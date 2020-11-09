Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CONFLUX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке CFX: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CFX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04159; текущая цена 0,04212 пробила уровень сопротивления R1 — 0,04193. Ценовая структура демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию, а система ключевых уровней указывает на открытие пространства вверх до уровня R2. Скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы на покупку, что подтверждает согласованность индикаторов и текущую фазу начала восходящего тренда. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс характеризуется интенсивным накоплением. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне и не достигает зоны перекупленности, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с динамикой цен, подчеркивая доминирование краткосрочных бычьих сил. Боллинджеры расширяются, волатильность остается на высоком уровне, что свидетельствует об активизации рыночной торговли. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке R1 (0,04193), что соответствует отклонению от текущей цены на -0,45% и представляет собой точку тестирования при возможном откате. Далее, на более удаленном уровне, следует обратить внимание на R2 (0,04256), который находится на +1,04% от текущей цены и выступает следующим сопротивлением. Внизу основная поддержка расположена на уровне центральной зоны 0,04159, что соответствует отклонению -1,26%; пробитие этого уровня ослабит текущую структуру. Вторичный уровень поддержки S1 (0,04096) находится на -2,75% от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.