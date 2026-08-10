Текущее общее настроение на рынке NEAR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

NEAR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,65, находясь выше уровня Pivot Point R2 (1,6446). Цена пробила центральную линию 1,6116 и уровень сопротивления R1 (1,6283), что подтверждает формирование краткосрочной восходящей структуры. Уровни S2 (1,5786) и S1 (1,5953) образуют основной диапазон поддержки внизу; текущая цена отклонена от центра на 3,8% и находится у верхней границы этого диапазона. Как группа MA, так и группа EMA демонстрируют 3–4 сигнала для покупки, а система скользящих средних расположена в бычьем порядке. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом индикаторы импульса движутся в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает уровня перекупленности, что указывает на наличие дальнейшего пространства для роста. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду, а уровень волатильности остаётся стабильным — не наблюдается ни экстремального увеличения объёмов, ни их резкого сокращения, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 (1,6446), что всего на 0,54% выше текущей цены и является целью немедленного тестирования. Первый уровень поддержки S1 (1,5953) находится на расстоянии 3,3% от текущей цены, а второй уровень S2 (1,5786) — на 4,3%. Центральный уровень 1,6116 выступает линией разделения между быками и медведями; он расположен на расстоянии 2,3% от текущей цены. Если цена опустится до этой отметки, необходимо будет переоценить эффективность существующей структуры.

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