Сегодняшняя цена Atlético de Madrid

Текущая цена Atlético de Madrid (ATM) сегодня составляет ₽ 1,5017 с изменением 0,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ATM на RUB составляет ₽ 1,5017 за ATM.

На данный момент Atlético de Madrid занимает #1004 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,71M, при оборотном предложении 8,46M ATM. В течение последних 24 часов, ATM торговался в диапазоне от ₽ 1,4702 (минимум) до ₽ 1,5934 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5 037,2076556802, тогда как исторический минимум составил ₽ 62,085061419457037858.

В краткосрочной перспективе ATM изменился на +0,17% за последний час и на -8,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,69K.

Рыночная информация Atlético de Madrid (ATM)

Место No.1004 Рыночная капитализация ₽ 12,71M₽ 12,71M ₽ 12,71M Объем (24Ч) ₽ 54,69K₽ 54,69K ₽ 54,69K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15,02M₽ 15,02M ₽ 15,02M Оборотное предложение 8,46M 8,46M 8,46M Макс. предложение 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Общее предложение 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Коэффициент обращения 84,61% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация Atlético de Madrid составляет ₽ 12,71M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,69K. Циркулируещее обращение ATM составляет 8,46M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,02M.