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Текущая цена Alchemy сегодня составляет 0,004455 RUB. Рыночная капитализация ACH составляет 44 549 999,99999994551535 RUB. Отслеживайте обновления цен ACH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Alchemy сегодня составляет 0,004455 RUB. Рыночная капитализация ACH составляет 44 549 999,99999994551535 RUB. Отслеживайте обновления цен ACH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Alchemy Курс (ACH)

Текущая цена 1 ACH в RUB:

₽0,36865125
₽0,36865125₽0,36865125
+0,40%1D
RUB
График цены Alchemy (ACH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:32:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Alchemy

Текущая цена Alchemy (ACH) сегодня составляет ₽ 0,004455 с изменением 0,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACH на RUB составляет ₽ 0,004455 за ACH.

На данный момент Alchemy занимает #381 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,55M, при оборотном предложении 10,00B ACH. В течение последних 24 часов, ACH торговался в диапазоне от ₽ 0,004343 (минимум) до ₽ 0,004567 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,3434270375, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1106988125.

В краткосрочной перспективе ACH изменился на +0,24% за последний час и на +4,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,19K.

Рыночная информация Alchemy (ACH)

No.381

₽ 44,55M
₽ 44,55M₽ 44,55M

₽ 56,19K
₽ 56,19K₽ 56,19K

₽ 68,37M
₽ 68,37M₽ 68,37M

10,00B
10,00B 10,00B

15 346 246 087,99998777
15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777

15 346 246 087,99998777
15 346 246 087,99998777 15 346 246 087,99998777

65,16%

2020-09-07 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Alchemy составляет ₽ 44,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,19K. Циркулируещее обращение ACH составляет 10,00B, а общее предложение – 15346246087.99998777. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 68,37M.

История цен Alchemy в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,004343
₽ 0,004343₽ 0,004343
Мин 24Ч
₽ 0,004567
₽ 0,004567₽ 0,004567
Макс 24Ч

₽ 0,004343
₽ 0,004343₽ 0,004343

₽ 0,004567
₽ 0,004567₽ 0,004567

₽ 16,3434270375
₽ 16,3434270375₽ 16,3434270375

₽ 0,1106988125
₽ 0,1106988125₽ 0,1106988125

+0,24%

+0,40%

+4,38%

+4,38%

История цен Alchemy (ACH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Alchemy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00146873+0,40%
30 дней₽ +0,000101+2,31%
60 дней₽ -0,000676-13,18%
90 дней₽ -0,003956-47,04%
Изменение цены Alchemy сегодня

Сегодня для ACH зафиксировано изменение ₽ +0,00146873 (+0,40%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Alchemy за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000101 (+2,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Alchemy за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACH изменился на ₽ -0,000676 (-13,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Alchemy за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,003956 (-47,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alchemy (ACH)?

Просмотеть страницу истории цен Alchemy.

Анализ по Alchemy

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Alchemy, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Alchemy: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ACH: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ACH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,004454, при этом цена находится выше центральной точки 0,004422. В настоящее время она находится внутри колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Система ключевых уровней показывает, что цена устойчиво держится вокруг срединной оси, а структура сохраняет нейтрально-бычью направленность. Стороны «быков» и «медведей» завершили обмен позициями вблизи отметки 0,004422, однако пространство выше пока не открылось полностью. MACD демонстрирует сигнал пересечения бычьего характера, а краткосрочная динамика движения цен развивается вверх. Показатели MA и EMA находятся в состоянии бокового сжатия, сигнала для открытия длинных или коротких позиций пока нет. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, без проявления экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют слоистую структуру, а уровень волатильности остаётся на обычном уровне. Динамика цены не склонна к одностороннему концентрированному росту или падению, рынок находится в фазе подготовки к дальнейшему движению. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 0,004488, что примерно соответствует расстоянию в 0,76% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,004365, что составляет около 1,99% от текущей цены. Далёкий ориентир сопротивления — уровень R2 на отметке 0,004544, а далёкий ориентир поддержки — уровень S2 на отметке 0,004299. Границы торгового диапазона чётко определены, а ключевые уровни оказывают прямое влияние на поведение цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Alchemy?

Цена ACH зависит от следующих факторов:
1) Внедрение платежных решений и партнерские отношения с торговыми площадками;
2) Объем торгов и уровень ликвидности;
3) Общие настроения на рынке криптовалют;
4) Регуляторные новости, влияющие на платежные токены;
5) Конкуренция со стороны других платежных решений;
6) Технические разработки и обновления;
7) Настроения инвесторов в отношении финтех-криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Alchemy?

Люди хотят знать текущую цену Alchemy (ACH) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение подходящего момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, рассчитывать прибыль и убытки, а также определять оптимальные точки входа и выхода для своих позиций в ACH.

Прогноз цены Alchemy

Прогноз цены Alchemy (ACH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Alchemy (ACH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Alchemy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Alchemy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ACH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Alchemy».

Как купить и инвестировать Alchemy в Россия

Готовы приступить к работе с Alchemy? Покупка ACH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Alchemy. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Alchemy (ACH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Alchemy будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Alchemy (ACH)

Что вы можете сделать с Alchemy

Владение Alchemy позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Источники Alchemy

Для более глубокого понимания Alchemy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Alchemy
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMade in China

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:32:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alchemy (ACH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Alchemy

ACH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ACH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ACH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Alchemy (ACH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alchemy в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACH/USDT
₽0,368734
₽0,368734₽0,368734
+0,51%
12.61M (USDT)
ACH/USDC
₽0,368072
₽0,368072₽0,368072
+0,42%
12.94M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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