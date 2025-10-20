Текущая цена AdEx сегодня составляет 0.0911 USD. Следите за обновлениями цены ADX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ADX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AdEx сегодня составляет 0.0911 USD. Следите за обновлениями цены ADX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ADX прямо сейчас на MEXC.

$0,0911
-2,35%1D
График цены AdEx (ADX) в реальном времени
Информация о ценах AdEx (ADX) (USD)

$ 0,0891
$ 0,0933
$ 3,708280086517334
$ 0,034879632974
+0,66%

-2,35%

-8,72%

-8,72%

Текущая цена AdEx (ADX) составляет $ 0,0911. За последние 24 часа ADX торговался в диапазоне от $ 0,0891 до $ 0,0933, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ADX за все время составляет $ 3,708280086517334, а минимальная – $ 0,034879632974.

Что касается краткосрочной динамики, ADX изменился на +0,66% за последний час, на -2,35% за 24 часа и на -8,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AdEx (ADX)

$ 13,47M
$ 238,59
$ 13,67M
147,90M
150 000 000
150 000 000
98,60%

ETH

Текущая рыночная капитализация AdEx составляет $ 13,47M, при 24-часовом объеме торгов $ 238,59. Циркулируещее обращение ADX составляет 147,90M, а общее предложение – 150000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,67M.

История цен AdEx (ADX) в USD

Отслеживайте изменения цены AdEx за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,002192-2,35%
30 дней$ -0,019-17,26%
60 дней$ -0,0503-35,58%
90 дней$ +0,0311+51,83%
Изменение цены AdEx сегодня

Сегодня для ADX зафиксировано изменение $ -0,002192 (-2,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AdEx за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,019 (-17,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AdEx за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ADX изменился на $ -0,0503 (-35,58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AdEx за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0311 (+51,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AdEx (ADX)?

Просмотеть страницу истории цен AdEx.

Что такое AdEx (ADX)

AURA – ваш личный ИИ-агент, который поможет вам оставаться впереди в Web3. Он следит за рынком, рекомендует возможности и выполняет действия от вашего имени – все на основе вашей активности ончейн и профиля риска. Будь то поиск лучших протоколов кредитования, получение аирдропов, минтинг NFT или максимизация доходности DeFi, AURA берет на себя всю тяжелую работу, чтобы вам не пришлось этого делать. Фреймворк ИИ-агента AURA также может предоставлять персонализированные стратегии и автоматизацию для приложений и кошельков Web3, что еще больше улучшает пользовательский опыт.

AdEx доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AdEx. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ADX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AdEx в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AdEx простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AdEx (USD)

Сколько будет стоить AdEx (ADX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AdEx (ADX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AdEx.

Проверьте прогноз цены AdEx!

Токеномика AdEx (ADX)

Понимание токеномики AdEx (ADX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ADX прямо сейчас!

Как купить AdEx (ADX)

Ищете как купить AdEx? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AdEx на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ADX на местную валюту

Источники AdEx

Для более глубокого понимания AdEx рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AdEx
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AdEx

Сколько стоит AdEx (ADX) на сегодня?
Актуальная цена ADX в USD – 0,0911 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ADX в USD?
Текущая цена ADX в USD составляет $ 0,0911. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AdEx?
Рыночная капитализация ADX составляет $ 13,47M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ADX?
Циркулирующее предложение ADX составляет 147,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ADX?
ADX достиг максимальной цены (ATH) в 3,708280086517334 USD.
Какова была минимальная цена ADX за все время (ATL)?
ADX достиг минимальной цены (ATL) в 0,034879632974 USD.
Каков объем торгов ADX?
Объем торгов за последние 24 часа для ADX составляет $ 238,59 USD.
Вырастет ли ADX в цене в этом году?
ADX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ADX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

