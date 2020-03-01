HIVE Курс (HIVE)
Текущая цена HIVE (HIVE) сегодня составляет ₽ 0.04168 с изменением 0.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIVE на RUB составляет ₽ 0.04168 за HIVE.
На данный момент HIVE занимает #615 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 23,10M, при оборотном предложении 554,28M HIVE. В течение последних 24 часов, HIVE торговался в диапазоне от ₽ 0.04139 (минимум) до ₽ 0.04237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 282.5904137075956881966, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.7629547949201769687.
В краткосрочной перспективе HIVE изменился на -0.29% за последний час и на +0.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,30K.
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
Текущая рыночная капитализация HIVE составляет ₽ 23,10M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,30K. Циркулируещее обращение HIVE составляет 554,28M, а общее предложение – 554282622.657. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23.10M.
-0.29%
-0.86%
+0.99%
+0.99%
Отслеживайте изменения цены HIVE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.0302406
|-0.86%
|30 дней
|₽ -0.00848
|-16.91%
|60 дней
|₽ -0.0088
|-17.44%
|90 дней
|₽ -0.0261
|-38.51%
Сегодня для HIVE зафиксировано изменение ₽ -0.0302406 (-0.86%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00848 (-16.91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то HIVE изменился на ₽ -0.0088 (-17.44%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0261 (-38.51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HIVE (HIVE)?
Просмотеть страницу истории цен HIVE.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HIVE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке HIVE: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
HIVE_USDT在4小时周期内运行于0.04196的中枢区间。价格位于S1（0.04193）与中枢（0.04202）之间，多空双方在此狭窄区域内形成了短暂的平衡状态。MA均线组与EMA均线组均呈现出3-4个买入信号的排列，表明市场存在一定的技术性支撑。均线系统为价格提供了下方的结构性支撑。 MACD指标已完成金叉动作，快线向上穿越慢线，确认了短期动能的转向。RSI指标处于中性区域，未出现极端超买或超卖的情况。KDJ与StochRSI数值同步进行修正，显示市场情绪较为平稳。 波动率维持在正常水平，布林带呈现收口趋势，表明近期价格波动幅度较小。价格尚未突破BOLL上下轨的限制，说明当前市场仍处于相对稳定的震荡格局中。 近端上方阻力位于R1价位0.04212，该位置距离现价约0.38%的空间。下方第一支撑参考S1价位0.04193，该位置距离现价约0.07%的空间。远端参考位分别为R2（0.04221）和S2（0.04183）。关键价位的密集分布表明市场缺乏单边驱动，整体走势呈现横盘整理的特征。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена HIVE потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
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