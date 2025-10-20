Текущая цена MultiBank Group сегодня составляет 0.9682 USD. Следите за обновлениями цены MBG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MBG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MultiBank Group сегодня составляет 0.9682 USD. Следите за обновлениями цены MBG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MBG прямо сейчас на MEXC.

MultiBank Group Курс (MBG)

Текущая цена 1 MBG в USD:

$0,9681
-0,64%1D
USD
График цены MultiBank Group (MBG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:48:34 (UTC+8)

Информация о ценах MultiBank Group (MBG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,9639
Мин 24Ч
$ 1,0315
Макс 24Ч

$ 0,9639
$ 1,0315
$ 1,6915943417368275
$ 0,36701751283509526
-0,27%

-0,64%

-10,27%

-10,27%

Текущая цена MultiBank Group (MBG) составляет $ 0,9682. За последние 24 часа MBG торговался в диапазоне от $ 0,9639 до $ 1,0315, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MBG за все время составляет $ 1,6915943417368275, а минимальная – $ 0,36701751283509526.

Что касается краткосрочной динамики, MBG изменился на -0,27% за последний час, на -0,64% за 24 часа и на -10,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
$ 7,85M
$ 968,20M
--
1 000 000 000
1 000 000 000
ETH

Текущая рыночная капитализация MultiBank Group составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 7,85M. Циркулируещее обращение MBG составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 968,20M.

История цен MultiBank Group (MBG) в USD

Отслеживайте изменения цены MultiBank Group за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,006236-0,64%
30 дней$ -0,1528-13,64%
60 дней$ -1,3194-57,68%
90 дней$ -1,0318-51,59%
Изменение цены MultiBank Group сегодня

Сегодня для MBG зафиксировано изменение $ -0,006236 (-0,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MultiBank Group за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1528 (-13,64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MultiBank Group за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MBG изменился на $ -1,3194 (-57,68%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MultiBank Group за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -1,0318 (-51,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MultiBank Group (MBG)?

Просмотеть страницу истории цен MultiBank Group.

Что такое MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, основанная в Калифорнии в 2005 году, в настоящее время является одной из крупнейших и наиболее регулируемых онлайн-организаций по торговле финансовыми деривативами в мире. Группа, штаб-квартира которой находится в Дубае, имеет более 25 офисов по всему миру и обслуживает более 2 миллионов клиентов в более чем 100 странах. Благодаря строгому соблюдению нормативных требований, передовым технологиям и ориентации на финансовую целостность, MultiBank Group предлагает безопасный и бесперебойный торговый опыт по всему миру.

Сегодня группа является пионером в области будущего финансов, возглавляя один из самых амбициозных проектов по токенизации активов реального мира (RWA) в отрасли, в центре которого находится ее первый утилитарный токен: $MBG.

MultiBank Group доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в MultiBank Group. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MBG, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о MultiBank Group в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки MultiBank Group простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены MultiBank Group (USD)

Сколько будет стоить MultiBank Group (MBG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MultiBank Group (MBG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MultiBank Group.

Проверьте прогноз цены MultiBank Group!

Токеномика MultiBank Group (MBG)

Понимание токеномики MultiBank Group (MBG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MBG прямо сейчас!

Как купить MultiBank Group (MBG)

Ищете как купить MultiBank Group? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести MultiBank Group на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MBG на местную валюту

Источники MultiBank Group

Для более глубокого понимания MultiBank Group рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MultiBank Group
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MultiBank Group

Сколько стоит MultiBank Group (MBG) на сегодня?
Актуальная цена MBG в USD – 0,9682 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MBG в USD?
Текущая цена MBG в USD составляет $ 0,9682. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MultiBank Group?
Рыночная капитализация MBG составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MBG?
Циркулирующее предложение MBG составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MBG?
MBG достиг максимальной цены (ATH) в 1,6915943417368275 USD.
Какова была минимальная цена MBG за все время (ATL)?
MBG достиг минимальной цены (ATL) в 0,36701751283509526 USD.
Каков объем торгов MBG?
Объем торгов за последние 24 часа для MBG составляет $ 7,85M USD.
Вырастет ли MBG в цене в этом году?
MBG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MBG для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии MultiBank Group (MBG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

