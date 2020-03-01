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Текущая цена HIVE сегодня составляет 0.04168 RUB. Рыночная капитализация HIVE составляет 23,102,499.71234376 RUB. Отслеживайте обновления цен HIVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена HIVE сегодня составляет 0.04168 RUB. Рыночная капитализация HIVE составляет 23,102,499.71234376 RUB. Отслеживайте обновления цен HIVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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HIVE Курс (HIVE)

Текущая цена 1 HIVE в RUB:

₽3.4456856
₽3.4456856₽3.4456856
-0,87%1D
RUB
График цены HIVE (HIVE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:03:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена HIVE

Текущая цена HIVE (HIVE) сегодня составляет ₽ 0.04168 с изменением 0.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIVE на RUB составляет ₽ 0.04168 за HIVE.

На данный момент HIVE занимает #615 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 23,10M, при оборотном предложении 554,28M HIVE. В течение последних 24 часов, HIVE торговался в диапазоне от ₽ 0.04139 (минимум) до ₽ 0.04237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 282.5904137075956881966, тогда как исторический минимум составил ₽ 3.7629547949201769687.

В краткосрочной перспективе HIVE изменился на -0.29% за последний час и на +0.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,30K.

Рыночная информация HIVE (HIVE)

No.615

₽ 23,10M
₽ 23,10M₽ 23,10M

₽ 59,30K
₽ 59,30K₽ 59,30K

₽ 23.10M
₽ 23.10M₽ 23.10M

554,28M
554,28M 554,28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

Текущая рыночная капитализация HIVE составляет ₽ 23,10M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,30K. Циркулируещее обращение HIVE составляет 554,28M, а общее предложение – 554282622.657. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23.10M.

История цен HIVE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.04139
₽ 0.04139₽ 0.04139
Мин 24Ч
₽ 0.04237
₽ 0.04237₽ 0.04237
Макс 24Ч

₽ 0.04139
₽ 0.04139₽ 0.04139

₽ 0.04237
₽ 0.04237₽ 0.04237

₽ 282.5904137075956881966
₽ 282.5904137075956881966₽ 282.5904137075956881966

₽ 3.7629547949201769687
₽ 3.7629547949201769687₽ 3.7629547949201769687

-0.29%

-0.86%

+0.99%

+0.99%

История цен HIVE (HIVE) в RUB

Отслеживайте изменения цены HIVE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0302406-0.86%
30 дней₽ -0.00848-16.91%
60 дней₽ -0.0088-17.44%
90 дней₽ -0.0261-38.51%
Изменение цены HIVE сегодня

Сегодня для HIVE зафиксировано изменение ₽ -0.0302406 (-0.86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены HIVE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00848 (-16.91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены HIVE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HIVE изменился на ₽ -0.0088 (-17.44%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены HIVE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0261 (-38.51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HIVE (HIVE)?

Просмотеть страницу истории цен HIVE.

Анализ по HIVE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HIVE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке HIVE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке HIVE: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

HIVE_USDT在4小时周期内运行于0.04196的中枢区间。价格位于S1（0.04193）与中枢（0.04202）之间，多空双方在此狭窄区域内形成了短暂的平衡状态。MA均线组与EMA均线组均呈现出3-4个买入信号的排列，表明市场存在一定的技术性支撑。均线系统为价格提供了下方的结构性支撑。 MACD指标已完成金叉动作，快线向上穿越慢线，确认了短期动能的转向。RSI指标处于中性区域，未出现极端超买或超卖的情况。KDJ与StochRSI数值同步进行修正，显示市场情绪较为平稳。 波动率维持在正常水平，布林带呈现收口趋势，表明近期价格波动幅度较小。价格尚未突破BOLL上下轨的限制，说明当前市场仍处于相对稳定的震荡格局中。 近端上方阻力位于R1价位0.04212，该位置距离现价约0.38%的空间。下方第一支撑参考S1价位0.04193，该位置距离现价约0.07%的空间。远端参考位分别为R2（0.04221）和S2（0.04183）。关键价位的密集分布表明市场缺乏单边驱动，整体走势呈现横盘整理的特征。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены HIVE?

Цены на криптовалюту HIVE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Рентабельность майнинга биткоинов — поскольку HIVE управляет майнинговыми фермами, цена биткоина напрямую влияет на выручку.
2. Настроения на рынке криптовалют — общие тенденции в сфере криптовалют оказывают влияние на интерес инвесторов.
3. Корректировки сложности майнинга — повышение сложности снижает рентабельность.
4. Стоимость энергии — расходы на электроэнергию существенно сказываются на марже майнинга.
5. Регуляторные изменения — государственная политика в отношении криптомайнинга влияет на операционную деятельность.
6. Отчеты о прибыли компании — ежеквартальные результаты формируют доверие инвесторов.
7. Мощность хешрейта — расширение майнинговых операций может повысить оценку компании.
8. Институциональное принятие — инвестиции корпораций в криптовалюты стимулируют спрос.
9. Волатильность рынка — колебания цен на криптовалюты влияют на корреляцию акций майнинговых компаний.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену HIVE?

Люди хотят знать текущую цену HIVE по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы совершать покупки и продажи в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику для оценки стоимости своих активов и разработки стратегических шагов.

Прогноз цены HIVE

Прогноз цены HIVE (HIVE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HIVE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены HIVE (HIVE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена HIVE потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену HIVE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HIVE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены HIVE».

Как купить и инвестировать HIVE в Россия

Готовы приступить к работе с HIVE? Покупка HIVE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить HIVE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке HIVE (HIVE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и HIVE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке HIVE (HIVE)

Что вы можете сделать с HIVE

Владение HIVE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Источники HIVE

Для более глубокого понимания HIVE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт HIVE
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:03:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HIVE (HIVE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о HIVE

HIVE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HIVE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HIVE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте HIVE (HIVE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы HIVE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HIVE/USDT
₽3.4423788
₽3.4423788₽3.4423788
-0.95%
1.42M (USDT)
HIVE/USDC
₽3.4423788
₽3.4423788₽3.4423788
-0.91%
1.33M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 HIVE = 3.4456856 RUB