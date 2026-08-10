Theoriq Курс (THQ)
Текущая цена Theoriq (THQ) сегодня составляет ₽ 0,01018 с изменением 3,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THQ на RUB составляет ₽ 0,01018 за THQ.
На данный момент Theoriq занимает #1541 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,57M, при оборотном предложении 154,23M THQ. В течение последних 24 часов, THQ торговался в диапазоне от ₽ 0,01007 (минимум) до ₽ 0,01055 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14,8651839683601215784, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,1086375227615694119.
В краткосрочной перспективе THQ изменился на -0,59% за последний час и на +4,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,15K.
No.1541
15,42%
BASE
Текущая рыночная капитализация Theoriq составляет ₽ 1,57M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,15K. Циркулируещее обращение THQ составляет 154,23M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,18M.
-0,59%
-3,13%
+4,51%
+4,51%
Отслеживайте изменения цены Theoriq за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0271663
|-3,13%
|30 дней
|₽ -0,00214
|-17,38%
|60 дней
|₽ -0,00398
|-28,11%
|90 дней
|₽ -0,01421
|-58,27%
Сегодня для THQ зафиксировано изменение ₽ -0,0271663 (-3,13%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00214 (-17,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то THQ изменился на ₽ -0,00398 (-28,11%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01421 (-58,27%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Theoriq.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Theoriq, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке THQ: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
【Структура рынка】THQ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,02214, что находится на 17 базисных пунктов ниже центральной точки хаба — уровня 0,02231. Цена держится выше поддержки S1 на уровне 0,02194, от которого она отстоит всего на 20 базисных пунктов, при этом общая динамика располагается в нижней половине зоны хаба. Скользящие средние демонстрируют полностью «бычью» конфигурацию: индикаторы MA и EMA сохраняют согласованность — 7 покупок, 0 нейтральных сигналов и 0 продаж. 【Состояние импульса】Динамика между быками и медведями проявляет разнонаправленность: быстрый индикатор MACD сформировал сигнал пересечения вниз («медвежий крест»). Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, не формируя чёткой направленности краткосрочного импульса. Наблюдается расхождение между быстрыми и медленными индикаторами, а система скользящих средних вместе с осцилляторами указывает на различное распределение рыночной энергии. 【Ключевые уровни цен】Верхнее сопротивление расположено на центральной точке хаба — уровне 0,02231, что на 17 базисных пунктов выше текущей цены и выступает ближайшим уровнем давления. Нижняя поддержка S1 находится на отметке 0,02194, от которой цена отстоит всего на 20 базисных пунктов, являясь ближайшей опорой. Дополнительная поддержка S2 на уровне 0,02133 расположена на 81 базисном пункте ниже текущей цены и служит дальним ориентиром.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Theoriq потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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