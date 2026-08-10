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Текущая цена Bittensor сегодня составляет 203.09 RUB. Рыночная капитализация TAO составляет 2,237,462,017.3637809831 RUB. Отслеживайте обновления цен TAO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bittensor сегодня составляет 203.09 RUB. Рыночная капитализация TAO составляет 2,237,462,017.3637809831 RUB. Отслеживайте обновления цен TAO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bittensor Курс (TAO)

Текущая цена 1 TAO в RUB:

₽16,767.4218
₽16,767.4218₽16,767.4218
-2,80%1D
RUB
График цены Bittensor (TAO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:07:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bittensor

Текущая цена Bittensor (TAO) сегодня составляет ₽ 203.09 с изменением 2.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAO на RUB составляет ₽ 203.09 за TAO.

На данный момент Bittensor занимает #27 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,24B, при оборотном предложении 11,02M TAO. В течение последних 24 часов, TAO торговался в диапазоне от ₽ 200.67 (минимум) до ₽ 210.4 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 63,402.664748079301155, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,510.8148994396235455.

В краткосрочной перспективе TAO изменился на -0.65% за последний час и на +7.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,11M.

Рыночная информация Bittensor (TAO)

No.27

₽ 2,24B
₽ 2,24B₽ 2,24B

₽ 1,11M
₽ 1,11M₽ 1,11M

₽ 4.26B
₽ 4.26B₽ 4.26B

11,02M
11,02M 11,02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

52.46%

0.13%

TAO

Текущая рыночная капитализация Bittensor составляет ₽ 2,24B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,11M. Циркулируещее обращение TAO составляет 11,02M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.26B.

История цен Bittensor в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 200.67
₽ 200.67₽ 200.67
Мин 24Ч
₽ 210.4
₽ 210.4₽ 210.4
Макс 24Ч

₽ 200.67
₽ 200.67₽ 200.67

₽ 210.4
₽ 210.4₽ 210.4

₽ 63,402.664748079301155
₽ 63,402.664748079301155₽ 63,402.664748079301155

₽ 2,510.8148994396235455
₽ 2,510.8148994396235455₽ 2,510.8148994396235455

-0.65%

-2.80%

+7.29%

+7.29%

История цен Bittensor (TAO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bittensor за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -483.0122-2.80%
30 дней₽ -9.48-4.46%
60 дней₽ -5.27-2.53%
90 дней₽ -103.54-33.77%
Изменение цены Bittensor сегодня

Сегодня для TAO зафиксировано изменение ₽ -483.0122 (-2.80%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bittensor за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -9.48 (-4.46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bittensor за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TAO изменился на ₽ -5.27 (-2.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bittensor за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -103.54 (-33.77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bittensor (TAO)?

Просмотеть страницу истории цен Bittensor.

Анализ по Bittensor

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bittensor, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Bittensor: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TAO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

TAO_USDT在4小时周期内运行于196.3099中枢上方，现价197.75紧贴R1阻力位197.9799。价格结构处于枢纽体系的上半区，S2至R2区间构成主要震荡边界。短期均线组与EMA组均呈现买入排列，指标方向与价格位置保持一致性。市场未出现明显的趋势突破信号，整体维持在区间整理层级。 MACD形成金叉，快慢线向上发散，短期多头动能集中释放。MA与EMA组的买入信号确认了当前价格的上行惯性。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端状态，表明动能分布相对均衡。KDJ与StochRSI数值显示短期波动率平稳，未见剧烈的动能衰减或加速迹象。布林带开口状态稳定，价格沿中轨上方运行，波动范围受限。 近端关键阻力位于197.9799（R1），距离现价不足0.2%。下方第一支撑位为196.3099（中枢），距离现价约0.7%。远端参考价位包括下探至194.8499（S1）及上行突破后的199.44（R2）。当前价格夹击于R1与中枢之间，上下方空间较为对称。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Bittensor?

Цены на Bittensor (TAO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения сети и участие в проекте AI-моделей — чем больше участников, тем выше спрос.
2. Механика эмиссии токенов и стейкинг-вознаграждения, влияющие на уровень обращения токенов.
3. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Технологические разработки и обновления протокола.
5. Регуляторные новости, затрагивающие секторы ИИ и криптовалют.
6. Объём торгов и ликвидность на биржах.
7. Конкуренция со стороны других блокчейн-проектов, ориентированных на ИИ.
8. Институциональный интерес к децентрализованной инфраструктуре ИИ.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Bittensor?

Люди хотят знать текущую цену Bittensor (TAO) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка инвестиционной доходности и мониторинг волатильности рынка. Уникальная блокчейн-платформа TAO, ориентированная на искусственный интеллект, привлекает инвесторов, стремящихся получить доступ к росту сектора искусственного интеллекта.

Прогноз цены Bittensor

Прогноз цены Bittensor (TAO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TAO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Bittensor (TAO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bittensor потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bittensor достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TAO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bittensor».

Как купить и инвестировать Bittensor в Россия

Готовы приступить к работе с Bittensor? Покупка TAO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bittensor. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bittensor (TAO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bittensor будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bittensor (TAO)

Что вы можете сделать с Bittensor

Владение Bittensor позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bittensor (TAO)

Bittensor — это протокол с открытым исходным кодом, который поддерживает децентрализованную сеть машинного обучения на основе блокчейна. Проект предназначен для ускорения разработки искусственного интеллекта за счет внедрения оптимизированной стратегии обучения, в которой модели взаимодействуют в стимулированной итеративной экосистеме, а также продвижения более справедливого и совместного подхода к его владению и доступу.

Whitepaper

Источники Bittensor

Для более глубокого понимания Bittensor рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bittensor
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:07:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bittensor (TAO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bittensor

TAO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TAO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TAO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bittensor (TAO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bittensor в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAO/USDT
₽16,772.3772
₽16,772.3772₽16,772.3772
-2.85%
5.41K (USDT)
TAO/USDC
₽16,762.4664
₽16,762.4664₽16,762.4664
-2.78%
420.74 (USDT)
TAO/EUR
₽14,532.5364
₽14,532.5364₽14,532.5364
-2.68%
313.61 (USDT)
TAO/USD1
₽16,783.9398
₽16,783.9398₽16,783.9398
-2.63%
277.96 (USDT)

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