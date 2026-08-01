Сегодняшняя цена Xphere

Текущая цена Xphere (XP) сегодня составляет ₽ 0,016104 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XP на RUB составляет ₽ 0,016104 за XP.

На данный момент Xphere занимает #295 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,78M, при оборотном предложении 2,78B XP. В течение последних 24 часов, XP торговался в диапазоне от ₽ 0,01545 (минимум) до ₽ 0,017242 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,59455643519201265, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,255254124434506725.

В краткосрочной перспективе XP изменился на 0,00% за последний час и на +5,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 77,46K.

Рыночная информация Xphere (XP)

Место No.295 Рыночная капитализация ₽ 44,78M₽ 44,78M ₽ 44,78M Объем (24Ч) ₽ 77,46K₽ 77,46K ₽ 77,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 88,57M₽ 88,57M ₽ 88,57M Оборотное предложение 2,78B 2,78B 2,78B Макс. предложение 5 500 000 000 5 500 000 000 5 500 000 000 Общее предложение 2 780 632 613,20795893 2 780 632 613,20795893 2 780 632 613,20795893 Коэффициент обращения 50,55% Публичный блокчейн XPHERE

Текущая рыночная капитализация Xphere составляет ₽ 44,78M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 77,46K. Циркулируещее обращение XP составляет 2,78B, а общее предложение – 2780632613.20795893. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,57M.