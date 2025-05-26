Что такое NEET (NEET)

В центре повествования $NEET – сопротивление традиционной работе и общественным ожиданиям. В нем с оттенком самонасмешки представлена идентичность «NEET» – «не охваченный образованием, занятостью или обучением», символизирующая позицию «лежачего» или «живущего за счет родителей» среди молодежи. Через криптокультуру и мемы $NEET выражает неприятие традиционных путей к успеху, превращая безделье в отношение и символ принадлежности для сообщества единомышленников.

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NEET Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как NEET, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена NEET в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены NEET.

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Как купить NEET (NEET)

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NEET на местную валюту

1 NEET к VND ₫ 160,615224 1 NEET к AUD A$ 0,00964656 1 NEET к GBP ￡ 0,00457272 1 NEET к EUR € 0,00544968 1 NEET к USD $ 0,006264 1 NEET к MYR RM 0,02637144 1 NEET к TRY ₺ 0,24410808 1 NEET к JPY ¥ 0,89443656 1 NEET к RUB ₽ 0,49949136 1 NEET к INR ₹ 0,5333796 1 NEET к IDR Rp 101,03224392 1 NEET к PHP ₱ 0,34715088 1 NEET к EGP ￡E. 0,31188456 1 NEET к BRL R$ 0,03545424 1 NEET к CAD C$ 0,00858168 1 NEET к BDT ৳ 0,76427064 1 NEET к NGN ₦ 9,91133928 1 NEET к UAH ₴ 0,26083296 1 NEET к VES Bs 0,588816 1 NEET к PKR Rs 1,766448 1 NEET к KZT ₸ 3,19263552 1 NEET к THB ฿ 0,20414376 1 NEET к TWD NT$ 0,18741888 1 NEET к AED د.إ 0,02298888 1 NEET к CHF Fr 0,00513648 1 NEET к HKD HK$ 0,04904712 1 NEET к MAD .د.م 0,05750352 1 NEET к MXN $ 0,120582

Источники NEET

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