Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена JOE сегодня составляет 0,02786 RUB. Рыночная капитализация JOE составляет 12 737 080,96402 RUB. Отслеживайте обновления цен JOE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JOE сегодня составляет 0,02786 RUB. Рыночная капитализация JOE составляет 12 737 080,96402 RUB. Отслеживайте обновления цен JOE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о JOE

Информация о цене JOE

Что такое JOE

Официальный сайт JOE

Токеномика JOE

Прогноз цен JOE

История JOE

Руководство по покупке JOE

Конвертер валют JOE в фиат

JOE на споте

Фьючерсы JOE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип JOE

JOE Курс (JOE)

Текущая цена 1 JOE в RUB:

₽2,3017932
₽2,3017932₽2,3017932
-16,81%1D
RUB
График цены JOE (JOE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:31:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JOE

Текущая цена JOE (JOE) сегодня составляет ₽ 0,02786 с изменением 16,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOE на RUB составляет ₽ 0,02786 за JOE.

На данный момент JOE занимает #828 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,74M, при оборотном предложении 457,18M JOE. В течение последних 24 часов, JOE торговался в диапазоне от ₽ 0,0272 (минимум) до ₽ 0,03584 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 415,054484285246004726, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,2934256705421369722.

В краткосрочной перспективе JOE изменился на +1,16% за последний час и на +17,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 90,04K.

Рыночная информация JOE (JOE)

No.828

₽ 12,74M
₽ 12,74M₽ 12,74M

₽ 90,04K
₽ 90,04K₽ 90,04K

₽ 13,93M
₽ 13,93M₽ 13,93M

457,18M
457,18M 457,18M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

464 573 155
464 573 155 464 573 155

91,43%

AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация JOE составляет ₽ 12,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 90,04K. Циркулируещее обращение JOE составляет 457,18M, а общее предложение – 464573155. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,93M.

История цен JOE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0272
₽ 0,0272₽ 0,0272
Мин 24Ч
₽ 0,03584
₽ 0,03584₽ 0,03584
Макс 24Ч

₽ 0,0272
₽ 0,0272₽ 0,0272

₽ 0,03584
₽ 0,03584₽ 0,03584

₽ 415,054484285246004726
₽ 415,054484285246004726₽ 415,054484285246004726

₽ 2,2934256705421369722
₽ 2,2934256705421369722₽ 2,2934256705421369722

+1,16%

-16,81%

+17,00%

+17,00%

История цен JOE (JOE) в RUB

Отслеживайте изменения цены JOE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,4651177-16,81%
30 дней₽ -0,00099-3,44%
60 дней₽ -0,00179-6,04%
90 дней₽ -0,02301-45,24%
Изменение цены JOE сегодня

Сегодня для JOE зафиксировано изменение ₽ -0,4651177 (-16,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены JOE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00099 (-3,44%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены JOE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JOE изменился на ₽ -0,00179 (-6,04%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены JOE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02301 (-45,24%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены JOE (JOE)?

Просмотеть страницу истории цен JOE.

Анализ по JOE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний JOE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке JOE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке JOE: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

JOE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,02975. Цена находится в диапазоне между уровнем поддержки S1 (0,02907) и центральной линией (0,0324). В текущей структуре наблюдается движение в нижней части бокового тренда. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около уровня S1. При этом цена так и не смогла уверенно пробить уровень сопротивления центральной линии. Высокий уровень сопротивления R1 на отметке 0,03682 выступает ключевой границей структуры. Снизу поддержку обеспечивает уровень S2 на отметке 0,02465, который служит отдалённым ориентиром. Индикатор MACD демонстрирует сигнал «золотого пересечения», что указывает на потенциальное восстановление краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) уже вошёл в зону перекупленности, а высокие значения показывают концентрацию покупательской активности. Показатели KDJ и StochRSI также находятся в верхней части диапазона. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное расслоение, что свидетельствует о сложной ситуации на рынке. Волатильность остаётся на низком уровне, полоса BOLL сужается, а цена приближается к верхней границе. Группа скользящих средних пока не формирует чёткую бычью конфигурацию, а группа EMA не даёт однозначных сигналов для входа в позицию. Ключевые уровни: - Ближайшая поддержка S1 — 0,02907, расстояние до текущей цены составляет 0,00068. - Центральная линия сопротивления — 0,0324, расстояние до текущей цены — 0,00265. - Дальняя поддержка S2 — 0,02465, расстояние до текущей цены — 0,00510. - Первое сопротивление R1 — 0,03682, расстояние до текущей цены — 0,00707.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены JOE?

Цены токена JOE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов и ликвидность на DEX Trader Joe
2. Рост и внедрение экосистемы Avalanche
3. Настроения и тренды на рынке DeFi
4. Полезность токена для управления и распределения комиссий
5. Вознаграждения за стейкинг и токеномика
6. Анонсы партнёрств
7. Общие условия на криптовалютном рынке
8. Конкуренция со сторонними DEX-платформами
9. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi
10. Технические обновления и улучшения протокола

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену JOE?

Люди хотят знать текущую цену токена JOE по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени для выгодного исполнения ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику, чтобы оценить стоимость своих активов и принимать стратегические решения относительно размера позиций или их ребалансировки.

Прогноз цены JOE

Прогноз цены JOE (JOE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JOE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JOE (JOE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JOE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену JOE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JOE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены JOE».

Как купить и инвестировать JOE в Россия

Готовы приступить к работе с JOE? Покупка JOE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить JOE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке JOE (JOE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и JOE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке JOE (JOE)

Что вы можете сделать с JOE

Владение JOE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка JOE (JOE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

Источники JOE

Для более глубокого понимания JOE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт JOE
Обозреватель блоков

Категория :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JOE

Страница обновлена: 2026-08-10 19:31:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JOE (JOE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о JOE

JOE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по JOE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами JOE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте JOE (JOE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы JOE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JOE/USDT
₽2,3017932
₽2,3017932₽2,3017932
-16,95%
3.03M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽24,0473772
₽24,0473772₽24,0473772

+482,12%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,0955412
₽1,0955412₽1,0955412

+38,55%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,673014
₽15,673014₽15,673014

-19,20%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽190,959606
₽190,959606₽190,959606

+28,40%

JMDT

JMDT

JMDT

₽98,326062
₽98,326062₽98,326062

+10,31%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,61816
₽5,61816₽5,61816

+419,08%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,64813624
₽2,64813624₽2,64813624

+73,55%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,8113284
₽0,8113284₽0,8113284

+63,66%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,1979222
₽4,1979222₽4,1979222

+43,97%

Test

Test

TST

₽1,88076168
₽1,88076168₽1,88076168

+40,41%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор JOE в RUB

Сумма

JOE
JOE
RUB
RUB

1 JOE = 2,3017932 RUB