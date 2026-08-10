Сегодняшняя цена FUNToken

Текущая цена FUNToken (FUNTOKEN) сегодня составляет ₽ 0,004536 с изменением 6,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FUNTOKEN на RUB составляет ₽ 0,004536 за FUNTOKEN.

На данный момент FUNToken занимает #659 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 49,02M, при оборотном предложении 10,81B FUNTOKEN. В течение последних 24 часов, FUNTOKEN торговался в диапазоне от ₽ 0,0041183 (минимум) до ₽ 0,0046425 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 27,930390010178087285, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0268101522819017853.

В краткосрочной перспективе FUNTOKEN изменился на +0,29% за последний час и на -8,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,00K.

Рыночная информация FUNToken (FUNTOKEN)

Место No.659 Рыночная капитализация ₽ 49,02M₽ 49,02M ₽ 49,02M Объем (24Ч) ₽ 88,00K₽ 88,00K ₽ 88,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 49,02M₽ 49,02M ₽ 49,02M Оборотное предложение 10,81B 10,81B 10,81B Общее предложение 10 806 201 658,39802549 10 806 201 658,39802549 10 806 201 658,39802549 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация FUNToken составляет ₽ 49,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,00K. Циркулируещее обращение FUNTOKEN составляет 10,81B, а общее предложение – 10806201658.39802549. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 49,02M.