Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена AlpineF1TeamFanToken сегодня составляет 0,3296 RUB. Рыночная капитализация ALPINE составляет 7 032 167,359465728 RUB. Отслеживайте обновления цен ALPINE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AlpineF1TeamFanToken сегодня составляет 0,3296 RUB. Рыночная капитализация ALPINE составляет 7 032 167,359465728 RUB. Отслеживайте обновления цен ALPINE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о ALPINE

Информация о цене ALPINE

Что такое ALPINE

Whitepaper ALPINE

Официальный сайт ALPINE

Токеномика ALPINE

Прогноз цен ALPINE

История ALPINE

Руководство по покупке ALPINE

Конвертер валют ALPINE в фиат

ALPINE на споте

Фьючерсы ALPINE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип AlpineF1TeamFanToken

AlpineF1TeamFanToken Курс (ALPINE)

Текущая цена 1 ALPINE в RUB:

₽27,246282
₽27,246282₽27,246282
-2,48%1D
RUB
График цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:50:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AlpineF1TeamFanToken

Текущая цена AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) сегодня составляет ₽ 0,3296 с изменением 2,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALPINE на RUB составляет ₽ 0,3296 за ALPINE.

На данный момент AlpineF1TeamFanToken занимает #1069 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,03M, при оборотном предложении 21,34M ALPINE. В течение последних 24 часов, ALPINE торговался в диапазоне от ₽ 0,3284 (минимум) до ₽ 0,3419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 105,36960684118761254, тогда как исторический минимум составил ₽ 26,4758064977259499296.

В краткосрочной перспективе ALPINE изменился на -0,28% за последний час и на +3,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,00K.

Рыночная информация AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

No.1069

₽ 7,03M
₽ 7,03M₽ 7,03M

₽ 62,00K
₽ 62,00K₽ 62,00K

₽ 13,18M
₽ 13,18M₽ 13,18M

21,34M
21,34M 21,34M

40 000 000
40 000 000 40 000 000

40 000 000
40 000 000 40 000 000

53,33%

BSC

Текущая рыночная капитализация AlpineF1TeamFanToken составляет ₽ 7,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,00K. Циркулируещее обращение ALPINE составляет 21,34M, а общее предложение – 40000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,18M.

История цен AlpineF1TeamFanToken в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3284
₽ 0,3284₽ 0,3284
Мин 24Ч
₽ 0,3419
₽ 0,3419₽ 0,3419
Макс 24Ч

₽ 0,3284
₽ 0,3284₽ 0,3284

₽ 0,3419
₽ 0,3419₽ 0,3419

₽ 1 105,36960684118761254
₽ 1 105,36960684118761254₽ 1 105,36960684118761254

₽ 26,4758064977259499296
₽ 26,4758064977259499296₽ 26,4758064977259499296

-0,28%

-2,48%

+3,22%

+3,22%

История цен AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) в RUB

Отслеживайте изменения цены AlpineF1TeamFanToken за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,692892-2,48%
30 дней₽ +0,015+4,76%
60 дней₽ -0,01-2,95%
90 дней₽ -0,1649-33,35%
Изменение цены AlpineF1TeamFanToken сегодня

Сегодня для ALPINE зафиксировано изменение ₽ -0,692892 (-2,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AlpineF1TeamFanToken за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,015 (+4,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AlpineF1TeamFanToken за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ALPINE изменился на ₽ -0,01 (-2,95%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AlpineF1TeamFanToken за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1649 (-33,35%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Просмотеть страницу истории цен AlpineF1TeamFanToken.

Анализ по AlpineF1TeamFanToken

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AlpineF1TeamFanToken, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке AlpineF1TeamFanToken: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ALPINE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ALPINE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,3286. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,3207. Текущая структура формируется за пределами зоны сопротивления R1 и R2. Система ключевых уровней указывает на доминирование быков. Отклонение цены от центрального уровня составляет 0,0079. Рыночная структура демонстрирует коррекционную фазу после восходящего прорыва. Согласованность индикаторов свидетельствует о движении в зоне высоких колебаний. Стороны длинных и коротких позиций создали новый балансовый диапазон выше центрального уровня 0,3207. MACD показывает сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разойдутся в одном направлении. Кинетическая энергия характеризуется концентрированным выпуском. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI продолжают двигаться синхронно. Скользящие средние MA и EMA также сигнализируют о нейтральном входе. Наблюдается разделение краткосрочной динамики и средне-/долгосрочных трендов. Волатильность остаётся на стабильном уровне после сжатия полос Боллинджера. Силы быков и медведей достигли временного равновесия на текущем уровне. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,3227. Это расстояние до текущей цены составляет 0,0059. Первый поддержка ниже расположена на уровне S1 — 0,3195; расстояние до текущей цены — 0,0091. Дальний ключевой уровень поддержки — S2 на отметке 0,3187; расстояние до текущей цены — 0,0099. Центральный уровень 0,3207 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, тогда как нижняя зона поддержки сосредоточена в диапазоне от 0,3187 до 0,3195.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены AlpineF1TeamFanToken?

Цены токенов ALPINE зависят от результатов выступлений команд Формулы-1, итогов гонок, уровня вовлеченности болельщиков, объема торгов на биржах, общего настроения на криптовалютном рынке, объявлений о партнерских соглашениях, степени использования токенов в экосистеме Socios.com, сезонных событий в календаре Формулы-1, а также более широких тенденций внедрения спортивных токенов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену AlpineF1TeamFanToken?

Люди хотят знать текущую цену токена ALPINE по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, анализ рыночных настроений, определение оптимального времени для инвестирования и поиск спекулятивных возможностей. Как фан-токен, привязанный к команде Alpine F1, его цена колеблется в зависимости от результатов выступлений команды, мероприятий Формулы 1 и трендов на криптовалютном рынке.

Прогноз цены AlpineF1TeamFanToken

Прогноз цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALPINE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AlpineF1TeamFanToken потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AlpineF1TeamFanToken достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALPINE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AlpineF1TeamFanToken».

Как купить и инвестировать AlpineF1TeamFanToken в Россия

Готовы приступить к работе с AlpineF1TeamFanToken? Покупка ALPINE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить AlpineF1TeamFanToken. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке AlpineF1TeamFanToken (ALPINE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и AlpineF1TeamFanToken будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Что вы можете сделать с AlpineF1TeamFanToken

Владение AlpineF1TeamFanToken позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Токен болельщика команды Alpine F1® — это служебный токен стандарта BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех сторонников команды BWT Alpine F1®. Токен позволяет фанатам BWT Alpine F1® Team участвовать в опросах командного голосования, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с вознаграждениями фанатов или отличными впечатлениями.

Источники AlpineF1TeamFanToken

Для более глубокого понимания AlpineF1TeamFanToken рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AlpineF1TeamFanToken
Обозреватель блоков

Категория :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AlpineF1TeamFanToken

Страница обновлена: 2026-08-10 15:50:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о AlpineF1TeamFanToken

ALPINE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ALPINE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ALPINE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AlpineF1TeamFanToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALPINE/USDT
₽27,254556
₽27,254556₽27,254556
-2,42%
184.33K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,000000
₽0,000000₽0,000000

0,00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,804494
₽16,804494₽16,804494

-13,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽207,296796
₽207,296796₽207,296796

+39,18%

JMDT

JMDT

JMDT

₽84,8085
₽84,8085₽84,8085

-4,98%

STONK

STONK

STONK

₽0,72165828
₽0,72165828₽0,72165828

+38,40%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽11,83182
₽11,83182₽11,83182

+991,60%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

₽8,075424
₽8,075424₽8,075424

+60,00%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,27501904
₽2,27501904₽2,27501904

+48,88%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,7372134
₽0,7372134₽0,7372134

+48,50%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,7188364
₽2,7188364₽2,7188364

+33,09%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ALPINE в RUB

Сумма

ALPINE
ALPINE
RUB
RUB

1 ALPINE = 27,271104 RUB