Сегодняшняя цена Arweave

Текущая цена Arweave (AR) сегодня составляет ₽ 1,812 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AR на RUB составляет ₽ 1,812 за AR.

На данный момент Arweave занимает #153 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 118,96M, при оборотном предложении 65,65M AR. В течение последних 24 часов, AR торговался в диапазоне от ₽ 1,78 (минимум) до ₽ 1,823 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 504,3724481022840009268, тогда как исторический минимум составил ₽ 40,05932101498288.

В краткосрочной перспективе AR изменился на +0,05% за последний час и на +3,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 112,43K.

Рыночная информация Arweave (AR)

Место No.153 Рыночная капитализация ₽ 118,96M₽ 118,96M ₽ 118,96M Объем (24Ч) ₽ 112,43K₽ 112,43K ₽ 112,43K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 119,59M₽ 119,59M ₽ 119,59M Оборотное предложение 65,65M 65,65M 65,65M Макс. предложение 66 000 000 66 000 000 66 000 000 Общее предложение 65 652 466 65 652 466 65 652 466 Коэффициент обращения 99,47% Доля рынка 0,01% Дата выпуска 2017-08-01 00:00:00 Публичный блокчейн AR

Текущая рыночная капитализация Arweave составляет ₽ 118,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 112,43K. Циркулируещее обращение AR составляет 65,65M, а общее предложение – 65652466. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 119,59M.