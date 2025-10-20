Текущая цена Boundless сегодня составляет 0.2434 USD. Следите за обновлениями цены ZKC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZKC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Boundless сегодня составляет 0.2434 USD. Следите за обновлениями цены ZKC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZKC прямо сейчас на MEXC.

$0,2432
+10,14%1D
График цены Boundless (ZKC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:55 (UTC+8)

Информация о ценах Boundless (ZKC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,2026
Мин 24Ч
$ 0,249
Макс 24Ч

$ 0,2026
$ 0,249
$ 2,1342961487062966
$ 0,10926744882772854
+1,24%

+10,14%

+32,49%

+32,49%

Текущая цена Boundless (ZKC) составляет $ 0,2434. За последние 24 часа ZKC торговался в диапазоне от $ 0,2026 до $ 0,249, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZKC за все время составляет $ 2,1342961487062966, а минимальная – $ 0,10926744882772854.

Что касается краткосрочной динамики, ZKC изменился на +1,24% за последний час, на +10,14% за 24 часа и на +32,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Boundless (ZKC)

No.537

$ 48,91M
$ 2,51M
$ 243,40M
200,94M
--
1 000 000 000
ETH

Текущая рыночная капитализация Boundless составляет $ 48,91M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,51M. Циркулируещее обращение ZKC составляет 200,94M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 243,40M.

История цен Boundless (ZKC) в USD

Отслеживайте изменения цены Boundless за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,02239+10,14%
30 дней$ -0,4001-62,18%
60 дней$ -0,0566-18,87%
90 дней$ -0,0566-18,87%
Изменение цены Boundless сегодня

Сегодня для ZKC зафиксировано изменение $ +0,02239 (+10,14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Boundless за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,4001 (-62,18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Boundless за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZKC изменился на $ -0,0566 (-18,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Boundless за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0566 (-18,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Boundless (ZKC)?

Просмотеть страницу истории цен Boundless.

Что такое Boundless (ZKC)

Boundless – это универсальная сеть с нулевым разглашением, не требующая разрешений, которая усиливает каждую сеть с помощью ZK. Она работает на базе RISC-V zkVM и нового запатентованного криптографического примитива под названием «Доказательство проверяемой работы» (Proof of Verifiable Work, PoVW), который стимулирует сеть децентрализованных майнеров ZK с помощью Zero Knowledge Coin ($ZKC), собственного токена протокола. Технология Boundless была разработана и запущена RISC Zero, инноваторами, стоящими за первым RISC-V zkVM; она обеспечивает масштабируемое ZK-доказательство, чтобы удовлетворить растущий спрос web3 на ZK-доказательства от L1, L2, мостов, приложений defi и т. д.

Boundless доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Boundless. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ZKC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Boundless в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Boundless простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Boundless (USD)

Сколько будет стоить Boundless (ZKC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boundless (ZKC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boundless.

Проверьте прогноз цены Boundless!

Токеномика Boundless (ZKC)

Понимание токеномики Boundless (ZKC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZKC прямо сейчас!

Как купить Boundless (ZKC)

Ищете как купить Boundless? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Boundless на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ZKC на местную валюту

1 Boundless (ZKC) в VND
6 405,071
1 Boundless (ZKC) в AUD
A$0,372402
1 Boundless (ZKC) в GBP
0,180116
1 Boundless (ZKC) в EUR
0,209324
1 Boundless (ZKC) в USD
$0,2434
1 Boundless (ZKC) в MYR
RM1,027148
1 Boundless (ZKC) в TRY
10,217932
1 Boundless (ZKC) в JPY
¥36,9968
1 Boundless (ZKC) в ARS
ARS$354,809048
1 Boundless (ZKC) в RUB
19,742174
1 Boundless (ZKC) в INR
21,385124
1 Boundless (ZKC) в IDR
Rp4 056,665044
1 Boundless (ZKC) в PHP
14,26324
1 Boundless (ZKC) в EGP
￡E.11,580972
1 Boundless (ZKC) в BRL
R$1,311926
1 Boundless (ZKC) в CAD
C$0,338326
1 Boundless (ZKC) в BDT
29,714272
1 Boundless (ZKC) в NGN
355,845932
1 Boundless (ZKC) в COP
$947,08157
1 Boundless (ZKC) в ZAR
R.4,227858
1 Boundless (ZKC) в UAH
10,14978
1 Boundless (ZKC) в TZS
T.Sh.603,967892
1 Boundless (ZKC) в VES
Bs51,114
1 Boundless (ZKC) в CLP
$231,23
1 Boundless (ZKC) в PKR
Rs68,83352
1 Boundless (ZKC) в KZT
130,929728
1 Boundless (ZKC) в THB
฿7,978652
1 Boundless (ZKC) в TWD
NT$7,49672
1 Boundless (ZKC) в AED
د.إ0,893278
1 Boundless (ZKC) в CHF
Fr0,192286
1 Boundless (ZKC) в HKD
HK$1,891218
1 Boundless (ZKC) в AMD
֏92,934988
1 Boundless (ZKC) в MAD
.د.م2,246582
1 Boundless (ZKC) в MXN
$4,480994
1 Boundless (ZKC) в SAR
ريال0,91275
1 Boundless (ZKC) в ETB
Br36,495396
1 Boundless (ZKC) в KES
KSh31,444846
1 Boundless (ZKC) в JOD
د.أ0,1725706
1 Boundless (ZKC) в PLN
0,88841
1 Boundless (ZKC) в RON
лв1,066092
1 Boundless (ZKC) в SEK
kr2,28796
1 Boundless (ZKC) в BGN
лв0,408912
1 Boundless (ZKC) в HUF
Ft81,870024
1 Boundless (ZKC) в CZK
5,104098
1 Boundless (ZKC) в KWD
د.ك0,0744804
1 Boundless (ZKC) в ILS
0,80322
1 Boundless (ZKC) в BOB
Bs1,677026
1 Boundless (ZKC) в AZN
0,41378
1 Boundless (ZKC) в TJS
SM2,23928
1 Boundless (ZKC) в GEL
0,65718
1 Boundless (ZKC) в AOA
Kz221,876138
1 Boundless (ZKC) в BHD
.د.ب0,0915184
1 Boundless (ZKC) в BMD
$0,2434
1 Boundless (ZKC) в DKK
kr1,567496
1 Boundless (ZKC) в HNL
L6,384382
1 Boundless (ZKC) в MUR
11,082002
1 Boundless (ZKC) в NAD
$4,24733
1 Boundless (ZKC) в NOK
kr2,431566
1 Boundless (ZKC) в NZD
$0,421082
1 Boundless (ZKC) в PAB
B/.0,2434
1 Boundless (ZKC) в PGK
K1,02228
1 Boundless (ZKC) в QAR
ر.ق0,883542
1 Boundless (ZKC) в RSD
дин.24,590702
1 Boundless (ZKC) в UZS
soʻm2 932,529446
1 Boundless (ZKC) в ALL
L20,248446
1 Boundless (ZKC) в ANG
ƒ0,435686
1 Boundless (ZKC) в AWG
ƒ0,43812
1 Boundless (ZKC) в BBD
$0,4868
1 Boundless (ZKC) в BAM
KM0,408912
1 Boundless (ZKC) в BIF
Fr715,8394
1 Boundless (ZKC) в BND
$0,313986
1 Boundless (ZKC) в BSD
$0,2434
1 Boundless (ZKC) в JMD
$39,073002
1 Boundless (ZKC) в KHR
981,44965
1 Boundless (ZKC) в KMF
Fr103,2016
1 Boundless (ZKC) в LAK
5 291,304242
1 Boundless (ZKC) в LKR
රු73,711256
1 Boundless (ZKC) в MDL
L4,142668
1 Boundless (ZKC) в MGA
Ar1 086,605752
1 Boundless (ZKC) в MOP
P1,944766
1 Boundless (ZKC) в MVR
3,72402
1 Boundless (ZKC) в MWK
MK421,10634
1 Boundless (ZKC) в MZN
MT15,55326
1 Boundless (ZKC) в NPR
रु34,122246
1 Boundless (ZKC) в PYG
1 726,1928
1 Boundless (ZKC) в RWF
Fr352,6866
1 Boundless (ZKC) в SBD
$2,003182
1 Boundless (ZKC) в SCR
3,327278
1 Boundless (ZKC) в SRD
$9,648376
1 Boundless (ZKC) в SVC
$2,124882
1 Boundless (ZKC) в SZL
L4,24733
1 Boundless (ZKC) в TMT
m0,854334
1 Boundless (ZKC) в TND
د.ت0,7146224
1 Boundless (ZKC) в TTD
$1,647818
1 Boundless (ZKC) в UGX
Sh848,0056
1 Boundless (ZKC) в XAF
Fr137,521
1 Boundless (ZKC) в XCD
$0,65718
1 Boundless (ZKC) в XOF
Fr137,521
1 Boundless (ZKC) в XPF
Fr24,8268
1 Boundless (ZKC) в BWP
P3,490356
1 Boundless (ZKC) в BZD
$0,4868
1 Boundless (ZKC) в CVE
$23,125434
1 Boundless (ZKC) в DJF
Fr43,0818
1 Boundless (ZKC) в DOP
$15,44373
1 Boundless (ZKC) в DZD
د.ج31,761266
1 Boundless (ZKC) в FJD
$0,55982
1 Boundless (ZKC) в GNF
Fr2 116,363
1 Boundless (ZKC) в GTQ
Q1,859576
1 Boundless (ZKC) в GYD
$50,83409
1 Boundless (ZKC) в ISK
kr29,6948

Источники Boundless

Для более глубокого понимания Boundless рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Boundless
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boundless

Сколько стоит Boundless (ZKC) на сегодня?
Актуальная цена ZKC в USD – 0,2434 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZKC в USD?
Текущая цена ZKC в USD составляет $ 0,2434. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Boundless?
Рыночная капитализация ZKC составляет $ 48,91M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZKC?
Циркулирующее предложение ZKC составляет 200,94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZKC?
ZKC достиг максимальной цены (ATH) в 2,1342961487062966 USD.
Какова была минимальная цена ZKC за все время (ATL)?
ZKC достиг минимальной цены (ATL) в 0,10926744882772854 USD.
Каков объем торгов ZKC?
Объем торгов за последние 24 часа для ZKC составляет $ 2,51M USD.
Вырастет ли ZKC в цене в этом году?
ZKC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZKC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Boundless (ZKC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

