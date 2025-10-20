Текущая цена ELA сегодня составляет 1.554 USD. Следите за обновлениями цены ELA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ELA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ELA сегодня составляет 1.554 USD. Следите за обновлениями цены ELA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ELA прямо сейчас на MEXC.

ELA Курс (ELA)

$1,554
$1,554$1,554
+3,94%1D
График цены ELA (ELA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:44:20 (UTC+8)

Информация о ценах ELA (ELA) (USD)

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4
$ 1,573
$ 1,573$ 1,573
$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

$ 1,573
$ 1,573$ 1,573

--
----

--
----

+0,97%

+3,94%

-3,36%

-3,36%

Текущая цена ELA (ELA) составляет $ 1,554. За последние 24 часа ELA торговался в диапазоне от $ 1,4 до $ 1,573, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ELA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ELA изменился на +0,97% за последний час, на +3,94% за 24 часа и на -3,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ELA (ELA)

--
----

$ 9,00K
$ 9,00K$ 9,00K

$ 43,85M
$ 43,85M$ 43,85M

--
----

28 220 000
28 220 000 28 220 000

ELASTOS

Текущая рыночная капитализация ELA составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 9,00K. Циркулируещее обращение ELA составляет --, а общее предложение – 28220000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,85M.

История цен ELA (ELA) в USD

Отслеживайте изменения цены ELA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,05891+3,94%
30 дней$ +0,554+55,40%
60 дней$ +0,554+55,40%
90 дней$ +0,554+55,40%
Изменение цены ELA сегодня

Сегодня для ELA зафиксировано изменение $ +0,05891 (+3,94%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ELA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,554 (+55,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ELA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ELA изменился на $ +0,554 (+55,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ELA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,554 (+55,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ELA (ELA)?

Просмотеть страницу истории цен ELA.

Что такое ELA (ELA)

Elastos создает децентрализованную интернет-инфраструктуру, которая предоставляет пользователям настоящее цифровое право собственности и конфиденциальность, защищенные хеш-мощностью Bitcoin.

ELA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ELA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ELA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ELA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ELA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ELA (USD)

Сколько будет стоить ELA (ELA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ELA (ELA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ELA.

Проверьте прогноз цены ELA!

Токеномика ELA (ELA)

Понимание токеномики ELA (ELA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ELA прямо сейчас!

Как купить ELA (ELA)

Ищете как купить ELA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ELA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ELA на местную валюту

Источники ELA

Для более глубокого понимания ELA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ELA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ELA

Сколько стоит ELA (ELA) на сегодня?
Актуальная цена ELA в USD – 1,554 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ELA в USD?
Текущая цена ELA в USD составляет $ 1,554. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ELA?
Рыночная капитализация ELA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ELA?
Циркулирующее предложение ELA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ELA?
ELA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ELA за все время (ATL)?
ELA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ELA?
Объем торгов за последние 24 часа для ELA составляет $ 9,00K USD.
Вырастет ли ELA в цене в этом году?
ELA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ELA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ELA (ELA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 ELA = 1,554 USD

