Рипл Курс (XRP)
Текущая цена Рипл (XRP) сегодня составляет ₽ 1.0224 с изменением 0.07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRP на RUB составляет ₽ 1.0224 за XRP.
На данный момент Рипл занимает #6 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 63,44B, при оборотном предложении 62,05B XRP. В течение последних 24 часов, XRP торговался в диапазоне от ₽ 1.0187 (минимум) до ₽ 1.0477 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 316.9600439071655325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.23119388264603895.
В краткосрочной перспективе XRP изменился на +0.08% за последний час и на -5.64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 15,06M.
No.6
62.05%
3.28%
2011-04-18 00:00:00
XRP
Текущая рыночная капитализация Рипл составляет ₽ 63,44B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 15,06M. Циркулируещее обращение XRP составляет 62,05B, а общее предложение – 99985653167. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 102.24B.
+0.08%
-0.06%
-5.64%
-5.64%
Отслеживайте изменения цены Рипл за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.059102
|-0.06%
|30 дней
|₽ -0.0903
|-8.12%
|60 дней
|₽ -0.1211
|-10.60%
|90 дней
|₽ -0.4185
|-29.05%
Сегодня для XRP зафиксировано изменение ₽ -0.059102 (-0.06%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0903 (-8.12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XRP изменился на ₽ -0.1211 (-10.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.4185 (-29.05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Рипл (XRP)?
Просмотеть страницу истории цен Рипл.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Рипл, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XRP: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
XRP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,0382, находясь между уровнем S1 (1,0388) и центральным уровнем 1,0426. Цена расположена в нижней части зоны центральной системы, при этом краткосрочные скользящие средние образуют сигнал «покупка». Рыночная структура демонстрирует временное равновесие между быками и медведями около уровня 1,0426, а верхний потенциал ограничен сопротивлением центрального уровня. Индикатор MACD показывает формирование золотого перекрестия: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, не достигая экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI совпадают с сужающимся каналом Боллинджера, что указывает на снижение волатильности. Распределение импульса довольно концентрировано: краткосрочные покупки немного преобладают, однако отсутствует значительный объём торгов, подтверждающий силу данного движения. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 1,0388, который находится всего в 0,0006 от текущей цены и представляет собой точку немедленного тестирования. Ниже располагается уровень S2 — 1,0329, удалённый от текущего курса на 0,0053, служащий вторичной опорой. Вверху первостепенное внимание следует уделить центральному уровню 1,0426, до которого остаётся 0,0044; пробой этого уровня откроет путь к уровню R1 — 1,0485. Далёкое сопротивление находится на уровне R2 — 1,0523, расположенном на расстоянии 0,0141 от текущей цены, и может рассматриваться как зона для дальнейшего наблюдения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Рипл потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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XRP – это криптовалюта, созданная как практичный платежный актив. Ее платежная система работает непрерывно, позволяя банкам и платежным компаниям переводить средства через границы гораздо быстрее, чем при использовании традиционных банковских методов. Международные переводы с использованием XRP обычно обходятся менее чем в один цент и выполняются за пять секунд.
Общий объем предложения в 100 миллиардов токенов XRP был создан в 2012 году без необходимости майнинга. В настоящее время в обращении находится около 59 миллиардов токенов XRP, в то время как Ripple продолжает выпускать дополнительные токены из своих заблокированных резервов. Многие финансовые учреждения уже перешли от этапа изучения этой технологии к ее активному применению для обработки реальных клиентских транзакций.
XRP работает по системе, которая принципиально отличается от основанной на майнинге модели Bitcoin. Вместо майнеров сеть опирается на более чем 150 независимых валидаторов по всему миру, поддерживающих целостность транзакций.
Процесс проверки основан на консенсусе: Валидаторы согласовывают, какие транзакции должны быть приняты. Такая архитектура позволяет XRP Ledger обрабатывать около 1 500 транзакций в секунду, в то время как средний показатель Bitcoin составляет около 7 транзакций в секунду. С точки зрения скорости сеть XRP больше похожа на оживленное шоссе в часы пик, тогда как Bitcoin ближе к загородной дороге в то же время.
XRP Ledger также включает встроенную валютную биржу, позволяя пользователям напрямую обменивать разные валюты. Поскольку майнинг не требуется, экологический след сети XRP значительно меньше – она потребляет лишь малую долю энергии, которую использует Bitcoin.
XRP остается одной из ведущих криптовалют по рыночной капитализации и в настоящее время торгуется примерно по 3,00$. Судебный иск SEC, начавшийся в 2020 году, стал ключевым фактором и был разрешен в этом году.
Ежедневный объем торгов стабильно превышает миллиарды долларов, что отражает активное участие как розничных, так и институциональных инвесторов. Текущая цена XRP близка к своему недавнему пику в 3,03$, достигнутому ранее в 2025 году. Рыночные настроения демонстрируют осторожный оптимизм, хотя цены остаются высоко волатильными и подвержены резким колебаниям.
Является ли XRP хорошей инвестицией, зависит от множества факторов. Для одних инвесторов XRP может представлять привлекательную возможность, тогда как другие остаются осторожными относительно его долгосрочной ценности. Личное финансовое положение должно определять, как вы распределяете средства, и мы не даем финансовых рекомендаций. Ниже приведены ключевые критерии, которые учитывают опытные инвесторы при оценке XRP.
Решение регуляторных вопросов устранило значительную часть давней неопределенности, которая на протяжении многих лет оказывала давление на настроения инвесторов. Функциональность XRP выходит за рамки спекуляций, так как токен активно используется в реальных финансовых операциях. Крупные финансовые учреждения приняли технологическую платформу Ripple, и продолжаются обсуждения возможности создания XRP ETF.
Однако конкуренция в индустрии платежей усиливается, а традиционные банки продолжают модернизировать свои системы. Структура владения Ripple также остается предметом дискуссий, так как компания контролирует значительную долю общего объема XRP и периодически выпускает новые токены.
Как и все криптовалюты, XRP несет в себе определенные риски. Инвесторам рекомендуется вкладывать только те средства, которые они могут позволить себе потерять, и, как правило, начинать с небольших сумм, пока они не освоятся на рынке.
Приобретение вашего первого XRP – это простой процесс, зачастую более простой, чем создание аккаунта в социальной сети.
- Выберите MEXC и зарегистрируйтесь.
- Пройдите верификацию: Загрузите документы, удостоверяющие личность, в соответствии со стандартными финансовыми требованиями.
- Пополните счет: Используйте банковские переводы, дебетовые карты или переведите другие криптовалюты.
- Выберите торговую пару: Популярный вариант – XRP/USDT, обеспечивающий удобный доступ к рынку.
- Разместите ордер: Рыночные ордера исполняются сразу, лимитные позволяют установить желаемую цену покупки.
- Храните активы безопасно: Небольшие суммы можно держать на бирже, а крупные – рекомендуется хранить в аппаратных кошельках для максимальной защиты.
Лучше начинать с суммы, которую вы готовы инвестировать, пока набираетесь опыта работы с платформой. Многие инвесторы также используют стратегию усреднения стоимости (DCA), покупая небольшие объемы XRP через регулярные интервалы, вместо того чтобы пытаться идеально угадать время покупки.
MEXC выделяется как одна из лучших платформ для покупки XRP, предлагая сочетание доступности, безопасности и удобства использования. Биржа предоставляет ряд функций, которые делают торговлю
Ключевые особенности, которые выделяют MEXC:
- Доступные комиссии, позволяющие защитить инвестиционный капитал и снизить затраты на торговлю.
- Высокая ликвидность, обеспечивающая быструю обработку ордеров с минимальным проскальзыванием.
- Удобное приложение MEXC, предоставляющее простой доступ ко всем основным функциям.
- Разнообразные способы пополнения, включая банковские переводы, кредитные карты и депозиты криптовалют.
- Круглосуточная Служба поддержки, готовая оказать помощь в любое время.
MEXC также уделяет особое внимание безопасности, используя двухфакторную аутентификацию (2FA), а также проводя регулярные аудиты и мониторинг системы. Это гарантирует сохранность активов пользователей во время торговли.
На MEXC криптовалюту XRP можно торговать против USDT и нескольких других крупных цифровых активов. Платформа предоставляет базовые функции покупки и продажи для новичков, а также продвинутые инструменты графиков для трейдеров, ищущих более детальные стратегии.
Как и в случае с любым финансовым сервисом, важно изучить структуру комиссий и протоколы безопасности платформы перед началом торговли.
Для более глубокого понимания Рипл рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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