Сегодняшняя цена SCRT

Текущая цена SCRT (SCRT) сегодня составляет ₽ 0,03217 с изменением 1,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCRT на RUB составляет ₽ 0,03217 за SCRT.

На данный момент SCRT занимает #713 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,03M, при оборотном предложении 342,94M SCRT. В течение последних 24 часов, SCRT торговался в диапазоне от ₽ 0,03152 (минимум) до ₽ 0,03277 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 880,0158844577188421893, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,6454047978636963259.

В краткосрочной перспективе SCRT изменился на +0,43% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,93K.

Рыночная информация SCRT (SCRT)

Место No.713 Рыночная капитализация ₽ 11,03M₽ 11,03M ₽ 11,03M Объем (24Ч) ₽ 59,93K₽ 59,93K ₽ 59,93K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 11,52M₽ 11,52M ₽ 11,52M Оборотное предложение 342,94M 342,94M 342,94M Макс. предложение ---- -- Общее предложение 358 047 797,230786 358 047 797,230786 358 047 797,230786 Дата выпуска 2021-03-03 00:00:00 Публичный блокчейн SCRT

Текущая рыночная капитализация SCRT составляет ₽ 11,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,93K. Циркулируещее обращение SCRT составляет 342,94M, а общее предложение – 358047797.230786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,52M.