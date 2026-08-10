Сегодняшняя цена Theoriq

Текущая цена Theoriq (THQ) сегодня составляет ₽ 0,01018 с изменением 3,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THQ на RUB составляет ₽ 0,01018 за THQ.

На данный момент Theoriq занимает #1541 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,57M, при оборотном предложении 154,23M THQ. В течение последних 24 часов, THQ торговался в диапазоне от ₽ 0,01007 (минимум) до ₽ 0,01055 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,8651839683601215784, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,1086375227615694119.

В краткосрочной перспективе THQ изменился на -0,59% за последний час и на +4,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,15K.

Рыночная информация Theoriq (THQ)

Место No.1541 Рыночная капитализация ₽ 1,57M₽ 1,57M ₽ 1,57M Объем (24Ч) ₽ 55,15K₽ 55,15K ₽ 55,15K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,18M₽ 10,18M ₽ 10,18M Оборотное предложение 154,23M 154,23M 154,23M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 15,42% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Theoriq составляет ₽ 1,57M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,15K. Циркулируещее обращение THQ составляет 154,23M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,18M.