Сегодняшняя цена Kommunitas

Текущая цена Kommunitas (KOM) сегодня составляет ₽ 0,00041981 с изменением 10,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KOM на RUB составляет ₽ 0,00041981 за KOM.

На данный момент Kommunitas занимает #3920 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 KOM. В течение последних 24 часов, KOM торговался в диапазоне от ₽ 0,00037723 (минимум) до ₽ 0,00049 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,135214733747013938, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0058221449207057844.

В краткосрочной перспективе KOM изменился на 0,00% за последний час и на +15,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 238,92.

Рыночная информация Kommunitas (KOM)

Место No.3920 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 238,92₽ 238,92 ₽ 238,92 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 839,62K₽ 839,62K ₽ 839,62K Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Общее предложение 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Kommunitas составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 238,92. Циркулируещее обращение KOM составляет 0,00, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 839,62K.