Текущее общее настроение на рынке ACH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ACH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,004454, при этом цена находится выше центральной точки 0,004422. В настоящее время она находится внутри колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Система ключевых уровней показывает, что цена устойчиво держится вокруг срединной оси, а структура сохраняет нейтрально-бычью направленность. Стороны «быков» и «медведей» завершили обмен позициями вблизи отметки 0,004422, однако пространство выше пока не открылось полностью. MACD демонстрирует сигнал пересечения бычьего характера, а краткосрочная динамика движения цен развивается вверх. Показатели MA и EMA находятся в состоянии бокового сжатия, сигнала для открытия длинных или коротких позиций пока нет. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют слоистую структуру, а уровень волатильности остаётся на обычном уровне. Динамика цены не склонна к одностороннему концентрированному росту или падению, рынок находится в фазе подготовки к дальнейшему движению. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 0,004488, что примерно соответствует расстоянию в 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,004365, что составляет около 1,99% от текущей цены. Далёкий ориентир сопротивления — уровень R2 на отметке 0,004544, а далёкий ориентир поддержки — уровень S2 на отметке 0,004299. Границы торгового диапазона чётко определены, а ключевые уровни оказывают прямое влияние на поведение цены.

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