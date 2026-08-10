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Текущая цена Santos FC Fan Token сегодня составляет 0.4899 RUB. Рыночная капитализация SANTOS составляет 7,884,869.1174298551 RUB. Отслеживайте обновления цен SANTOS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Santos FC Fan Token сегодня составляет 0.4899 RUB. Рыночная капитализация SANTOS составляет 7,884,869.1174298551 RUB. Отслеживайте обновления цен SANTOS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Santos FC Fan Token Курс (SANTOS)

Текущая цена 1 SANTOS в RUB:

₽40.466965
₽40.466965₽40.466965
-0,40%1D
RUB
График цены Santos FC Fan Token (SANTOS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:13:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Santos FC Fan Token

Текущая цена Santos FC Fan Token (SANTOS) сегодня составляет ₽ 0.4899 с изменением 0.40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SANTOS на RUB составляет ₽ 0.4899 за SANTOS.

На данный момент Santos FC Fan Token занимает #963 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,88M, при оборотном предложении 16,09M SANTOS. В течение последних 24 часов, SANTOS торговался в диапазоне от ₽ 0.4854 (минимум) до ₽ 0.5044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,364.7608182277085713637, тогда как исторический минимум составил ₽ 45.573848037822612403.

В краткосрочной перспективе SANTOS изменился на -0.03% за последний час и на +2.59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,77K.

Рыночная информация Santos FC Fan Token (SANTOS)

No.963

₽ 7,88M
₽ 7,88M₽ 7,88M

₽ 75,77K
₽ 75,77K₽ 75,77K

₽ 14.70M
₽ 14.70M₽ 14.70M

16,09M
16,09M 16,09M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

53.64%

BSC

Текущая рыночная капитализация Santos FC Fan Token составляет ₽ 7,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,77K. Циркулируещее обращение SANTOS составляет 16,09M, а общее предложение – 30000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14.70M.

История цен Santos FC Fan Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.4854
₽ 0.4854₽ 0.4854
Мин 24Ч
₽ 0.5044
₽ 0.5044₽ 0.5044
Макс 24Ч

₽ 0.4854
₽ 0.4854₽ 0.4854

₽ 0.5044
₽ 0.5044₽ 0.5044

₽ 2,364.7608182277085713637
₽ 2,364.7608182277085713637₽ 2,364.7608182277085713637

₽ 45.573848037822612403
₽ 45.573848037822612403₽ 45.573848037822612403

-0.03%

-0.40%

+2.59%

+2.59%

История цен Santos FC Fan Token (SANTOS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Santos FC Fan Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.162518-0.40%
30 дней₽ -0.0445-8.33%
60 дней₽ -0.1631-24.98%
90 дней₽ -0.6674-57.67%
Изменение цены Santos FC Fan Token сегодня

Сегодня для SANTOS зафиксировано изменение ₽ -0.162518 (-0.40%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Santos FC Fan Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0445 (-8.33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Santos FC Fan Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SANTOS изменился на ₽ -0.1631 (-24.98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Santos FC Fan Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.6674 (-57.67%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Просмотеть страницу истории цен Santos FC Fan Token.

Анализ по Santos FC Fan Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Santos FC Fan Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Santos FC Fan Token: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SANTOS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

SANTOS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,4846. Цена находится выше центральной зоны Pivot Point — 0,4762. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая структура сохраняет боковое движение в рамках консолидации. Текущая цена расположена выше уровня сопротивления R2 — 0,4784. Рыночная структура указывает на противостояние быков и медведей вне основной системы уровней поддержки и сопротивления. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нуля («медвежий» сигнал). Быстрая и медленная линии показывают признаки расхождения вниз. Индикатор RSI колеблется в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера сужаются, что свидетельствует о снижении волатильности. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы динамики находятся в разном состоянии: силы покупателей проявляются у скользящих средних, тогда как продавцы выражают давление через сигнал «медвежьего» пересечения MACD. Распределение рыночной энергии выглядит рассредоточенным. Ближайшее ключевое сопротивление располагается около текущего уровня 0,4846. Первый уровень поддержки ниже — это уровень R2, соответствующий 0,4784, что примерно на 1,3% ниже текущей цены. Второй уровень поддержки находится в центральной зоне Pivot Point — 0,4762, примерно на 1,7% ниже текущей цены. Далее следует уровень S1 — 0,4751, а более глубокие уровни поддержки — S2 (0,4740). Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, тогда как нижняя часть рынка характеризуется плотными зонами торговли, которые формируют основной защитный пояс.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Santos FC Fan Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов SANTOS:

1. Результаты команды: Итоги матчей «Сантос ФК», положение в лиге и успехи в турнирах напрямую определяют настроения болельщиков и спрос на токены.

2. Вовлеченность болельщиков: Активное участие в голосованиях, опросах и принятии решений клубом повышает полезность токенов и увеличивает их оборот.

3. Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка и показатели экосистемы Chiliz оказывают влияние на цену SANTOS.

4. Полезность токенов: Новые функции, эксклюзивный контент, награды и возможности для голосования укрепляют ценность токенов.

5. Динамика предложения: Сжигание токенов, механизмы стейкинга и изменения в обращении токенов влияют на колебания цен.

6. Объявления о партнерствах: Сотрудничество со спонсорами, другими клубами или блокчейн-проектами может вызвать волатильность цен.

7. Сезонные факторы: Футбольные сезоны, трансферные окна и крупные турниры формируют циклические паттерны спроса.

8. Регуляторная среда: Нормативно-правовое регулирование криптовалют и специфические политики, касающиеся фан-токенов, влияют на доверие инвесторов.

9. Листинг на биржах: Появление токенов на новых биржах повышает ликвидность и доступность для трейдеров.

10. Обсуждения в социальных сетях: Общественные дискуссии, упоминания инфлюенсеров и вирусный контент влияют на краткосрочные колебания цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Santos FC Fan Token?

Люди хотят знать текущую цену токена SANTOS, потому что: 1) для принятия торговых решений — покупки/продажи в оптимальные моменты; 2) для отслеживания портфеля — мониторинга стоимости инвестиций; 3) для анализа рыночных настроений; 4) для планирования поощрений за вовлеченность фанатов; 5) для спекулятивных возможностей; 6) для оценки голосующей мощности внутри экосистемы Santos FC.

Прогноз цены Santos FC Fan Token

Прогноз цены Santos FC Fan Token (SANTOS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SANTOS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Santos FC Fan Token (SANTOS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Santos FC Fan Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Santos FC Fan Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SANTOS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Santos FC Fan Token».

Как купить и инвестировать Santos FC Fan Token в Россия

Готовы приступить к работе с Santos FC Fan Token? Покупка SANTOS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Santos FC Fan Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Santos FC Fan Token (SANTOS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Santos FC Fan Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Santos FC Fan Token (SANTOS)

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Что такое Santos FC Fan Token (SANTOS)

Токен болельщика ФК "Порту" – это служебный токен BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех болельщиков ФК "Порту". Токен позволяет фанатам ФК «Порту» участвовать в голосовании команд, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с наградами фанатов или отличными впечатлениями.

Источники Santos FC Fan Token

Для более глубокого понимания Santos FC Fan Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Santos FC Fan Token
Обозреватель блоков

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Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:13:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Santos FC Fan Token (SANTOS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Santos FC Fan Token

SANTOS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Santos FC Fan Token (SANTOS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Santos FC Fan Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SANTOS/USDT
₽40.566169
₽40.566169₽40.566169
-0.13%
153.23K (USDT)

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1 SANTOS = 40.500033 RUB