Bittensor Курс (TAO)
Текущая цена Bittensor (TAO) сегодня составляет ₽ 203.09 с изменением 2.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAO на RUB составляет ₽ 203.09 за TAO.
На данный момент Bittensor занимает #27 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,24B, при оборотном предложении 11,02M TAO. В течение последних 24 часов, TAO торговался в диапазоне от ₽ 200.67 (минимум) до ₽ 210.4 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 63,402.664748079301155, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,510.8148994396235455.
В краткосрочной перспективе TAO изменился на -0.65% за последний час и на +7.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,11M.
No.27
52.46%
0.13%
TAO
Текущая рыночная капитализация Bittensor составляет ₽ 2,24B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,11M. Циркулируещее обращение TAO составляет 11,02M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.26B.
-0.65%
-2.80%
+7.29%
+7.29%
Отслеживайте изменения цены Bittensor за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -483.0122
|-2.80%
|30 дней
|₽ -9.48
|-4.46%
|60 дней
|₽ -5.27
|-2.53%
|90 дней
|₽ -103.54
|-33.77%
Сегодня для TAO зафиксировано изменение ₽ -483.0122 (-2.80%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -9.48 (-4.46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TAO изменился на ₽ -5.27 (-2.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -103.54 (-33.77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Bittensor.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bittensor, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TAO: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
TAO_USDT在4小时周期内运行于196.3099中枢上方，现价197.75紧贴R1阻力位197.9799。价格结构处于枢纽体系的上半区，S2至R2区间构成主要震荡边界。短期均线组与EMA组均呈现买入排列，指标方向与价格位置保持一致性。市场未出现明显的趋势突破信号，整体维持在区间整理层级。 MACD形成金叉，快慢线向上发散，短期多头动能集中释放。MA与EMA组的买入信号确认了当前价格的上行惯性。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端状态，表明动能分布相对均衡。KDJ与StochRSI数值显示短期波动率平稳，未见剧烈的动能衰减或加速迹象。布林带开口状态稳定，价格沿中轨上方运行，波动范围受限。 近端关键阻力位于197.9799（R1），距离现价不足0.2%。下方第一支撑位为196.3099（中枢），距离现价约0.7%。远端参考价位包括下探至194.8499（S1）及上行突破后的199.44（R2）。当前价格夹击于R1与中枢之间，上下方空间较为对称。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Bittensor потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Bittensor — это протокол с открытым исходным кодом, который поддерживает децентрализованную сеть машинного обучения на основе блокчейна. Проект предназначен для ускорения разработки искусственного интеллекта за счет внедрения оптимизированной стратегии обучения, в которой модели взаимодействуют в стимулированной итеративной экосистеме, а также продвижения более справедливого и совместного подхода к его владению и доступу.
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