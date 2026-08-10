Сегодняшняя цена Moonbeam

Текущая цена Moonbeam (GLMR) сегодня составляет ₽ 0,008708 с изменением 0,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GLMR на RUB составляет ₽ 0,008708 за GLMR.

На данный момент Moonbeam занимает #941 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,27M, при оборотном предложении 1,18B GLMR. В течение последних 24 часов, GLMR торговался в диапазоне от ₽ 0,008316 (минимум) до ₽ 0,009095 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 466,95584864117369365, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,7121756168358289689.

В краткосрочной перспективе GLMR изменился на +1,31% за последний час и на +17,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 82,95K.

Рыночная информация Moonbeam (GLMR)

Место No.941 Рыночная капитализация ₽ 10,27M₽ 10,27M ₽ 10,27M Объем (24Ч) ₽ 82,95K₽ 82,95K ₽ 82,95K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,76M₽ 10,76M ₽ 10,76M Оборотное предложение 1,18B 1,18B 1,18B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 1 236 213 103 1 236 213 103 1 236 213 103 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Moonbeam составляет ₽ 10,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 82,95K. Циркулируещее обращение GLMR составляет 1,18B, а общее предложение – 1236213103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,76M.