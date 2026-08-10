Сегодняшняя цена ADLUNAM INC

Текущая цена ADLUNAM INC (LUNAM) сегодня составляет ₽ 0,00022353 с изменением 0,88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUNAM на RUB составляет ₽ 0,00022353 за LUNAM.

На данный момент ADLUNAM INC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- LUNAM. В течение последних 24 часов, LUNAM торговался в диапазоне от ₽ 0,00021988 (минимум) до ₽ 0,0002241 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе LUNAM изменился на +0,21% за последний час и на -9,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 9,42K.

Рыночная информация ADLUNAM INC (LUNAM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 9,42K₽ 9,42K ₽ 9,42K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 223,53K₽ 223,53K ₽ 223,53K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация ADLUNAM INC составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 9,42K. Циркулируещее обращение LUNAM составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 223,53K.