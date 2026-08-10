Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Adventure Gold сегодня составляет 0,1644 RUB. Рыночная капитализация AGLD составляет 12 709 764,1644 RUB. Отслеживайте обновления цен AGLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Adventure Gold сегодня составляет 0,1644 RUB. Рыночная капитализация AGLD составляет 12 709 764,1644 RUB. Отслеживайте обновления цен AGLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о AGLD

Информация о цене AGLD

Что такое AGLD

Whitepaper AGLD

Официальный сайт AGLD

Токеномика AGLD

Прогноз цен AGLD

История AGLD

Руководство по покупке AGLD

Конвертер валют AGLD в фиат

AGLD на споте

Фьючерсы AGLD USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Adventure Gold

Adventure Gold Курс (AGLD)

Текущая цена 1 AGLD в RUB:

₽13,602456
₽13,602456₽13,602456
-1,73%1D
RUB
График цены Adventure Gold (AGLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:40:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Adventure Gold

Текущая цена Adventure Gold (AGLD) сегодня составляет ₽ 0,1644 с изменением 1,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGLD на RUB составляет ₽ 0,1644 за AGLD.

На данный момент Adventure Gold занимает #417 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,71M, при оборотном предложении 77,31M AGLD. В течение последних 24 часов, AGLD торговался в диапазоне от ₽ 0,1635 (минимум) до ₽ 0,1728 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 631,1337508098, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,2498090061344930302.

В краткосрочной перспективе AGLD изменился на -0,43% за последний час и на +9,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,74K.

Рыночная информация Adventure Gold (AGLD)

No.417

₽ 12,71M
₽ 12,71M₽ 12,71M

₽ 56,74K
₽ 56,74K₽ 56,74K

₽ 15,78M
₽ 15,78M₽ 15,78M

77,31M
77,31M 77,31M

96 000 000
96 000 000 96 000 000

92 810 001
92 810 001 92 810 001

80,53%

ETH

Текущая рыночная капитализация Adventure Gold составляет ₽ 12,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,74K. Циркулируещее обращение AGLD составляет 77,31M, а общее предложение – 92810001. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,78M.

История цен Adventure Gold в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1635
₽ 0,1635₽ 0,1635
Мин 24Ч
₽ 0,1728
₽ 0,1728₽ 0,1728
Макс 24Ч

₽ 0,1635
₽ 0,1635₽ 0,1635

₽ 0,1728
₽ 0,1728₽ 0,1728

₽ 631,1337508098
₽ 631,1337508098₽ 631,1337508098

₽ 17,2498090061344930302
₽ 17,2498090061344930302₽ 17,2498090061344930302

-0,43%

-1,73%

+9,38%

+9,38%

История цен Adventure Gold (AGLD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Adventure Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,239465-1,73%
30 дней₽ +0,0056+3,52%
60 дней₽ -0,005-2,96%
90 дней₽ -0,1054-39,07%
Изменение цены Adventure Gold сегодня

Сегодня для AGLD зафиксировано изменение ₽ -0,239465 (-1,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Adventure Gold за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0056 (+3,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Adventure Gold за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AGLD изменился на ₽ -0,005 (-2,96%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Adventure Gold за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1054 (-39,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Adventure Gold (AGLD)?

Просмотеть страницу истории цен Adventure Gold.

Анализ по Adventure Gold

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Adventure Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Adventure Gold: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AGLD: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

AGLD_USDT在4小时周期内运行于0.1651中枢点位上方，当前价格为0.1654，紧贴枢纽体系的核心区域。价格位于S1阻力位0.1634与R1阻力位0.1665之间，处于窄幅震荡区间。 均线系统呈现短期多头排列，价格结构维持在中枢偏上位置，尚未出现明显的突破或跌破迹象。 MACD指标形成金叉，快慢线向上发散，表明短期买盘动能集中释放。MA与EMA均发出买入信号，快慢指标方向一致，进一步确认了当前的动能同向性。RSI处于中性区域，波动率维持在布林带中轨附近，未见极端超买或超卖状态。KDJ与StochRSI数值与价格走势相配合，动能分布相对均衡，未出现显著背离现象。 近端关键价位为上方0.1665（距离现价+0.67%）与下方0.1634（距离现价-1.21%）。远端参考价位包括上方0.1682（距离现价+1.69%）与下方0.1620（距离现价-2.06%）。当前价格距中枢0.1651仅0.18%，市场正处于方向选择的临界点，上下方空间对称分布。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Adventure Gold?

Цены на Adventure Gold (AGLD) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие игровой экосистемы — полезность AGLD в играх, основанных на Loot, стимулирует спрос.
2. Тенденции рынка NFT — сильная корреляция с минимальными ценами и объемом торгов NFT Loot.
3. Активность разработчиков — запуск новых игр и расширение экосистемы.
4. Общие настроения на криптовалютном рынке — движение цен биткоина и эфириума.
5. Динамика предложения токена — стейкинг-вознаграждения и изменения в циркуляции.
6. Вовлеченность сообщества — активность в социальных сетях и участие держателей.
7. Объявления о партнерствах — сотрудничество с игровыми проектами.
8. Регуляторные новости, влияющие на игровые токены.
9. Показатели сектора метавселенной и GameFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Adventure Gold?

Люди хотят знать текущую цену токена Adventure Gold (AGLD) по нескольким ключевым причинам: для принятия торговых решений, управления портфелем, определения рыночного момента и планирования инвестиций. AGLD привязан к проекту Loot NFT, что делает его волатильным. Трейдеры нуждаются в актуальных ценах для поиска возможностей покупки/продажи, тогда как инвесторы отслеживают динамику и оценивают рыночные тренды, чтобы оптимизировать свои криптоактивы.

Прогноз цены Adventure Gold

Прогноз цены Adventure Gold (AGLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AGLD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Adventure Gold (AGLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Adventure Gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Adventure Gold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AGLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Adventure Gold».

Как купить и инвестировать Adventure Gold в Россия

Готовы приступить к работе с Adventure Gold? Покупка AGLD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Adventure Gold. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Adventure Gold (AGLD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Adventure Gold будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Adventure Gold (AGLD)

Что вы можете сделать с Adventure Gold

Владение Adventure Gold позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Adventure Gold (AGLD) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Источники Adventure Gold

Для более глубокого понимания Adventure Gold рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Adventure Gold
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Adventure Gold

Страница обновлена: 2026-08-10 15:40:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Adventure Gold (AGLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Adventure Gold

AGLD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по AGLD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AGLD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Adventure Gold (AGLD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Adventure Gold в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AGLD/USDT
₽13,619004
₽13,619004₽13,619004
-1,43%
341.35K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,000000
₽0,000000₽0,000000

0,00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,498356
₽16,498356₽16,498356

-15,07%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽206,006052
₽206,006052₽206,006052

+38,32%

JMDT

JMDT

JMDT

₽84,8085
₽84,8085₽84,8085

-4,98%

STONK

STONK

STONK

₽0,71379798
₽0,71379798₽0,71379798

+36,89%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽11,153352
₽11,153352₽11,153352

+929,00%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

₽8,2706904
₽8,2706904₽8,2706904

+63,86%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,20493826
₽2,20493826₽2,20493826

+44,29%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,7479696
₽0,7479696₽0,7479696

+50,66%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,7982668
₽2,7982668₽2,7982668

+36,97%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AGLD в RUB

Сумма

AGLD
AGLD
RUB
RUB

1 AGLD = 13,602456 RUB