NEAR Курс (NEAR)
Текущая цена NEAR (NEAR) сегодня составляет ₽ 1.6567 с изменением 1.32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEAR на RUB составляет ₽ 1.6567 за NEAR.
На данный момент NEAR занимает #29 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,15B, при оборотном предложении 1,30B NEAR. В течение последних 24 часов, NEAR торговался в диапазоне от ₽ 1.5951 (минимум) до ₽ 1.667 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,686.9636406852291548, тогда как исторический минимум составил ₽ 43.4551159368.
В краткосрочной перспективе NEAR изменился на -0.05% за последний час и на -3.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 691,59K.
No.29
0.13%
NEAR
Текущая рыночная капитализация NEAR составляет ₽ 2,15B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 691,59K. Циркулируещее обращение NEAR составляет 1,30B, а общее предложение – 1298227976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.15B.
-0.05%
+1.32%
-3.01%
-3.01%
Отслеживайте изменения цены NEAR за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1.783232
|+1.32%
|30 дней
|₽ -0.2451
|-12.89%
|60 дней
|₽ -0.3551
|-17.66%
|90 дней
|₽ +0.1068
|+6.89%
Сегодня для NEAR зафиксировано изменение ₽ +1.783232 (+1.32%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.2451 (-12.89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NEAR изменился на ₽ -0.3551 (-17.66%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.1068 (+6.89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NEAR (NEAR)?
Просмотеть страницу истории цен NEAR.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний NEAR, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NEAR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
NEAR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,65, находясь выше уровня Pivot Point R2 (1,6446). Цена пробила центральную линию 1,6116 и уровень сопротивления R1 (1,6283), что подтверждает формирование краткосрочной восходящей структуры. Уровни S2 (1,5786) и S1 (1,5953) образуют основной диапазон поддержки внизу; текущая цена отклонена от центра на 3,8% и находится у верхней границы этого диапазона. Как группа MA, так и группа EMA демонстрируют 3–4 сигнала для покупки, а система скользящих средних расположена в бычьем порядке. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом индикаторы импульса движутся в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает уровня перекупленности, что указывает на наличие дальнейшего пространства для роста. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду, а уровень волатильности остаётся стабильным — не наблюдается ни экстремального увеличения объёмов, ни их резкого сокращения, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 (1,6446), что всего на 0,54% выше текущей цены и является целью немедленного тестирования. Первый уровень поддержки S1 (1,5953) находится на расстоянии 3,3% от текущей цены, а второй уровень S2 (1,5786) — на 4,3%. Центральный уровень 1,6116 выступает линией разделения между быками и медведями; он расположен на расстоянии 2,3% от текущей цены. Если цена опустится до этой отметки, необходимо будет переоценить эффективность существующей структуры.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена NEAR потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с NEAR? Покупка NEAR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить NEAR. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке NEAR (NEAR).
Владение NEAR позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка NEAR (NEAR) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
NEAR Protocol — это блокчейн для ИИ. Это высокопроизводительная, нативная для ИИ платформа, созданная для поддержки следующего поколения децентрализованных приложений и интеллектуальных агентов. Она предоставляет инфраструктуру, необходимую ИИ для транзакций, операций и взаимодействия как в Web2, так и в Web3. NEAR Protocol сочетает три ключевых элемента: ИИ, принадлежащий пользователю (обеспечивает действия в его интересах), намерения и абстракцию цепочек (устраняет сложность блокчейна для бесшовных, целенаправленных транзакций между сетями) и архитектуру с шардингом (для масштабируемости, скорости и низкой стоимости). Этот интегрированный стек делает NEAR Protocol основой для создания безопасных, пользовательских AI-приложений в масштабе интернета.
Для более глубокого понимания NEAR рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по NEAR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NEAR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NEAR в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.