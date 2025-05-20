MRSOON

Платформа для распределения премиум-игр на Telegram, поддерживаемая SuperVerse, Алексом Бекером и Sidus Heroes. Самый мощный игровой мемкоин в Telegram.

Название криптовалютыMRSOON

МестоNo.578

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.01%

Оборотное предложение69,312,732,161.16

Макс. предложение70,000,000,000

Общее предложение69,312,732,161.16

Коэффициент обращения0.9901%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.006524100528565909,2025-05-23

Наименьшая цена0.00002953196606116,2025-05-20

Публичный блокчейнTONCOIN

ВведениеПлатформа для распределения премиум-игр на Telegram, поддерживаемая SuperVerse, Алексом Бекером и Sidus Heroes. Самый мощный игровой мемкоин в Telegram.

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