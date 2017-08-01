Arweave Курс (AR)
Текущая цена Arweave (AR) сегодня составляет ₽ 1,812 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AR на RUB составляет ₽ 1,812 за AR.
На данный момент Arweave занимает #153 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 118,96M, при оборотном предложении 65,65M AR. В течение последних 24 часов, AR торговался в диапазоне от ₽ 1,78 (минимум) до ₽ 1,823 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 504,3724481022840009268, тогда как исторический минимум составил ₽ 40,05932101498288.
В краткосрочной перспективе AR изменился на +0,05% за последний час и на +3,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 112,43K.
No.153
99,47%
0,01%
2017-08-01 00:00:00
AR
Текущая рыночная капитализация Arweave составляет ₽ 118,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 112,43K. Циркулируещее обращение AR составляет 65,65M, а общее предложение – 65652466. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 119,59M.
+0,05%
+0,27%
+3,66%
+3,66%
Отслеживайте изменения цены Arweave за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,40263
|+0,27%
|30 дней
|₽ -0,187
|-9,36%
|60 дней
|₽ -0,073
|-3,88%
|90 дней
|₽ -0,52
|-22,30%
Сегодня для AR зафиксировано изменение ₽ +0,40263 (+0,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,187 (-9,36%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AR изменился на ₽ -0,073 (-3,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,52 (-22,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Arweave (AR)?
Просмотеть страницу истории цен Arweave.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Arweave, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке AR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
AR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 1,8019; текущая цена 1,819 находится между уровнями сопротивления R1 и R2. Цена пробила краткосрочную систему ключевых уровней, что подтверждает доминирование бычьей структуры. Скользящие средние MA и EMA расположены в порядке, сигнализирующем о покупке, что подтверждает продолжение восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Рынок находится на этапе тестирования ключевого уровня сопротивления, при этом центр тяжести структуры немного сместился вверх. Индикатор MACD формирует сигнал «голова и плечи» («медвежий перекресток»), а линии быстрой и медленной скользящих средних демонстрируют разворот вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не указывая на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Краткосрочные индикаторы импульса и среднесрочные трендовые индикаторы показывают разделение: растущий импульс проявляет признаки рассредоточения. Волатильность остается на обычном уровне, отсутствует выраженная односторонняя динамика. Соотношение сил быков и медведей на текущем уровне временно выровнено, активность торгов остаётся стабильной. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,8089 (R1), что примерно соответствует 0,6% от текущей цены. Следующая ключевая поддержка — 1,7969 (S1), находящаяся на расстоянии около 1,2% от текущей цены. Непосредственно сверху расположен уровень сопротивления 1,8139 (R2), который находится менее чем в 0,3% от текущей цены. Далее следует уровень опоры 1,7899 (S2), который служит границей структурного минимума. Если цена не сможет устойчиво закрепиться выше уровня 1,8139, возникнет необходимость вернуться к проверке центральной зоны.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Arweave потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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"Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама.
Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже."
Для более глубокого понимания Arweave рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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