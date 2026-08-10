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Текущая цена NEAR сегодня составляет 1.6567 RUB. Рыночная капитализация NEAR составляет 2,150,774,287.8392 RUB. Отслеживайте обновления цен NEAR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена NEAR сегодня составляет 1.6567 RUB. Рыночная капитализация NEAR составляет 2,150,774,287.8392 RUB. Отслеживайте обновления цен NEAR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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NEAR Курс (NEAR)

Текущая цена 1 NEAR в RUB:

₽136.876554
₽136.876554₽136.876554
+1,32%1D
RUB
График цены NEAR (NEAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:34:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена NEAR

Текущая цена NEAR (NEAR) сегодня составляет ₽ 1.6567 с изменением 1.32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEAR на RUB составляет ₽ 1.6567 за NEAR.

На данный момент NEAR занимает #29 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,15B, при оборотном предложении 1,30B NEAR. В течение последних 24 часов, NEAR торговался в диапазоне от ₽ 1.5951 (минимум) до ₽ 1.667 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,686.9636406852291548, тогда как исторический минимум составил ₽ 43.4551159368.

В краткосрочной перспективе NEAR изменился на -0.05% за последний час и на -3.01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 691,59K.

Рыночная информация NEAR (NEAR)

No.29

₽ 2,15B
₽ 2,15B₽ 2,15B

₽ 691,59K
₽ 691,59K₽ 691,59K

₽ 2.15B
₽ 2.15B₽ 2.15B

1,30B
1,30B 1,30B

1,298,227,976
1,298,227,976 1,298,227,976

0.13%

NEAR

Текущая рыночная капитализация NEAR составляет ₽ 2,15B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 691,59K. Циркулируещее обращение NEAR составляет 1,30B, а общее предложение – 1298227976. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.15B.

История цен NEAR в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1.5951
₽ 1.5951₽ 1.5951
Мин 24Ч
₽ 1.667
₽ 1.667₽ 1.667
Макс 24Ч

₽ 1.5951
₽ 1.5951₽ 1.5951

₽ 1.667
₽ 1.667₽ 1.667

₽ 1,686.9636406852291548
₽ 1,686.9636406852291548₽ 1,686.9636406852291548

₽ 43.4551159368
₽ 43.4551159368₽ 43.4551159368

-0.05%

+1.32%

-3.01%

-3.01%

История цен NEAR (NEAR) в RUB

Отслеживайте изменения цены NEAR за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1.783232+1.32%
30 дней₽ -0.2451-12.89%
60 дней₽ -0.3551-17.66%
90 дней₽ +0.1068+6.89%
Изменение цены NEAR сегодня

Сегодня для NEAR зафиксировано изменение ₽ +1.783232 (+1.32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NEAR за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.2451 (-12.89%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NEAR за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NEAR изменился на ₽ -0.3551 (-17.66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NEAR за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.1068 (+6.89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NEAR (NEAR)?

Просмотеть страницу истории цен NEAR.

Анализ по NEAR

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний NEAR, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке NEAR: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NEAR: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

NEAR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,65, находясь выше уровня Pivot Point R2 (1,6446). Цена пробила центральную линию 1,6116 и уровень сопротивления R1 (1,6283), что подтверждает формирование краткосрочной восходящей структуры. Уровни S2 (1,5786) и S1 (1,5953) образуют основной диапазон поддержки внизу; текущая цена отклонена от центра на 3,8% и находится у верхней границы этого диапазона. Как группа MA, так и группа EMA демонстрируют 3–4 сигнала для покупки, а система скользящих средних расположена в бычьем порядке. MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, при этом индикаторы импульса движутся в одном направлении. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает уровня перекупленности, что указывает на наличие дальнейшего пространства для роста. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду, а уровень волатильности остаётся стабильным — не наблюдается ни экстремального увеличения объёмов, ни их резкого сокращения, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 (1,6446), что всего на 0,54% выше текущей цены и является целью немедленного тестирования. Первый уровень поддержки S1 (1,5953) находится на расстоянии 3,3% от текущей цены, а второй уровень S2 (1,5786) — на 4,3%. Центральный уровень 1,6116 выступает линией разделения между быками и медведями; он расположен на расстоянии 2,3% от текущей цены. Если цена опустится до этой отметки, необходимо будет переоценить эффективность существующей структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены NEAR?

Цены на протокол NEAR зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия и рост экосистемы — развитие dApp и активность пользователей.
2. Технические разработки — обновления сети и улучшения масштабируемости.
3. Настроения рынка — общие тенденции криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
4. Партнёрства и интеграции с другими платформами.
5. Динамика предложения токенов — вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов.
6. Конкуренция со сторонними блокчейнами уровня 1.
7. Регуляторные новости, влияющие на блокчейн-проекты.
8. Активность разработчиков и количество коммитов в GitHub.
9. Объём торгов и ликвидность на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену NEAR?

Люди хотят знать текущую цену NEAR по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, планирование инвестиций и отслеживание прибыли/убытков. NEAR Protocol — популярная блокчейн-платформа, поэтому инвесторы следят за её ценой, чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже, оценивать стоимость своих активов и быть в курсе рыночных тенденций, влияющих на их криптовалютные инвестиции.

Прогноз цены NEAR

Прогноз цены NEAR (NEAR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NEAR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены NEAR (NEAR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена NEAR потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену NEAR достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NEAR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены NEAR».

Как купить и инвестировать NEAR в Россия

Готовы приступить к работе с NEAR? Покупка NEAR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить NEAR. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке NEAR (NEAR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и NEAR будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке NEAR (NEAR)

Что вы можете сделать с NEAR

Владение NEAR позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое NEAR (NEAR)

NEAR Protocol — это блокчейн для ИИ. Это высокопроизводительная, нативная для ИИ платформа, созданная для поддержки следующего поколения децентрализованных приложений и интеллектуальных агентов. Она предоставляет инфраструктуру, необходимую ИИ для транзакций, операций и взаимодействия как в Web2, так и в Web3. NEAR Protocol сочетает три ключевых элемента: ИИ, принадлежащий пользователю (обеспечивает действия в его интересах), намерения и абстракцию цепочек (устраняет сложность блокчейна для бесшовных, целенаправленных транзакций между сетями) и архитектуру с шардингом (для масштабируемости, скорости и низкой стоимости). Этот интегрированный стек делает NEAR Protocol основой для создания безопасных, пользовательских AI-приложений в масштабе интернета.

Whitepaper

Источники NEAR

Для более глубокого понимания NEAR рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт NEAR
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:34:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии NEAR (NEAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о NEAR

NEAR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NEAR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NEAR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте NEAR (NEAR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NEAR в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEAR/USDT
₽137.215296
₽137.215296₽137.215296
+1.51%
419.70K (USDT)
NEAR/USDC
₽137.074842
₽137.074842₽137.074842
+1.52%
16.87K (USDT)
NEAR/USD1
₽137.281392
₽137.281392₽137.281392
+1.74%
33.65K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 NEAR = 136.876554 RUB