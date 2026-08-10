Santos FC Fan Token Курс (SANTOS)
Текущая цена Santos FC Fan Token (SANTOS) сегодня составляет ₽ 0.4899 с изменением 0.40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SANTOS на RUB составляет ₽ 0.4899 за SANTOS.
На данный момент Santos FC Fan Token занимает #963 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,88M, при оборотном предложении 16,09M SANTOS. В течение последних 24 часов, SANTOS торговался в диапазоне от ₽ 0.4854 (минимум) до ₽ 0.5044 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,364.7608182277085713637, тогда как исторический минимум составил ₽ 45.573848037822612403.
В краткосрочной перспективе SANTOS изменился на -0.03% за последний час и на +2.59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,77K.
No.963
53.64%
BSC
Текущая рыночная капитализация Santos FC Fan Token составляет ₽ 7,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,77K. Циркулируещее обращение SANTOS составляет 16,09M, а общее предложение – 30000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14.70M.
-0.03%
-0.40%
+2.59%
+2.59%
Отслеживайте изменения цены Santos FC Fan Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.162518
|-0.40%
|30 дней
|₽ -0.0445
|-8.33%
|60 дней
|₽ -0.1631
|-24.98%
|90 дней
|₽ -0.6674
|-57.67%
Сегодня для SANTOS зафиксировано изменение ₽ -0.162518 (-0.40%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0445 (-8.33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SANTOS изменился на ₽ -0.1631 (-24.98%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.6674 (-57.67%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Santos FC Fan Token.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Santos FC Fan Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SANTOS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
SANTOS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,4846. Цена находится выше центральной зоны Pivot Point — 0,4762. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая структура сохраняет боковое движение в рамках консолидации. Текущая цена расположена выше уровня сопротивления R2 — 0,4784. Рыночная структура указывает на противостояние быков и медведей вне основной системы уровней поддержки и сопротивления. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нуля («медвежий» сигнал). Быстрая и медленная линии показывают признаки расхождения вниз. Индикатор RSI колеблется в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера сужаются, что свидетельствует о снижении волатильности. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы динамики находятся в разном состоянии: силы покупателей проявляются у скользящих средних, тогда как продавцы выражают давление через сигнал «медвежьего» пересечения MACD. Распределение рыночной энергии выглядит рассредоточенным. Ближайшее ключевое сопротивление располагается около текущего уровня 0,4846. Первый уровень поддержки ниже — это уровень R2, соответствующий 0,4784, что примерно на 1,3% ниже текущей цены. Второй уровень поддержки находится в центральной зоне Pivot Point — 0,4762, примерно на 1,7% ниже текущей цены. Далее следует уровень S1 — 0,4751, а более глубокие уровни поддержки — S2 (0,4740). Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, тогда как нижняя часть рынка характеризуется плотными зонами торговли, которые формируют основной защитный пояс.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Santos FC Fan Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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