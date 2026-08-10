AlpineF1TeamFanToken Курс (ALPINE)
Текущая цена AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) сегодня составляет ₽ 0,3296 с изменением 2,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALPINE на RUB составляет ₽ 0,3296 за ALPINE.
На данный момент AlpineF1TeamFanToken занимает #1069 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,03M, при оборотном предложении 21,34M ALPINE. В течение последних 24 часов, ALPINE торговался в диапазоне от ₽ 0,3284 (минимум) до ₽ 0,3419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 105,36960684118761254, тогда как исторический минимум составил ₽ 26,4758064977259499296.
В краткосрочной перспективе ALPINE изменился на -0,28% за последний час и на +3,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,00K.
No.1069
53,33%
BSC
Текущая рыночная капитализация AlpineF1TeamFanToken составляет ₽ 7,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,00K. Циркулируещее обращение ALPINE составляет 21,34M, а общее предложение – 40000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,18M.
-0,28%
-2,48%
+3,22%
+3,22%
Отслеживайте изменения цены AlpineF1TeamFanToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,692892
|-2,48%
|30 дней
|₽ +0,015
|+4,76%
|60 дней
|₽ -0,01
|-2,95%
|90 дней
|₽ -0,1649
|-33,35%
Сегодня для ALPINE зафиксировано изменение ₽ -0,692892 (-2,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,015 (+4,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ALPINE изменился на ₽ -0,01 (-2,95%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1649 (-33,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AlpineF1TeamFanToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ALPINE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ALPINE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3286. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,3207. Текущая структура формируется за пределами зоны сопротивления R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на доминирование быков. Отклонение цены от центрального уровня составляет 0,0079. Рыночная структура демонстрирует коррекционную фазу после восходящего прорыва. Согласованность индикаторов свидетельствует о движении в зоне высоких колебаний. Стороны длинных и коротких позиций создали новый балансовый диапазон выше центрального уровня 0,3207. MACD показывает сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разойдутся в одном направлении. Кинетическая энергия характеризуется концентрированным выпуском. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI продолжают двигаться синхронно. Скользящие средние MA и EMA также сигнализируют о нейтральном входе. Наблюдается разделение краткосрочной динамики и средне-/долгосрочных трендов. Волатильность остаётся на стабильном уровне после сжатия полос Боллинджера. Силы быков и медведей достигли временного равновесия на текущем уровне. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,3227. Это расстояние до текущей цены составляет 0,0059. Первый поддержка ниже расположена на уровне S1 — 0,3195; расстояние до текущей цены — 0,0091. Дальний ключевой уровень поддержки — S2 на отметке 0,3187; расстояние до текущей цены — 0,0099. Центральный уровень 0,3207 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, тогда как нижняя зона поддержки сосредоточена в диапазоне от 0,3187 до 0,3195.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена AlpineF1TeamFanToken потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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