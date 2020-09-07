Alchemy Курс (ACH)
Текущая цена Alchemy (ACH) сегодня составляет ₽ 0,004455 с изменением 0,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACH на RUB составляет ₽ 0,004455 за ACH.
На данный момент Alchemy занимает #381 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,55M, при оборотном предложении 10,00B ACH. В течение последних 24 часов, ACH торговался в диапазоне от ₽ 0,004343 (минимум) до ₽ 0,004567 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,3434270375, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1106988125.
В краткосрочной перспективе ACH изменился на +0,24% за последний час и на +4,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,19K.
No.381
65,16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Alchemy составляет ₽ 44,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,19K. Циркулируещее обращение ACH составляет 10,00B, а общее предложение – 15346246087.99998777. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 68,37M.
+0,24%
+0,40%
+4,38%
+4,38%
Отслеживайте изменения цены Alchemy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00146873
|+0,40%
|30 дней
|₽ +0,000101
|+2,31%
|60 дней
|₽ -0,000676
|-13,18%
|90 дней
|₽ -0,003956
|-47,04%
Сегодня для ACH зафиксировано изменение ₽ +0,00146873 (+0,40%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000101 (+2,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ACH изменился на ₽ -0,000676 (-13,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,003956 (-47,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alchemy (ACH)?
Просмотеть страницу истории цен Alchemy.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Alchemy, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ACH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ACH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,004454, при этом цена находится выше центральной точки 0,004422. В настоящее время она находится внутри колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Система ключевых уровней показывает, что цена устойчиво держится вокруг срединной оси, а структура сохраняет нейтрально-бычью направленность. Стороны «быков» и «медведей» завершили обмен позициями вблизи отметки 0,004422, однако пространство выше пока не открылось полностью. MACD демонстрирует сигнал пересечения бычьего характера, а краткосрочная динамика движения цен развивается вверх. Показатели MA и EMA находятся в состоянии бокового сжатия, сигнала для открытия длинных или коротких позиций пока нет. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют слоистую структуру, а уровень волатильности остаётся на обычном уровне. Динамика цены не склонна к одностороннему концентрированному росту или падению, рынок находится в фазе подготовки к дальнейшему движению. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 0,004488, что примерно соответствует расстоянию в 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,004365, что составляет около 1,99% от текущей цены. Далёкий ориентир сопротивления — уровень R2 на отметке 0,004544, а далёкий ориентир поддержки — уровень S2 на отметке 0,004299. Границы торгового диапазона чётко определены, а ключевые уровни оказывают прямое влияние на поведение цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Alchemy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Alchemy? Покупка ACH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Alchemy. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Alchemy (ACH).
Владение Alchemy позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Alchemy (ACH) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
Для более глубокого понимания Alchemy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по ACH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ACH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alchemy в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.