Сегодняшняя цена HIVE

Текущая цена HIVE (HIVE) сегодня составляет ₽ 0.04168 с изменением 0.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIVE на RUB составляет ₽ 0.04168 за HIVE.

На данный момент HIVE занимает #615 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 23,10M, при оборотном предложении 554,28M HIVE. В течение последних 24 часов, HIVE торговался в диапазоне от ₽ 0.04139 (минимум) до ₽ 0.04237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 282.5904137075956881966, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.7629547949201769687.

В краткосрочной перспективе HIVE изменился на -0.29% за последний час и на +0.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,30K.

Рыночная информация HIVE (HIVE)

Место No.615 Рыночная капитализация ₽ 23,10M₽ 23,10M ₽ 23,10M Объем (24Ч) ₽ 59,30K₽ 59,30K ₽ 59,30K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 23.10M₽ 23.10M ₽ 23.10M Оборотное предложение 554,28M 554,28M 554,28M Макс. предложение ---- -- Общее предложение 554,282,622.657 554,282,622.657 554,282,622.657 Дата выпуска 2020-03-01 00:00:00 Публичный блокчейн HIVE

Текущая рыночная капитализация HIVE составляет ₽ 23,10M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,30K. Циркулируещее обращение HIVE составляет 554,28M, а общее предложение – 554282622.657. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23.10M.