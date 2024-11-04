Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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MeMusic Курс (MMT)
Текущая цена MeMusic (MMT) сегодня составляет 0.0005239 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс MMT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели MeMusic:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 122.14K USD
- Изменение цены MeMusic в течение дня составляет -1.63%
- Оборотное предложение составляет -- USD
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Отслеживайте изменения цены MeMusic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000008681
|-1.63%
|30 дней
|$ +0.0000789
|+17.73%
|60 дней
|$ +0.0000518
|+10.97%
|90 дней
|$ -0.0001408
|-21.19%
Ознакомьтесь с последней информацией о ценах MeMusic: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:
-0.29%
-1.63%
-1.77%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:
При поддержке Filecoin MeMusic стремится изменить поток создания ценности в аудиоиндустрии. Посредством экосистемы услуг, призванных принести пользу лейблам, создателям и слушателям, MeMusic фокусируется на предоставлении дополнительной ценности всем игрокам отрасли без каких-либо исключений или препятствий. MeMusic достигает этой цели, создавая AudioFi. AudioFi позволяет создателям и пользователям зарабатывать с помощью ListenToEarn и StreamToEarn, одновременно предоставляя компаниям возможность добавлять дополнительные потоки доходов с помощью таких моделей, как токены лейблов или дробление авторских прав.
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Сумма
1 MMT = 0.0005239 USD