Сегодняшняя цена Mysterium

Текущая цена Mysterium (MYST) сегодня составляет ₽ 0,11444 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MYST на RUB составляет ₽ 0,11444 за MYST.

На данный момент Mysterium занимает #1535 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,29M, при оборотном предложении 20,03M MYST. В течение последних 24 часов, MYST торговался в диапазоне от ₽ 0,11084 (минимум) до ₽ 0,11695 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 466,67327590942384878, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,616103139333374.

В краткосрочной перспективе MYST изменился на -0,42% за последний час и на +29,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 40,52K.

Рыночная информация Mysterium (MYST)

Место No.1535 Рыночная капитализация ₽ 2,29M₽ 2,29M ₽ 2,29M Объем (24Ч) ₽ 40,52K₽ 40,52K ₽ 40,52K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,71M₽ 3,71M ₽ 3,71M Оборотное предложение 20,03M 20,03M 20,03M Макс. предложение 32 433 365 32 433 365 32 433 365 Общее предложение 32 433 365 32 433 365 32 433 365 Коэффициент обращения 61,76% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Mysterium составляет ₽ 2,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 40,52K. Циркулируещее обращение MYST составляет 20,03M, а общее предложение – 32433365. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,71M.