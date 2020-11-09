Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена CONFLUX сегодня составляет 0,04233 RUB. Рыночная капитализация CFX составляет 220 814 738,1661509 RUB. Отслеживайте обновления цен CFX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CONFLUX сегодня составляет 0,04233 RUB. Рыночная капитализация CFX составляет 220 814 738,1661509 RUB. Отслеживайте обновления цен CFX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о CFX

Информация о цене CFX

Что такое CFX

Whitepaper CFX

Официальный сайт CFX

Токеномика CFX

Прогноз цен CFX

История CFX

Руководство по покупке CFX

Конвертер валют CFX в фиат

CFX на споте

Фьючерсы CFX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип CONFLUX

CONFLUX Курс (CFX)

Текущая цена 1 CFX в RUB:

₽3,4981512
₽3,4981512₽3,4981512
+1,12%1D
RUB
График цены CONFLUX (CFX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:10:21 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CONFLUX

Текущая цена CONFLUX (CFX) сегодня составляет ₽ 0,04233 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CFX на RUB составляет ₽ 0,04233 за CFX.

На данный момент CONFLUX занимает #122 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 220,81M, при оборотном предложении 5,22B CFX. В течение последних 24 часов, CFX торговался в диапазоне от ₽ 0,04129 (минимум) до ₽ 0,04272 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 140,7999684792, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,8105710739593596528.

В краткосрочной перспективе CFX изменился на -0,55% за последний час и на +3,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,13K.

Рыночная информация CONFLUX (CFX)

No.122

₽ 220,81M
₽ 220,81M₽ 220,81M

₽ 60,13K
₽ 60,13K₽ 60,13K

₽ 220,81M
₽ 220,81M₽ 220,81M

5,22B
5,22B 5,22B

--
----

5 216 506 924,54
5 216 506 924,54 5 216 506 924,54

0,01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

Текущая рыночная капитализация CONFLUX составляет ₽ 220,81M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,13K. Циркулируещее обращение CFX составляет 5,22B, а общее предложение – 5216506924.54. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 220,81M.

История цен CONFLUX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04129
₽ 0,04129₽ 0,04129
Мин 24Ч
₽ 0,04272
₽ 0,04272₽ 0,04272
Макс 24Ч

₽ 0,04129
₽ 0,04129₽ 0,04129

₽ 0,04272
₽ 0,04272₽ 0,04272

₽ 140,7999684792
₽ 140,7999684792₽ 140,7999684792

₽ 1,8105710739593596528
₽ 1,8105710739593596528₽ 1,8105710739593596528

-0,55%

+1,12%

+3,52%

+3,52%

История цен CONFLUX (CFX) в RUB

Отслеживайте изменения цены CONFLUX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0387453+1,12%
30 дней₽ -0,00082-1,91%
60 дней₽ -0,00191-4,32%
90 дней₽ -0,02128-33,46%
Изменение цены CONFLUX сегодня

Сегодня для CFX зафиксировано изменение ₽ +0,0387453 (+1,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CONFLUX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00082 (-1,91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CONFLUX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CFX изменился на ₽ -0,00191 (-4,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CONFLUX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02128 (-33,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CONFLUX (CFX)?

Просмотеть страницу истории цен CONFLUX.

Анализ по CONFLUX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CONFLUX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке CONFLUX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CFX: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CFX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04159; текущая цена 0,04212 пробила уровень сопротивления R1 — 0,04193. Ценовая структура демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию, а система ключевых уровней указывает на открытие пространства вверх до уровня R2. Скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность индикаторов и текущую фазу начала восходящего тренда. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс характеризуется интенсивным накоплением. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с динамикой цен, подчеркивая доминирование краткосрочных бычьих сил. Боллинджеры расширяются, волатильность остается на высоком уровне, что свидетельствует об активизации рыночной торговли. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке R1 (0,04193), что соответствует отклонению от текущей цены на -0,45% и представляет собой точку тестирования при возможном откате. Далее, на более удаленном уровне, следует обратить внимание на R2 (0,04256), который находится на +1,04% от текущей цены и выступает следующим сопротивлением. Внизу основная поддержка расположена на уровне центральной зоны 0,04159, что соответствует отклонению -1,26%; пробитие этого уровня ослабит текущую структуру. Вторичный уровень поддержки S1 (0,04096) находится на -2,75% от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены CONFLUX?

Несколько ключевых факторов влияют на цены CONFLUX (CFX):

1. Принятие сети: Рост числа dApp и активности разработчиков на блокчейне Conflux.
2. Настроения рынка: Общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
3. Технологические обновления: Обновления протокола и улучшения в технической сфере.
4. Партнёрства: Стратегические альянсы с предприятиями и институтами.
5. Регуляторные новости: Государственные политики, затрагивающие блокчейн-проекты.
6. Объём торгов: Ликвидность и наличие листингов на биржах.
7. Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейнами уровня 1.
8. Утилитарность токена: Награды за стейкинг и спрос на использование экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CONFLUX?

Люди хотят знать цену CONFLUX (CFX) на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Данные о текущей цене в режиме реального времени помогают трейдерам выявлять возможности для покупки/продажи и отслеживать стоимость своих позиций. Инвесторы используют актуальные цены для оценки рыночных тенденций, расчета прибыли/убытков, а также для обоснованного принятия решений о входе в позиции или их закрытии в этом токене блокчейн-платформы.

Прогноз цены CONFLUX

Прогноз цены CONFLUX (CFX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CFX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены CONFLUX (CFX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CONFLUX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CONFLUX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CFX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CONFLUX».

Как купить и инвестировать CONFLUX в Россия

Готовы приступить к работе с CONFLUX? Покупка CFX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CONFLUX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CONFLUX (CFX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CONFLUX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CONFLUX (CFX)

Что вы можете сделать с CONFLUX

Владение CONFLUX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка CONFLUX (CFX) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Whitepaper

Источники CONFLUX

Для более глубокого понимания CONFLUX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CONFLUX
Обозреватель блоков

Категория :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CONFLUX

Страница обновлена: 2026-08-10 17:10:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CONFLUX (CFX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CONFLUX

CFX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CFX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CFX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте CONFLUX (CFX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CONFLUX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CFX/USDT
₽3,5006304
₽3,5006304₽3,5006304
+1,21%
1.44M (USDT)
CFX/USDC
₽3,499804
₽3,499804₽3,499804
+1,19%
1.28M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,00000
₽0,00000₽0,00000

0,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9644088
₽0,9644088₽0,9644088

+21,94%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,519736
₽16,519736₽16,519736

-14,86%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽221,84708
₽221,84708₽221,84708

+49,13%

JMDT

JMDT

JMDT

₽87,094296
₽87,094296₽87,094296

-2,30%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽21,19716
₽21,19716₽21,19716

+1 858,01%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,2573116
₽2,2573116₽2,2573116

+47,90%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,6512032
₽0,6512032₽0,6512032

+31,33%

Grvt

Grvt

GRVT

₽33,196488
₽33,196488₽33,196488

+38,80%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,68580
₽2,68580₽2,68580

+31,63%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CFX в RUB

Сумма

CFX
CFX
RUB
RUB

1 CFX = 3,4981512 RUB