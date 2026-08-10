Сегодняшняя цена Bittensor

Текущая цена Bittensor (TAO) сегодня составляет ₽ 203.09 с изменением 2.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAO на RUB составляет ₽ 203.09 за TAO.

На данный момент Bittensor занимает #27 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,24B, при оборотном предложении 11,02M TAO. В течение последних 24 часов, TAO торговался в диапазоне от ₽ 200.67 (минимум) до ₽ 210.4 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 63,402.664748079301155, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,510.8148994396235455.

В краткосрочной перспективе TAO изменился на -0.65% за последний час и на +7.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,11M.

Рыночная информация Bittensor (TAO)

Место No.27 Рыночная капитализация ₽ 2,24B₽ 2,24B ₽ 2,24B Объем (24Ч) ₽ 1,11M₽ 1,11M ₽ 1,11M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4.26B₽ 4.26B ₽ 4.26B Оборотное предложение 11,02M 11,02M 11,02M Макс. предложение 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Общее предложение 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Коэффициент обращения 52.46% Доля рынка 0.13% Публичный блокчейн TAO

Текущая рыночная капитализация Bittensor составляет ₽ 2,24B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,11M. Циркулируещее обращение TAO составляет 11,02M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.26B.