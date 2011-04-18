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Текущая цена Рипл сегодня составляет 1.0224 RUB. Рыночная капитализация XRP составляет 63,443,908,367.064 RUB. Отслеживайте обновления цен XRP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Рипл сегодня составляет 1.0224 RUB. Рыночная капитализация XRP составляет 63,443,908,367.064 RUB. Отслеживайте обновления цен XRP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Рипл Курс (XRP)

Текущая цена 1 XRP в RUB:

₽84.37275
₽84.37275₽84.37275
-0,07%1D
RUB
График цены Рипл (XRP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:25:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Рипл

Текущая цена Рипл (XRP) сегодня составляет ₽ 1.0224 с изменением 0.07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRP на RUB составляет ₽ 1.0224 за XRP.

На данный момент Рипл занимает #6 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 63,44B, при оборотном предложении 62,05B XRP. В течение последних 24 часов, XRP торговался в диапазоне от ₽ 1.0187 (минимум) до ₽ 1.0477 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 316.9600439071655325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.23119388264603895.

В краткосрочной перспективе XRP изменился на +0.08% за последний час и на -5.64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 15,06M.

Рыночная информация Рипл (XRP)

No.6

₽ 63,44B
₽ 63,44B₽ 63,44B

₽ 15,06M
₽ 15,06M₽ 15,06M

₽ 102.24B
₽ 102.24B₽ 102.24B

62,05B
62,05B 62,05B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,653,167
99,985,653,167 99,985,653,167

62.05%

3.28%

2011-04-18 00:00:00

₽ 0.484605
₽ 0.484605₽ 0.484605

XRP

Текущая рыночная капитализация Рипл составляет ₽ 63,44B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 15,06M. Циркулируещее обращение XRP составляет 62,05B, а общее предложение – 99985653167. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 102.24B.

История цен Рипл в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1.0187
₽ 1.0187₽ 1.0187
Мин 24Ч
₽ 1.0477
₽ 1.0477₽ 1.0477
Макс 24Ч

₽ 1.0187
₽ 1.0187₽ 1.0187

₽ 1.0477
₽ 1.0477₽ 1.0477

₽ 316.9600439071655325
₽ 316.9600439071655325₽ 316.9600439071655325

₽ 0.23119388264603895
₽ 0.23119388264603895₽ 0.23119388264603895

+0.08%

-0.06%

-5.64%

-5.64%

История цен Рипл (XRP) в RUB

Отслеживайте изменения цены Рипл за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.059102-0.06%
30 дней₽ -0.0903-8.12%
60 дней₽ -0.1211-10.60%
90 дней₽ -0.4185-29.05%
Изменение цены Рипл сегодня

Сегодня для XRP зафиксировано изменение ₽ -0.059102 (-0.06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Рипл за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0903 (-8.12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Рипл за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XRP изменился на ₽ -0.1211 (-10.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Рипл за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.4185 (-29.05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Рипл (XRP)?

Просмотеть страницу истории цен Рипл.

Анализ по Рипл

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Рипл, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Рипл: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XRP: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

XRP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,0382, находясь между уровнем S1 (1,0388) и центральным уровнем 1,0426. Цена расположена в нижней части зоны центральной системы, при этом краткосрочные скользящие средние образуют сигнал «покупка». Рыночная структура демонстрирует временное равновесие между быками и медведями около уровня 1,0426, а верхний потенциал ограничен сопротивлением центрального уровня. Индикатор MACD показывает формирование золотого перекрестия: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI совпадают с сужающимся каналом Боллинджера, что указывает на снижение волатильности. Распределение импульса довольно концентрировано: краткосрочные покупки немного преобладают, однако отсутствует значительный объём торгов, подтверждающий силу данного движения. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 1,0388, который находится всего в 0,0006 от текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Ниже располагается уровень S2 — 1,0329, удалённый от текущего курса на 0,0053, служащий вторичной опорой. Вверху первостепенное внимание следует уделить центральному уровню 1,0426, до которого остаётся 0,0044; пробой этого уровня откроет путь к уровню R1 — 1,0485. Далёкое сопротивление находится на уровне R2 — 1,0523, расположенном на расстоянии 0,0141 от текущей цены, и может рассматриваться как зона для дальнейшего наблюдения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Рипл?

Цена XRP зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Юридические споры Ripple, особенно исход судебного разбирательства с SEC.
2. Принятие XRP финансовыми учреждениями для осуществления трансграничных платежей.
3. Объявления о партнерских соглашениях с банками и поставщиками платежных услуг.
4. Общие настроения на рынке криптовалют и тенденции в отношении биткоина.
5. Ясность регуляторной среды и развитие нормативно-правового соответствия.
6. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах.
7. Динамика предложения и выпуск токенов из эскроу-счетов.
8. Конкуренция со стороны других криптовалют для платежных операций.
9. Технические разработки и обновления сети.
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Рипл?

Люди хотят знать текущую цену XRP по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как одна из ведущих криптовалют, высокая волатильность цены XRP создаёт выгодные возможности для трейдеров и существенно влияет на портфели инвесторов.

Прогноз цены Рипл

Прогноз цены Рипл (XRP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XRP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Рипл (XRP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Рипл потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Рипл достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XRP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Рипл».

Как купить и инвестировать Рипл в Россия

Готовы приступить к работе с Рипл? Покупка XRP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Рипл. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Рипл (XRP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Рипл будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Рипл (XRP)

Что вы можете сделать с Рипл

Владение Рипл позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Рипл (XRP)

XRP – это криптовалюта, созданная как практичный платежный актив. Ее платежная система работает непрерывно, позволяя банкам и платежным компаниям переводить средства через границы гораздо быстрее, чем при использовании традиционных банковских методов. Международные переводы с использованием XRP обычно обходятся менее чем в один цент и выполняются за пять секунд.

Общий объем предложения в 100 миллиардов токенов XRP был создан в 2012 году без необходимости майнинга. В настоящее время в обращении находится около 59 миллиардов токенов XRP, в то время как Ripple продолжает выпускать дополнительные токены из своих заблокированных резервов. Многие финансовые учреждения уже перешли от этапа изучения этой технологии к ее активному применению для обработки реальных клиентских транзакций.

Как работает XRP?

XRP работает по системе, которая принципиально отличается от основанной на майнинге модели Bitcoin. Вместо майнеров сеть опирается на более чем 150 независимых валидаторов по всему миру, поддерживающих целостность транзакций.

Процесс проверки основан на консенсусе: Валидаторы согласовывают, какие транзакции должны быть приняты. Такая архитектура позволяет XRP Ledger обрабатывать около 1 500 транзакций в секунду, в то время как средний показатель Bitcoin составляет около 7 транзакций в секунду. С точки зрения скорости сеть XRP больше похожа на оживленное шоссе в часы пик, тогда как Bitcoin ближе к загородной дороге в то же время.

XRP Ledger также включает встроенную валютную биржу, позволяя пользователям напрямую обменивать разные валюты. Поскольку майнинг не требуется, экологический след сети XRP значительно меньше – она потребляет лишь малую долю энергии, которую использует Bitcoin.

Цена XRP сегодня и рыночный анализ

XRP остается одной из ведущих криптовалют по рыночной капитализации и в настоящее время торгуется примерно по 3,00$. Судебный иск SEC, начавшийся в 2020 году, стал ключевым фактором и был разрешен в этом году.

Ежедневный объем торгов стабильно превышает миллиарды долларов, что отражает активное участие как розничных, так и институциональных инвесторов. Текущая цена XRP близка к своему недавнему пику в 3,03$, достигнутому ранее в 2025 году. Рыночные настроения демонстрируют осторожный оптимизм, хотя цены остаются высоко волатильными и подвержены резким колебаниям.

Является ли XRP хорошей инвестицией?

Является ли XRP хорошей инвестицией, зависит от множества факторов. Для одних инвесторов XRP может представлять привлекательную возможность, тогда как другие остаются осторожными относительно его долгосрочной ценности. Личное финансовое положение должно определять, как вы распределяете средства, и мы не даем финансовых рекомендаций. Ниже приведены ключевые критерии, которые учитывают опытные инвесторы при оценке XRP.

Решение регуляторных вопросов устранило значительную часть давней неопределенности, которая на протяжении многих лет оказывала давление на настроения инвесторов. Функциональность XRP выходит за рамки спекуляций, так как токен активно используется в реальных финансовых операциях. Крупные финансовые учреждения приняли технологическую платформу Ripple, и продолжаются обсуждения возможности создания XRP ETF.

Однако конкуренция в индустрии платежей усиливается, а традиционные банки продолжают модернизировать свои системы. Структура владения Ripple также остается предметом дискуссий, так как компания контролирует значительную долю общего объема XRP и периодически выпускает новые токены.

Как и все криптовалюты, XRP несет в себе определенные риски. Инвесторам рекомендуется вкладывать только те средства, которые они могут позволить себе потерять, и, как правило, начинать с небольших сумм, пока они не освоятся на рынке.

Как купить XRP?

Приобретение вашего первого XRP – это простой процесс, зачастую более простой, чем создание аккаунта в социальной сети.

- Выберите MEXC и зарегистрируйтесь.

- Пройдите верификацию: Загрузите документы, удостоверяющие личность, в соответствии со стандартными финансовыми требованиями.

- Пополните счет: Используйте банковские переводы, дебетовые карты или переведите другие криптовалюты.

- Выберите торговую пару: Популярный вариант – XRP/USDT, обеспечивающий удобный доступ к рынку.

- Разместите ордер: Рыночные ордера исполняются сразу, лимитные позволяют установить желаемую цену покупки.

- Храните активы безопасно: Небольшие суммы можно держать на бирже, а крупные – рекомендуется хранить в аппаратных кошельках для максимальной защиты.

Лучше начинать с суммы, которую вы готовы инвестировать, пока набираетесь опыта работы с платформой. Многие инвесторы также используют стратегию усреднения стоимости (DCA), покупая небольшие объемы XRP через регулярные интервалы, вместо того чтобы пытаться идеально угадать время покупки.

Где купить XRP?

MEXC выделяется как одна из лучших платформ для покупки XRP, предлагая сочетание доступности, безопасности и удобства использования. Биржа предоставляет ряд функций, которые делают торговлю

Ключевые особенности, которые выделяют MEXC:

- Доступные комиссии, позволяющие защитить инвестиционный капитал и снизить затраты на торговлю.

- Высокая ликвидность, обеспечивающая быструю обработку ордеров с минимальным проскальзыванием.

- Удобное приложение MEXC, предоставляющее простой доступ ко всем основным функциям.

- Разнообразные способы пополнения, включая банковские переводы, кредитные карты и депозиты криптовалют.

- Круглосуточная Служба поддержки, готовая оказать помощь в любое время.

MEXC также уделяет особое внимание безопасности, используя двухфакторную аутентификацию (2FA), а также проводя регулярные аудиты и мониторинг системы. Это гарантирует сохранность активов пользователей во время торговли.

На MEXC криптовалюту XRP можно торговать против USDT и нескольких других крупных цифровых активов. Платформа предоставляет базовые функции покупки и продажи для новичков, а также продвинутые инструменты графиков для трейдеров, ищущих более детальные стратегии.

Как и в случае с любым финансовым сервисом, важно изучить структуру комиссий и протоколы безопасности платформы перед началом торговли.

Whitepaper

Источники Рипл

Для более глубокого понимания Рипл рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Рипл
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:25:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Рипл (XRP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XRP/USDT
₽84.27375
₽84.27375₽84.27375
-0.18%
14.51M (USDT)
XRP/USDC
₽84.20775
₽84.20775₽84.20775
-0.11%
1.79M (USDT)
XRP/USD1
₽84.24075
₽84.24075₽84.24075
-0.19%
365.22K (USDT)
XRP/ETH
₽0.044913
₽0.044913₽0.044913
-0.09%
9.04K (USDT)
XRP/BTC
₽0.001312245
₽0.001312245₽0.001312245
-0.06%
8.35K (USDT)
XRP/EUR
₽72.83925
₽72.83925₽72.83925
-0.32%
62.62K (USDT)
XRP/BRL
₽431.805
₽431.805₽431.805
-0.03%
52.49K (USDT)

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