$ 182,28
$ 194,95340492575906
$ 164,59862286332267
+0,34%

+1,42%

-0,33%

-0,33%

Текущая цена NVIDIA (NVDAON) составляет $ 181,97. За последние 24 часа NVDAON торговался в диапазоне от $ 177,01 до $ 182,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NVDAON за все время составляет $ 194,95340492575906, а минимальная – $ 164,59862286332267.

Что касается краткосрочной динамики, NVDAON изменился на +0,34% за последний час, на +1,42% за 24 часа и на -0,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NVIDIA (NVDAON)

No.1638

$ 2,98M
$ 59,31K
$ 2,98M
16,38K
16 383,37925531
ETH

Текущая рыночная капитализация NVIDIA составляет $ 2,98M, при 24-часовом объеме торгов $ 59,31K. Циркулируещее обращение NVDAON составляет 16,38K, а общее предложение – 16383.37925531. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,98M.

История цен NVIDIA (NVDAON) в USD

Отслеживайте изменения цены NVIDIA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,5478+1,42%
30 дней$ +1,57+0,87%
60 дней$ +61,97+51,64%
90 дней$ +61,97+51,64%
Изменение цены NVIDIA сегодня

Сегодня для NVDAON зафиксировано изменение $ +2,5478 (+1,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NVIDIA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +1,57 (+0,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NVIDIA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NVDAON изменился на $ +61,97 (+51,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NVIDIA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +61,97 (+51,64%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NVIDIA (NVDAON)?

Просмотеть страницу истории цен NVIDIA.

Что такое NVIDIA (NVDAON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

NVIDIA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NVIDIA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NVDAON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о NVIDIA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NVIDIA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены NVIDIA (USD)

Сколько будет стоить NVIDIA (NVDAON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NVIDIA (NVDAON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NVIDIA.

Проверьте прогноз цены NVIDIA!

Токеномика NVIDIA (NVDAON)

Понимание токеномики NVIDIA (NVDAON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NVDAON прямо сейчас!

Как купить NVIDIA (NVDAON)

Ищете как купить NVIDIA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NVIDIA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NVDAON на местную валюту

1 NVIDIA (NVDAON) в VND
4 788 540,55
1 NVIDIA (NVDAON) в AUD
A$278,4141
1 NVIDIA (NVDAON) в GBP
136,4775
1 NVIDIA (NVDAON) в EUR
156,4942
1 NVIDIA (NVDAON) в USD
$181,97
1 NVIDIA (NVDAON) в MYR
RM767,9134
1 NVIDIA (NVDAON) в TRY
7 639,1006
1 NVIDIA (NVDAON) в JPY
¥27 659,44
1 NVIDIA (NVDAON) в ARS
ARS$245 572,1544
1 NVIDIA (NVDAON) в RUB
14 814,1777
1 NVIDIA (NVDAON) в INR
15 978,7857
1 NVIDIA (NVDAON) в IDR
Rp3 032 832,1202
1 NVIDIA (NVDAON) в PHP
10 656,1632
1 NVIDIA (NVDAON) в EGP
￡E.8 658,1326
1 NVIDIA (NVDAON) в BRL
R$978,9986
1 NVIDIA (NVDAON) в CAD
C$252,9383
1 NVIDIA (NVDAON) в BDT
22 214,8976
1 NVIDIA (NVDAON) в NGN
266 036,5006
1 NVIDIA (NVDAON) в COP
$710 820,3125
1 NVIDIA (NVDAON) в ZAR
R.3 148,081
1 NVIDIA (NVDAON) в UAH
7 624,543
1 NVIDIA (NVDAON) в TZS
T.Sh.451 536,7186
1 NVIDIA (NVDAON) в VES
Bs38 213,7
1 NVIDIA (NVDAON) в CLP
$172 143,62
1 NVIDIA (NVDAON) в PKR
Rs51 504,7888
1 NVIDIA (NVDAON) в KZT
97 938,0737
1 NVIDIA (NVDAON) в THB
฿5 954,0584
1 NVIDIA (NVDAON) в TWD
NT$5 597,3972
1 NVIDIA (NVDAON) в AED
د.إ667,8299
1 NVIDIA (NVDAON) в CHF
Fr143,7563
1 NVIDIA (NVDAON) в HKD
HK$1 413,9069
1 NVIDIA (NVDAON) в AMD
֏69 612,6235
1 NVIDIA (NVDAON) в MAD
.د.م1 685,0422
1 NVIDIA (NVDAON) в MXN
$3 346,4283
1 NVIDIA (NVDAON) в SAR
ريال682,3875
1 NVIDIA (NVDAON) в ETB
Br27 553,8974
1 NVIDIA (NVDAON) в KES
KSh23 499,6058
1 NVIDIA (NVDAON) в JOD
د.أ129,01673
1 NVIDIA (NVDAON) в PLN
660,5511
1 NVIDIA (NVDAON) в RON
лв795,2089
1 NVIDIA (NVDAON) в SEK
kr1 706,8786
1 NVIDIA (NVDAON) в BGN
лв305,7096
1 NVIDIA (NVDAON) в HUF
Ft61 041,8365
1 NVIDIA (NVDAON) в CZK
3 810,4518
1 NVIDIA (NVDAON) в KWD
د.ك55,68282
1 NVIDIA (NVDAON) в ILS
598,6813
1 NVIDIA (NVDAON) в BOB
Bs1 257,4127
1 NVIDIA (NVDAON) в AZN
309,349
1 NVIDIA (NVDAON) в TJS
SM1 685,0422
1 NVIDIA (NVDAON) в GEL
491,319
1 NVIDIA (NVDAON) в AOA
Kz165 878,3929
1 NVIDIA (NVDAON) в BHD
.د.ب68,42072
1 NVIDIA (NVDAON) в BMD
$181,97
1 NVIDIA (NVDAON) в DKK
kr1 170,0671
1 NVIDIA (NVDAON) в HNL
L4 778,5322
1 NVIDIA (NVDAON) в MUR
8 283,2744
1 NVIDIA (NVDAON) в NAD
$3 158,9992
1 NVIDIA (NVDAON) в NOK
kr1 814,2409
1 NVIDIA (NVDAON) в NZD
$314,8081
1 NVIDIA (NVDAON) в PAB
B/.181,97
1 NVIDIA (NVDAON) в PGK
K764,274
1 NVIDIA (NVDAON) в QAR
ر.ق662,3708
1 NVIDIA (NVDAON) в RSD
дин.18 364,4124
1 NVIDIA (NVDAON) в UZS
soʻm2 192 409,1343
1 NVIDIA (NVDAON) в ALL
L15 174,4783
1 NVIDIA (NVDAON) в ANG
ƒ325,7263
1 NVIDIA (NVDAON) в AWG
ƒ327,546
1 NVIDIA (NVDAON) в BBD
$363,94
1 NVIDIA (NVDAON) в BAM
KM305,7096
1 NVIDIA (NVDAON) в BIF
Fr536 629,53
1 NVIDIA (NVDAON) в BND
$236,561
1 NVIDIA (NVDAON) в BSD
$181,97
1 NVIDIA (NVDAON) в JMD
$29 202,5456
1 NVIDIA (NVDAON) в KHR
733 748,5325
1 NVIDIA (NVDAON) в KMF
Fr77 155,28
1 NVIDIA (NVDAON) в LAK
3 955 869,4861
1 NVIDIA (NVDAON) в LKR
රු55 226,0753
1 NVIDIA (NVDAON) в MDL
L3 088,0309
1 NVIDIA (NVDAON) в MGA
Ar816 008,071
1 NVIDIA (NVDAON) в MOP
P1 455,76
1 NVIDIA (NVDAON) в MVR
2 784,141
1 NVIDIA (NVDAON) в MWK
MK315 372,207
1 NVIDIA (NVDAON) в MZN
MT11 627,883
1 NVIDIA (NVDAON) в NPR
रु25 574,0638
1 NVIDIA (NVDAON) в PYG
1 290 531,24
1 NVIDIA (NVDAON) в RWF
Fr264 038,47
1 NVIDIA (NVDAON) в SBD
$1 497,6131
1 NVIDIA (NVDAON) в SCR
2 487,5299
1 NVIDIA (NVDAON) в SRD
$7 222,3893
1 NVIDIA (NVDAON) в SVC
$1 592,2375
1 NVIDIA (NVDAON) в SZL
L3 158,9992
1 NVIDIA (NVDAON) в TMT
m638,7147
1 NVIDIA (NVDAON) в TND
د.ت534,62786
1 NVIDIA (NVDAON) в TTD
$1 233,7566
1 NVIDIA (NVDAON) в UGX
Sh633 983,48
1 NVIDIA (NVDAON) в XAF
Fr102 631,08
1 NVIDIA (NVDAON) в XCD
$491,319
1 NVIDIA (NVDAON) в XOF
Fr102 631,08
1 NVIDIA (NVDAON) в XPF
Fr18 560,94
1 NVIDIA (NVDAON) в BWP
P2 438,398
1 NVIDIA (NVDAON) в BZD
$365,7597
1 NVIDIA (NVDAON) в CVE
$17 316,2652
1 NVIDIA (NVDAON) в DJF
Fr32 390,66
1 NVIDIA (NVDAON) в DOP
$11 545,9965
1 NVIDIA (NVDAON) в DZD
د.ج23 739,8062
1 NVIDIA (NVDAON) в FJD
$418,531
1 NVIDIA (NVDAON) в GNF
Fr1 582 229,15
1 NVIDIA (NVDAON) в GTQ
Q1 393,8902
1 NVIDIA (NVDAON) в GYD
$38 068,124
1 NVIDIA (NVDAON) в ISK
kr22 200,34

Источники NVIDIA

Для более глубокого понимания NVIDIA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт NVIDIA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NVIDIA

Сколько стоит NVIDIA (NVDAON) на сегодня?
Актуальная цена NVDAON в USD – 181,97 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NVDAON в USD?
Текущая цена NVDAON в USD составляет $ 181,97. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NVIDIA?
Рыночная капитализация NVDAON составляет $ 2,98M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NVDAON?
Циркулирующее предложение NVDAON составляет 16,38K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NVDAON?
NVDAON достиг максимальной цены (ATH) в 194,95340492575906 USD.
Какова была минимальная цена NVDAON за все время (ATL)?
NVDAON достиг минимальной цены (ATL) в 164,59862286332267 USD.
Каков объем торгов NVDAON?
Объем торгов за последние 24 часа для NVDAON составляет $ 59,31K USD.
Вырастет ли NVDAON в цене в этом году?
NVDAON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NVDAON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии NVIDIA (NVDAON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
