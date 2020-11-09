CONFLUX Курс (CFX)
Текущая цена CONFLUX (CFX) сегодня составляет ₽ 0,04233 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CFX на RUB составляет ₽ 0,04233 за CFX.
На данный момент CONFLUX занимает #122 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 220,81M, при оборотном предложении 5,22B CFX. В течение последних 24 часов, CFX торговался в диапазоне от ₽ 0,04129 (минимум) до ₽ 0,04272 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 140,7999684792, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,8105710739593596528.
В краткосрочной перспективе CFX изменился на -0,55% за последний час и на +3,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,13K.
No.122
0,01%
2020-11-09 00:00:00
CFX
Текущая рыночная капитализация CONFLUX составляет ₽ 220,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,13K. Циркулируещее обращение CFX составляет 5,22B, а общее предложение – 5216506924.54. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 220,81M.
-0,55%
+1,12%
+3,52%
+3,52%
Отслеживайте изменения цены CONFLUX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0387453
|+1,12%
|30 дней
|₽ -0,00082
|-1,91%
|60 дней
|₽ -0,00191
|-4,32%
|90 дней
|₽ -0,02128
|-33,46%
Сегодня для CFX зафиксировано изменение ₽ +0,0387453 (+1,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00082 (-1,91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CFX изменился на ₽ -0,00191 (-4,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02128 (-33,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CONFLUX (CFX)?
Просмотеть страницу истории цен CONFLUX.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CONFLUX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CFX: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CFX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04159; текущая цена 0,04212 пробила уровень сопротивления R1 — 0,04193. Ценовая структура демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию, а система ключевых уровней указывает на открытие пространства вверх до уровня R2. Скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность индикаторов и текущую фазу начала восходящего тренда. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс характеризуется интенсивным накоплением. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с динамикой цен, подчеркивая доминирование краткосрочных бычьих сил. Боллинджеры расширяются, волатильность остается на высоком уровне, что свидетельствует об активизации рыночной торговли. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке R1 (0,04193), что соответствует отклонению от текущей цены на -0,45% и представляет собой точку тестирования при возможном откате. Далее, на более удаленном уровне, следует обратить внимание на R2 (0,04256), который находится на +1,04% от текущей цены и выступает следующим сопротивлением. Внизу основная поддержка расположена на уровне центральной зоны 0,04159, что соответствует отклонению -1,26%; пробитие этого уровня ослабит текущую структуру. Вторичный уровень поддержки S1 (0,04096) находится на -2,75% от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена CONFLUX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
Для более глубокого понимания CONFLUX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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