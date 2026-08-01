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Текущая цена Xphere сегодня составляет 0,016104 RUB. Рыночная капитализация XP составляет 44 779 307,60310097060872 RUB. Отслеживайте обновления цен XP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Xphere сегодня составляет 0,016104 RUB. Рыночная капитализация XP составляет 44 779 307,60310097060872 RUB. Отслеживайте обновления цен XP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Xphere Курс (XP)

Текущая цена 1 XP в RUB:

₽1,32858
₽1,32858₽1,32858
-0,01%1D
RUB
График цены Xphere (XP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:22:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Xphere

Текущая цена Xphere (XP) сегодня составляет ₽ 0,016104 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XP на RUB составляет ₽ 0,016104 за XP.

На данный момент Xphere занимает #295 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,78M, при оборотном предложении 2,78B XP. В течение последних 24 часов, XP торговался в диапазоне от ₽ 0,01545 (минимум) до ₽ 0,017242 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,59455643519201265, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,255254124434506725.

В краткосрочной перспективе XP изменился на 0,00% за последний час и на +5,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 77,46K.

Рыночная информация Xphere (XP)

No.295

₽ 44,78M
₽ 44,78M₽ 44,78M

₽ 77,46K
₽ 77,46K₽ 77,46K

₽ 88,57M
₽ 88,57M₽ 88,57M

2,78B
2,78B 2,78B

5 500 000 000
5 500 000 000 5 500 000 000

2 780 632 613,20795893
2 780 632 613,20795893 2 780 632 613,20795893

50,55%

XPHERE

Текущая рыночная капитализация Xphere составляет ₽ 44,78M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 77,46K. Циркулируещее обращение XP составляет 2,78B, а общее предложение – 2780632613.20795893. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,57M.

История цен Xphere в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01545
₽ 0,01545₽ 0,01545
Мин 24Ч
₽ 0,017242
₽ 0,017242₽ 0,017242
Макс 24Ч

₽ 0,01545
₽ 0,01545₽ 0,01545

₽ 0,017242
₽ 0,017242₽ 0,017242

₽ 6,59455643519201265
₽ 6,59455643519201265₽ 6,59455643519201265

₽ 0,255254124434506725
₽ 0,255254124434506725₽ 0,255254124434506725

0,00%

-0,01%

+5,54%

+5,54%

История цен Xphere (XP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Xphere за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00013287-0,01%
30 дней₽ -0,001017-5,95%
60 дней₽ -0,01189-42,48%
90 дней₽ -0,004354-21,29%
Изменение цены Xphere сегодня

Сегодня для XP зафиксировано изменение ₽ -0,00013287 (-0,01%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Xphere за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001017 (-5,95%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Xphere за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XP изменился на ₽ -0,01189 (-42,48%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Xphere за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,004354 (-21,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Xphere (XP)?

Просмотеть страницу истории цен Xphere.

Анализ по Xphere

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Xphere, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Xphere?

Цены на Xphere (XP) зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка и доверие инвесторов определяют уровень спроса. Объём торгов и ликвидность влияют на стабильность цен. Объявления о партнёрствах и технологические достижения могут создать позитивный импульс. Новости в сфере регулирования оказывают влияние на криптовалютные рынки в целом. Конкуренция со стороны подобных блокчейн-проектов влияет на позиционирование. Публичное обсуждение в социальных сетях и активность сообщества формируют интерес розничных инвесторов. Макроэкономические условия, такие как уровень инфляции и процентные ставки, сказываются на склонности к риску в отношении криптовалют. Листинг на биржах повышает доступность и расширяет возможности для торговли.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Xphere?

Люди хотят знать текущую цену Xphere (XP) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок или продаж, анализ рыночных тенденций, расчет прибыли и убытков, а также получение актуальной информации о динамике стоимости инвестиций в режиме реального времени.

Прогноз цены Xphere

Прогноз цены Xphere (XP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Xphere (XP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Xphere потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Xphere достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Xphere».

Как купить и инвестировать Xphere в Россия

Готовы приступить к работе с Xphere? Покупка XP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Xphere. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Xphere (XP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Xphere будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Xphere (XP)

Что вы можете сделать с Xphere

Владение Xphere позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Xphere (XP)

XPHERE – это проект основной сети, направленный на преодоление трилеммы блокчейна – децентрализации, безопасности и масштабируемости. Используя высокопроизводительный консенсусный механизм на базе PoW и инновационную архитектуру, Xphere стремится создать масштабируемую сеть, которая соединяет различные приложения и пользователей на одной платформе.

Источники Xphere

Для более глубокого понимания Xphere рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Xphere
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:22:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Xphere (XP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Xphere

XP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Xphere (XP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Xphere в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XP/USDT
₽1,3288275
₽1,3288275₽1,3288275
0,00%
4.82M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 XP = 1,32858 RUB