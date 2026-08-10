Сегодняшняя цена Santos FC Fan Token

Текущая цена Santos FC Fan Token (SANTOS) сегодня составляет ₽ 0.4899 с изменением 0.40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SANTOS на RUB составляет ₽ 0.4899 за SANTOS.

На данный момент Santos FC Fan Token занимает #963 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,88M, при оборотном предложении 16,09M SANTOS. В течение последних 24 часов, SANTOS торговался в диапазоне от ₽ 0.4854 (минимум) до ₽ 0.5044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,364.7608182277085713637, тогда как исторический минимум составил ₽ 45.573848037822612403.

В краткосрочной перспективе SANTOS изменился на -0.03% за последний час и на +2.59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,77K.

Рыночная информация Santos FC Fan Token (SANTOS)

Место No.963 Рыночная капитализация ₽ 7,88M₽ 7,88M ₽ 7,88M Объем (24Ч) ₽ 75,77K₽ 75,77K ₽ 75,77K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 14.70M₽ 14.70M ₽ 14.70M Оборотное предложение 16,09M 16,09M 16,09M Макс. предложение 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Общее предложение 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Коэффициент обращения 53.64% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Santos FC Fan Token составляет ₽ 7,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,77K. Циркулируещее обращение SANTOS составляет 16,09M, а общее предложение – 30000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14.70M.