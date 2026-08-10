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Текущая цена GMX сегодня составляет 6,267 RUB. Рыночная капитализация GMX составляет 65 272 929,18496566696 RUB. Отслеживайте обновления цен GMX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена GMX сегодня составляет 6,267 RUB. Рыночная капитализация GMX составляет 65 272 929,18496566696 RUB. Отслеживайте обновления цен GMX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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GMX Курс (GMX)

Текущая цена 1 GMX в RUB:

₽518,09289
₽518,09289₽518,09289
-2,29%1D
RUB
График цены GMX (GMX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:46:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена GMX

Текущая цена GMX (GMX) сегодня составляет ₽ 6,267 с изменением 2,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GMX на RUB составляет ₽ 6,267 за GMX.

На данный момент GMX занимает #352 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 65,27M, при оборотном предложении 10,42M GMX. В течение последних 24 часов, GMX торговался в диапазоне от ₽ 6,265 (минимум) до ₽ 6,459 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 513,7086907355653313, тогда как исторический минимум составил ₽ 403,30577135137714124.

В краткосрочной перспективе GMX изменился на -0,70% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,63K.

Рыночная информация GMX (GMX)

No.352

₽ 65,27M
₽ 65,27M₽ 65,27M

₽ 54,63K
₽ 54,63K₽ 54,63K

₽ 83,04M
₽ 83,04M₽ 83,04M

10,42M
10,42M 10,42M

13 250 000
13 250 000 13 250 000

10 415 338,94765688
10 415 338,94765688 10 415 338,94765688

78,60%

ARB

Текущая рыночная капитализация GMX составляет ₽ 65,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,63K. Циркулируещее обращение GMX составляет 10,42M, а общее предложение – 10415338.94765688. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 83,04M.

История цен GMX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 6,265
₽ 6,265₽ 6,265
Мин 24Ч
₽ 6,459
₽ 6,459₽ 6,459
Макс 24Ч

₽ 6,265
₽ 6,265₽ 6,265

₽ 6,459
₽ 6,459₽ 6,459

₽ 7 513,7086907355653313
₽ 7 513,7086907355653313₽ 7 513,7086907355653313

₽ 403,30577135137714124
₽ 403,30577135137714124₽ 403,30577135137714124

-0,70%

-2,29%

+2,15%

+2,15%

История цен GMX (GMX) в RUB

Отслеживайте изменения цены GMX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -12,14239-2,29%
30 дней₽ +0,271+4,51%
60 дней₽ +0,798+14,59%
90 дней₽ -1,22-16,30%
Изменение цены GMX сегодня

Сегодня для GMX зафиксировано изменение ₽ -12,14239 (-2,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GMX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,271 (+4,51%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GMX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GMX изменился на ₽ +0,798 (+14,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GMX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,22 (-16,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GMX (GMX)?

Просмотеть страницу истории цен GMX.

Анализ по GMX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний GMX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке GMX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GMX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

GMX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже ключевой точки 6,4609. Текущая цена — 6,433 — находится между уровнями S1 и S2. Ценовое движение расположено в нижней части центральной зоны. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-медвежью направленность. Силы быков и медведей находятся в состоянии баланса, создавая колебания в пределах диапазона. Структурно ключевого уровня разворота пока не прорвано. Индикатор MACD демонстрирует пересечение линий вниз, при этом быстрая и медленная линии расходятся вниз. Направление импульса указывает на снижение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI свидетельствуют о сужении краткосрочной волатильности. Диапазон полос Боллинджера сокращается, а цена колеблется около средней полосы. Энергия быков рассредоточена, тогда как энергия медведей ещё не проявилась в виде выраженного давления. Наблюдается явное разделение показателей быстрой и медленной линий. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 6,4409, что примерно соответствует 0,12% от текущей цены. Вторичное сопротивление находится в центральной зоне — 6,4609, что составляет около 0,43% от текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 6,4149, что примерно равно 0,28% от текущей цены. Дальние опорные уровни: R1 — 6,4869 и R2 — 6,5070. В настоящее время цена удерживается в узком диапазоне между уровнями S1 и S2, ограничивая пространство для движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены GMX?

Цены токена GMX зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов на платформе GMX — более высокое использование DEX повышает спрос на токен.
2. Доходы протокола и распределение комиссий среди стейкеров GMX.
3. Общая сумма замороженных активов (TVL) в пулах GMX.
4. Настроения рынка по отношению к DeFi и платформам для перпетуальных торгов.
5. Конкуренция со стороны других децентрализованных бирж деривативов.
6. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
7. Общие условия криптовалютного рынка и уровень склонности к риску.
8. Обновления платформы, новые функции и партнёрские соглашения.
9. Регуляторные изменения, влияющие на протоколы DeFi.
10. Уровень участия сообщества в управлении и реализация предложений.

Все эти факторы в совокупности определяют рыночную стоимость GMX и динамику его торгов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену GMX?

Люди хотят знать текущую цену GMX, поскольку это популярный токен децентрализованной биржи на Arbitrum и Avalanche. Трейдерам необходимы актуальные цены для принятия решений о покупке/продаже, отслеживания портфелей и расчета прибыли/убытков. GMX предлагает уникальные функции, такие как перпетуум-трейдинг и фермерство доходности, поэтому мониторинг цен играет ключевую роль в разработке инвестиционных стратегий.

Прогноз цены GMX

Прогноз цены GMX (GMX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GMX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены GMX (GMX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена GMX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену GMX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GMX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены GMX».

Как купить и инвестировать GMX в Россия

Готовы приступить к работе с GMX? Покупка GMX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить GMX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке GMX (GMX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и GMX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке GMX (GMX)

Что вы можете сделать с GMX

Владение GMX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Источники GMX

Для более глубокого понимания GMX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт GMX
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:46:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии GMX (GMX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о GMX

GMX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GMX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GMX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте GMX (GMX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GMX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GMX/USDT
₽518,09289
₽518,09289₽518,09289
-2,32%
8.58K (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GMX = 518,09289 RUB