Сегодняшняя цена DEAPcoin

Текущая цена DEAPcoin (DEP) сегодня составляет ₽ 0,0010051 с изменением 0,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEP на RUB составляет ₽ 0,0010051 за DEP.

На данный момент DEAPcoin занимает #561 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 30,05M, при оборотном предложении 29,89B DEP. В течение последних 24 часов, DEP торговался в диапазоне от ₽ 0,0010031 (минимум) до ₽ 0,001015 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,6197938134639808187, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0573608437133054634.

В краткосрочной перспективе DEP изменился на +0,02% за последний час и на +0,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,98K.

Рыночная информация DEAPcoin (DEP)

Место No.561 Рыночная капитализация ₽ 30,05M₽ 30,05M ₽ 30,05M Объем (24Ч) ₽ 65,98K₽ 65,98K ₽ 65,98K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 30,05M₽ 30,05M ₽ 30,05M Оборотное предложение 29,89B 29,89B 29,89B Общее предложение 29 892 900 001,32895446 29 892 900 001,32895446 29 892 900 001,32895446 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация DEAPcoin составляет ₽ 30,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,98K. Циркулируещее обращение DEP составляет 29,89B, а общее предложение – 29892900001.32895446. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 30,05M.