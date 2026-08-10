Сегодняшняя цена GamePad

Текущая цена GamePad (GPAD) сегодня составляет ₽ 0,08105 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GPAD на RUB составляет ₽ 0,08105 за GPAD.

На данный момент GamePad занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GPAD. В течение последних 24 часов, GPAD торговался в диапазоне от ₽ 0,0807 (минимум) до ₽ 0,08247 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GPAD изменился на +0,16% за последний час и на -0,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 26,45K.

Рыночная информация GamePad (GPAD)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 26,45K₽ 26,45K ₽ 26,45K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 81,05M₽ 81,05M ₽ 81,05M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация GamePad составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 26,45K. Циркулируещее обращение GPAD составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 81,05M.