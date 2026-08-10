Сегодняшняя цена Adventure Gold

Текущая цена Adventure Gold (AGLD) сегодня составляет ₽ 0,1644 с изменением 1,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGLD на RUB составляет ₽ 0,1644 за AGLD.

На данный момент Adventure Gold занимает #417 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,71M, при оборотном предложении 77,31M AGLD. В течение последних 24 часов, AGLD торговался в диапазоне от ₽ 0,1635 (минимум) до ₽ 0,1728 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 631,1337508098, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,2498090061344930302.

В краткосрочной перспективе AGLD изменился на -0,43% за последний час и на +9,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,74K.

Рыночная информация Adventure Gold (AGLD)

Место No.417 Рыночная капитализация ₽ 12,71M₽ 12,71M ₽ 12,71M Объем (24Ч) ₽ 56,74K₽ 56,74K ₽ 56,74K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15,78M₽ 15,78M ₽ 15,78M Оборотное предложение 77,31M 77,31M 77,31M Макс. предложение 96 000 000 96 000 000 96 000 000 Общее предложение 92 810 001 92 810 001 92 810 001 Коэффициент обращения 80,53% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Adventure Gold составляет ₽ 12,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,74K. Циркулируещее обращение AGLD составляет 77,31M, а общее предложение – 92810001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,78M.