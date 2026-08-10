Текущее общее настроение на рынке GMX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

GMX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже ключевой точки 6,4609. Текущая цена — 6,433 — находится между уровнями S1 и S2. Ценовое движение расположено в нижней части центральной зоны. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-медвежью направленность. Силы быков и медведей находятся в состоянии баланса, создавая колебания в пределах диапазона. Структурно ключевого уровня разворота пока не прорвано. Индикатор MACD демонстрирует пересечение линий вниз, при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз. Направление импульса указывает на снижение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI свидетельствуют о сужении краткосрочной волатильности. Диапазон полос Боллинджера сокращается, а цена колеблется около средней полосы. Энергия быков рассредоточена, тогда как энергия медведей ещё не проявилась в виде выраженного давления. Наблюдается явное разделение показателей быстрой и медленной линий. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 6,4409, что примерно соответствует 0,12% от текущей цены. Вторичное сопротивление находится в центральной зоне — 6,4609, что составляет около 0,43% от текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 6,4149, что примерно равно 0,28% от текущей цены. Дальние опорные уровни: R1 — 6,4869 и R2 — 6,5070. В настоящее время цена удерживается в узком диапазоне между уровнями S1 и S2, ограничивая пространство для движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.