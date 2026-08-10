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Текущая цена Theoriq сегодня составляет 0,01018 RUB. Рыночная капитализация THQ составляет 1 570 058,20348 RUB. Отслеживайте обновления цен THQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Theoriq сегодня составляет 0,01018 RUB. Рыночная капитализация THQ составляет 1 570 058,20348 RUB. Отслеживайте обновления цен THQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Theoriq Курс (THQ)

Текущая цена 1 THQ в RUB:

₽0,8407662
₽0,8407662₽0,8407662
-3,13%1D
RUB
График цены Theoriq (THQ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:12:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Theoriq

Текущая цена Theoriq (THQ) сегодня составляет ₽ 0,01018 с изменением 3,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THQ на RUB составляет ₽ 0,01018 за THQ.

На данный момент Theoriq занимает #1541 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,57M, при оборотном предложении 154,23M THQ. В течение последних 24 часов, THQ торговался в диапазоне от ₽ 0,01007 (минимум) до ₽ 0,01055 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,8651839683601215784, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,1086375227615694119.

В краткосрочной перспективе THQ изменился на -0,59% за последний час и на +4,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,15K.

Рыночная информация Theoriq (THQ)

No.1541

₽ 1,57M
₽ 1,57M₽ 1,57M

₽ 55,15K
₽ 55,15K₽ 55,15K

₽ 10,18M
₽ 10,18M₽ 10,18M

154,23M
154,23M 154,23M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

15,42%

BASE

Текущая рыночная капитализация Theoriq составляет ₽ 1,57M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,15K. Циркулируещее обращение THQ составляет 154,23M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,18M.

История цен Theoriq в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01007
₽ 0,01007₽ 0,01007
Мин 24Ч
₽ 0,01055
₽ 0,01055₽ 0,01055
Макс 24Ч

₽ 0,01007
₽ 0,01007₽ 0,01007

₽ 0,01055
₽ 0,01055₽ 0,01055

₽ 14,8651839683601215784
₽ 14,8651839683601215784₽ 14,8651839683601215784

₽ 1,1086375227615694119
₽ 1,1086375227615694119₽ 1,1086375227615694119

-0,59%

-3,13%

+4,51%

+4,51%

История цен Theoriq (THQ) в RUB

Отслеживайте изменения цены Theoriq за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0271663-3,13%
30 дней₽ -0,00214-17,38%
60 дней₽ -0,00398-28,11%
90 дней₽ -0,01421-58,27%
Изменение цены Theoriq сегодня

Сегодня для THQ зафиксировано изменение ₽ -0,0271663 (-3,13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Theoriq за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00214 (-17,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Theoriq за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то THQ изменился на ₽ -0,00398 (-28,11%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Theoriq за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01421 (-58,27%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Theoriq (THQ)?

Просмотеть страницу истории цен Theoriq.

Анализ по Theoriq

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Theoriq, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Theoriq: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке THQ: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Структура рынка】THQ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,02214, что находится на 17 базисных пунктов ниже центральной точки хаба — уровня 0,02231. Цена держится выше поддержки S1 на уровне 0,02194, от которого она отстоит всего на 20 базисных пунктов, при этом общая динамика располагается в нижней половине зоны хаба. Скользящие средние демонстрируют полностью «бычью» конфигурацию: индикаторы MA и EMA сохраняют согласованность — 7 покупок, 0 нейтральных сигналов и 0 продаж. 【Состояние импульса】Динамика между быками и медведями проявляет разнонаправленность: быстрый индикатор MACD сформировал сигнал пересечения вниз («медвежий крест»). Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, не формируя чёткой направленности краткосрочного импульса. Наблюдается расхождение между быстрыми и медленными индикаторами, а система скользящих средних вместе с осцилляторами указывает на различное распределение рыночной энергии. 【Ключевые уровни цен】Верхнее сопротивление расположено на центральной точке хаба — уровне 0,02231, что на 17 базисных пунктов выше текущей цены и выступает ближайшим уровнем давления. Нижняя поддержка S1 находится на отметке 0,02194, от которой цена отстоит всего на 20 базисных пунктов, являясь ближайшей опорой. Дополнительная поддержка S2 на уровне 0,02133 расположена на 81 базисном пункте ниже текущей цены и служит дальним ориентиром.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Theoriq?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Theoriq (THQ):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и его внедрение в экосистему Theoriq
4. Анонсы партнёрств и развитие платформы
5. Динамика предложения, включая сжигание или выпуск токенов
6. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi/ИИ-проекты
7. Конкуренция со сторонними блокчейн-платформами, основанными на ИИ
8. Паттерны технического анализа и движения крупных инвесторов («китов»)
9. Рост сообщества и активность в социальных сетях
10. Интеграция с другими DeFi-протоколами и сервисами

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Theoriq?

Люди хотят знать текущую цену Theoriq (THQ) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, оценка прибыли или убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для эффективного управления рисками.

Прогноз цены Theoriq

Прогноз цены Theoriq (THQ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена THQ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Theoriq (THQ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Theoriq потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Theoriq достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены THQ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Theoriq».

Как купить и инвестировать Theoriq в Россия

Готовы приступить к работе с Theoriq? Покупка THQ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Theoriq. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Theoriq (THQ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Theoriq будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Theoriq (THQ)

Что вы можете сделать с Theoriq

Владение Theoriq позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Theoriq (THQ)

Theoriq создает инфраструктуру, которая позволяет автономным агентам и группам выполнять сложные ончейн-действия, обеспечивая DeFi преимущества искусственного интеллекта и доступность.

Источники Theoriq

Для более глубокого понимания Theoriq рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Theoriq
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:12:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Theoriq (THQ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Theoriq

THQ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по THQ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами THQ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Theoriq (THQ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Theoriq в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
THQ/USDT
₽0,8407662
₽0,8407662₽0,8407662
-3,32%
5.37M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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