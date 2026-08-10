Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AlpineF1TeamFanToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке ALPINE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ALPINE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3286. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,3207. Текущая структура формируется за пределами зоны сопротивления R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на доминирование быков. Отклонение цены от центрального уровня составляет 0,0079. Рыночная структура демонстрирует коррекционную фазу после восходящего прорыва. Согласованность индикаторов свидетельствует о движении в зоне высоких колебаний. Стороны длинных и коротких позиций создали новый балансовый диапазон выше центрального уровня 0,3207. MACD показывает сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разойдутся в одном направлении. Кинетическая энергия характеризуется концентрированным выпуском. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI продолжают двигаться синхронно. Скользящие средние MA и EMA также сигнализируют о нейтральном входе. Наблюдается разделение краткосрочной динамики и средне-/долгосрочных трендов. Волатильность остаётся на стабильном уровне после сжатия полос Боллинджера. Силы быков и медведей достигли временного равновесия на текущем уровне. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,3227. Это расстояние до текущей цены составляет 0,0059. Первый поддержка ниже расположена на уровне S1 — 0,3195; расстояние до текущей цены — 0,0091. Дальний ключевой уровень поддержки — S2 на отметке 0,3187; расстояние до текущей цены — 0,0099. Центральный уровень 0,3207 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, тогда как нижняя зона поддержки сосредоточена в диапазоне от 0,3187 до 0,3195.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.