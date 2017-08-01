Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Arweave сегодня составляет 1,812 RUB. Рыночная капитализация AR составляет 118 962 268,392 RUB. Отслеживайте обновления цен AR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Arweave сегодня составляет 1,812 RUB. Рыночная капитализация AR составляет 118 962 268,392 RUB. Отслеживайте обновления цен AR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о AR

Информация о цене AR

Что такое AR

Whitepaper AR

Официальный сайт AR

Токеномика AR

Прогноз цен AR

История AR

Руководство по покупке AR

Конвертер валют AR в фиат

AR на споте

Фьючерсы AR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Arweave

Arweave Курс (AR)

Текущая цена 1 AR в RUB:

₽149,52624
₽149,52624₽149,52624
+0,27%1D
RUB
График цены Arweave (AR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:00:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Arweave

Текущая цена Arweave (AR) сегодня составляет ₽ 1,812 с изменением 0,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AR на RUB составляет ₽ 1,812 за AR.

На данный момент Arweave занимает #153 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 118,96M, при оборотном предложении 65,65M AR. В течение последних 24 часов, AR торговался в диапазоне от ₽ 1,78 (минимум) до ₽ 1,823 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 504,3724481022840009268, тогда как исторический минимум составил ₽ 40,05932101498288.

В краткосрочной перспективе AR изменился на +0,05% за последний час и на +3,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 112,43K.

Рыночная информация Arweave (AR)

No.153

₽ 118,96M
₽ 118,96M₽ 118,96M

₽ 112,43K
₽ 112,43K₽ 112,43K

₽ 119,59M
₽ 119,59M₽ 119,59M

65,65M
65,65M 65,65M

66 000 000
66 000 000 66 000 000

65 652 466
65 652 466 65 652 466

99,47%

0,01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Текущая рыночная капитализация Arweave составляет ₽ 118,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 112,43K. Циркулируещее обращение AR составляет 65,65M, а общее предложение – 65652466. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 119,59M.

История цен Arweave в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,78
₽ 1,78₽ 1,78
Мин 24Ч
₽ 1,823
₽ 1,823₽ 1,823
Макс 24Ч

₽ 1,78
₽ 1,78₽ 1,78

₽ 1,823
₽ 1,823₽ 1,823

₽ 7 504,3724481022840009268
₽ 7 504,3724481022840009268₽ 7 504,3724481022840009268

₽ 40,05932101498288
₽ 40,05932101498288₽ 40,05932101498288

+0,05%

+0,27%

+3,66%

+3,66%

История цен Arweave (AR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Arweave за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,40263+0,27%
30 дней₽ -0,187-9,36%
60 дней₽ -0,073-3,88%
90 дней₽ -0,52-22,30%
Изменение цены Arweave сегодня

Сегодня для AR зафиксировано изменение ₽ +0,40263 (+0,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Arweave за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,187 (-9,36%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Arweave за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AR изменился на ₽ -0,073 (-3,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Arweave за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,52 (-22,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Arweave (AR)?

Просмотеть страницу истории цен Arweave.

Анализ по Arweave

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Arweave, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Arweave: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

AR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 1,8019; текущая цена 1,819 находится между уровнями сопротивления R1 и R2. Цена пробила краткосрочную систему ключевых уровней, что подтверждает доминирование бычьей структуры. Скользящие средние MA и EMA расположены в порядке, сигнализирующем о покупке, что подтверждает продолжение восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Рынок находится на этапе тестирования ключевого уровня сопротивления, при этом центр тяжести структуры немного сместился вверх. Индикатор MACD формирует сигнал «голова и плечи» («медвежий перекресток»), а линии быстрой и медленной скользящих средних демонстрируют разворот вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не указывая на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Краткосрочные индикаторы импульса и среднесрочные трендовые индикаторы показывают разделение: растущий импульс проявляет признаки рассредоточения. Волатильность остается на обычном уровне, отсутствует выраженная односторонняя динамика. Соотношение сил быков и медведей на текущем уровне временно выровнено, активность торгов остаётся стабильной. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,8089 (R1), что примерно соответствует 0,6% от текущей цены. Следующая ключевая поддержка — 1,7969 (S1), находящаяся на расстоянии около 1,2% от текущей цены. Непосредственно сверху расположен уровень сопротивления 1,8139 (R2), который находится менее чем в 0,3% от текущей цены. Далее следует уровень опоры 1,7899 (S2), который служит границей структурного минимума. Если цена не сможет устойчиво закрепиться выше уровня 1,8139, возникнет необходимость вернуться к проверке центральной зоны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Arweave?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Arweave (AR):

1. Уровень внедрения сети и спрос на хранение данных — более активное использование постоянного хранилища Arweave повышает полезность и ценность токена AR.

2. Конкуренция со сторонними децентрализованными решениями для хранения данных, такими как Filecoin и Storj, влияет на позиционирование на рынке.

3. Общее настроение на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином оказывают влияние на динамику цен AR.

4. Развитие технологий и обновления протокола улучшают возможности сети.

5. Токен-экономика, включая майнинговые вознаграждения и механизмы сжигания токенов, влияет на динамику предложения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Arweave?

Люди хотят знать текущую цену Arweave (AR) по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, выбор оптимального времени для инвестирования и анализ рынка. Уникальная функция постоянного хранения данных делает AR привлекательным для инвесторов. Отслеживание цены помогает оценить прибыльность, рыночные тенденции и уровень волатильности.

Прогноз цены Arweave

Прогноз цены Arweave (AR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Arweave (AR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Arweave потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Arweave достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Arweave».

Как купить и инвестировать Arweave в Россия

Готовы приступить к работе с Arweave? Покупка AR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Arweave. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Arweave (AR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Arweave будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Arweave (AR)

Что вы можете сделать с Arweave

Владение Arweave позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Arweave (AR) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Arweave (AR)

"Arweave — это новая платформа хранения данных блокчейна, предназначенная для преодоления проблем масштабируемости, доступности данных и стоимости, которые существуют в хранилище данных блокчейна. В этом также заключается разница между Arweave и большинством решений для хранения данных на блокчейне. Arweave стремится стать «домашней сетью Интернета с возможностью просмотра». Arweave использует собственную валюту Arweave (AR) в качестве внутреннего средства обмена. Его ценность заключается в практичности сети, включая отправку информации в блокчейн Arweave, вознаграждение майнеров за поддержку и защиту сети и подавление распространения спама.

Для получения дополнительной информации о проекте, пожалуйста, посетите его официальный сайт ниже."

Whitepaper

Источники Arweave

Для более глубокого понимания Arweave рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Arweave
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Arweave

Страница обновлена: 2026-08-10 16:00:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Arweave (AR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Arweave

AR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по AR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Arweave (AR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Arweave в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AR/USDT
₽149,3612
₽149,3612₽149,3612
+0,22%
62.27K (USDT)
AR/USDC
₽149,44372
₽149,44372₽149,44372
+0,38%
30.97K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,000000
₽0,000000₽0,000000

0,00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,363716
₽16,363716₽16,363716

-15,54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽207,182964
₽207,182964₽207,182964

+39,48%

JMDT

JMDT

JMDT

₽84,558244
₽84,558244₽84,558244

-5,01%

STONK

STONK

STONK

₽0,7133854
₽0,7133854₽0,7133854

+37,17%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽12,097432
₽12,097432₽12,097432

+1 019,08%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,23810744
₽2,23810744₽2,23810744

+46,85%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,7369036
₽0,7369036₽0,7369036

+48,83%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,7784484
₽2,7784484₽2,7784484

+36,37%

Ribbita by Virtuals

Ribbita by Virtuals

TIBBIR

₽10,0319564
₽10,0319564₽10,0319564

+21,78%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AR в RUB

Сумма

AR
AR
RUB
RUB

1 AR = 149,52624 RUB