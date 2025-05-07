OBOL

Obol существует для распространения, децентрализации и демократизации цифровой инфраструктуры будущего – начиная с Ethereum и распространяясь на все Web3. Будучи основой для блокчейнов 1 уровня и децентрализованных инфраструктурных сетей, Obol Collective является домом для крупнейшей в мире экосистемы децентрализованных операторов. Сегодня более 800 децентрализованных операторов по всему миру используют распределенные валидаторы (DV) Obol для обеспечения безопасности более чем 1 млрд $ в основной сети. Obol DVs обеспечивают лучшую производительность, меньшие риски и большее вознаграждение, чем традиционные валидаторы, позволяя каждому запускать высокопроизводительные, устойчивые к слэшингу валидаторы.

Название криптовалютыOBOL

МестоNo.771

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение500,000,000

Общее предложение500,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.5021534033503295,2025-05-07

Наименьшая цена0.2429852440094895,2025-05-08

Публичный блокчейнETH

ВведениеObol существует для распространения, децентрализации и демократизации цифровой инфраструктуры будущего – начиная с Ethereum и распространяясь на все Web3. Будучи основой для блокчейнов 1 уровня и децентрализованных инфраструктурных сетей, Obol Collective является домом для крупнейшей в мире экосистемы децентрализованных операторов. Сегодня более 800 децентрализованных операторов по всему миру используют распределенные валидаторы (DV) Obol для обеспечения безопасности более чем 1 млрд $ в основной сети. Obol DVs обеспечивают лучшую производительность, меньшие риски и большее вознаграждение, чем традиционные валидаторы, позволяя каждому запускать высокопроизводительные, устойчивые к слэшингу валидаторы.

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