NEWT

Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде.

Название криптовалютыNEWT

МестоNo.635

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6,79%

Оборотное предложение215 000 000

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.215%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.83373560557428,2025-06-24

Наименьшая цена0.18424447847964207,2025-09-30

Публичный блокчейнETH

