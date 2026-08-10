Adventure Gold Курс (AGLD)
Текущая цена Adventure Gold (AGLD) сегодня составляет ₽ 0,1644 с изменением 1,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGLD на RUB составляет ₽ 0,1644 за AGLD.
На данный момент Adventure Gold занимает #417 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,71M, при оборотном предложении 77,31M AGLD. В течение последних 24 часов, AGLD торговался в диапазоне от ₽ 0,1635 (минимум) до ₽ 0,1728 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 631,1337508098, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,2498090061344930302.
В краткосрочной перспективе AGLD изменился на -0,43% за последний час и на +9,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,74K.
No.417
80,53%
ETH
Текущая рыночная капитализация Adventure Gold составляет ₽ 12,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,74K. Циркулируещее обращение AGLD составляет 77,31M, а общее предложение – 92810001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,78M.
-0,43%
-1,73%
+9,38%
+9,38%
Отслеживайте изменения цены Adventure Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,239465
|-1,73%
|30 дней
|₽ +0,0056
|+3,52%
|60 дней
|₽ -0,005
|-2,96%
|90 дней
|₽ -0,1054
|-39,07%
Сегодня для AGLD зафиксировано изменение ₽ -0,239465 (-1,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0056 (+3,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AGLD изменился на ₽ -0,005 (-2,96%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1054 (-39,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Adventure Gold.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Adventure Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке AGLD: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
AGLD_USDT在4小时周期内运行于0.1651中枢点位上方，当前价格为0.1654，紧贴枢纽体系的核心区域。价格位于S1阻力位0.1634与R1阻力位0.1665之间，处于窄幅震荡区间。 均线系统呈现短期多头排列，价格结构维持在中枢偏上位置，尚未出现明显的突破或跌破迹象。 MACD指标形成金叉，快慢线向上发散，表明短期买盘动能集中释放。MA与EMA均发出买入信号，快慢指标方向一致，进一步确认了当前的动能同向性。RSI处于中性区域，波动率维持在布林带中轨附近，未见极端超买或超卖状态。KDJ与StochRSI数值与价格走势相配合，动能分布相对均衡，未出现显著背离现象。 近端关键价位为上方0.1665（距离现价+0.67%）与下方0.1634（距离现价-1.21%）。远端参考价位包括上方0.1682（距离现价+1.69%）与下方0.1620（距离现价-2.06%）。当前价格距中枢0.1651仅0.18%，市场正处于方向选择的临界点，上下方空间对称分布。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Adventure Gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
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|Время (UTC+8)
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