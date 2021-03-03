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Текущая цена SCRT сегодня составляет 0,03217 RUB. Рыночная капитализация SCRT составляет 11 032 367,56319859457 RUB. Отслеживайте обновления цен SCRT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SCRT сегодня составляет 0,03217 RUB. Рыночная капитализация SCRT составляет 11 032 367,56319859457 RUB. Отслеживайте обновления цен SCRT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SCRT Курс (SCRT)

Текущая цена 1 SCRT в RUB:

₽2,6594939
₽2,6594939₽2,6594939
-1,47%1D
RUB
График цены SCRT (SCRT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:18:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SCRT

Текущая цена SCRT (SCRT) сегодня составляет ₽ 0,03217 с изменением 1,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCRT на RUB составляет ₽ 0,03217 за SCRT.

На данный момент SCRT занимает #713 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,03M, при оборотном предложении 342,94M SCRT. В течение последних 24 часов, SCRT торговался в диапазоне от ₽ 0,03152 (минимум) до ₽ 0,03277 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 880,0158844577188421893, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,6454047978636963259.

В краткосрочной перспективе SCRT изменился на +0,43% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,93K.

Рыночная информация SCRT (SCRT)

No.713

₽ 11,03M
₽ 11,03M₽ 11,03M

₽ 59,93K
₽ 59,93K₽ 59,93K

₽ 11,52M
₽ 11,52M₽ 11,52M

342,94M
342,94M 342,94M

--
----

358 047 797,230786
358 047 797,230786 358 047 797,230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

Текущая рыночная капитализация SCRT составляет ₽ 11,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,93K. Циркулируещее обращение SCRT составляет 342,94M, а общее предложение – 358047797.230786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,52M.

История цен SCRT в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,03152
₽ 0,03152₽ 0,03152
Мин 24Ч
₽ 0,03277
₽ 0,03277₽ 0,03277
Макс 24Ч

₽ 0,03152
₽ 0,03152₽ 0,03152

₽ 0,03277
₽ 0,03277₽ 0,03277

₽ 880,0158844577188421893
₽ 880,0158844577188421893₽ 880,0158844577188421893

₽ 4,6454047978636963259
₽ 4,6454047978636963259₽ 4,6454047978636963259

+0,43%

-1,47%

-1,69%

-1,69%

История цен SCRT (SCRT) в RUB

Отслеживайте изменения цены SCRT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0396778-1,47%
30 дней₽ -0,01061-24,81%
60 дней₽ -0,02733-45,94%
90 дней₽ -0,07075-68,75%
Изменение цены SCRT сегодня

Сегодня для SCRT зафиксировано изменение ₽ -0,0396778 (-1,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SCRT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01061 (-24,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SCRT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SCRT изменился на ₽ -0,02733 (-45,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SCRT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,07075 (-68,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SCRT (SCRT)?

Просмотеть страницу истории цен SCRT.

Анализ по SCRT

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SCRT, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SCRT: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SCRT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

SCRT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,03262. Цена находится крайне близко к нижней границе центрального диапазона — 0,03272. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Система ключевых уровней указывает на узкий коридор консолидации между уровнем S1 и центральным диапазоном. На уровне 0,03272 наблюдается временный баланс между быками и медведями. В структуре отсутствуют явные признаки пробоя либо прорыва вниз. Индикатор MACD находится в состоянии «глухого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о преобладании негативной краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, а их открытие сохраняет сжатую динамику. Уровень волатильности остается низким. Наблюдается явление расслоения быстрых и медленных индикаторов. Сигналы покупки из системы скользящих средних противоречат сигналу «глухого пересечения» MACD, что подчеркивает разрозненность рыночной динамики. Отсутствует выраженная направленная движущая сила. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,03272, что примерно соответствует 0,3% от текущего курса. Второй уровень сопротивления R1 находится на уровне 0,03311. Ближайшая поддержка S1 расположена на уровне 0,03219, что составляет около 1,3% от текущей цены. Вторая поддержка S2 установлена на уровне 0,03180. Расстояние между ключевыми уровнями достаточно сжато, что ограничивает пространство для колебаний цен.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SCRT?

Цена SCRT зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на конфиденциальность — в качестве нативного токена сети Secret Network, SCRT извлекает выгоду из растущего спроса на децентрализованные финансовые приложения, ориентированные на защиту конфиденциальности.

2. Уровень принятия сети — повышение использования смарт-контрактов Secret увеличивает полезность токена и его спрос.

3. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка существенно влияют на цену SCRT.

4. Конкуренция — относительная производительность по сравнению с другими приватными монетами, такими как Monero, определяет интерес инвесторов.

5. Технические разработки — обновления протокола и внедрение новых функций влияют на долгосрочную стоимость.

6. Регуляторная среда — регулирование приватных монет может вызывать волатильность.

7. Токен-экономика — стейкинговые вознаграждения и уровень инфляции влияют на динамику предложения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SCRT?

Люди хотят знать текущую цену SCRT по нескольким причинам: для принятия торговых решений, отслеживания портфелей, анализа рынка и определения оптимального времени для инвестирования. SCRT — это нативный токен Secret Network, который обеспечивает работу смарт-контрактов с акцентом на конфиденциальность. Трейдеры отслеживают ежедневные цены, чтобы находить точки входа и выхода, тогда как инвесторы следят за результатами своих инвестиций в сравнении с другими криптовалютами.

Прогноз цены SCRT

Прогноз цены SCRT (SCRT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SCRT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SCRT (SCRT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SCRT потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SCRT достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SCRT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SCRT».

Как купить и инвестировать SCRT в Россия

Готовы приступить к работе с SCRT? Покупка SCRT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SCRT. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SCRT (SCRT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SCRT будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SCRT (SCRT)

Что вы можете сделать с SCRT

Владение SCRT позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SCRT (SCRT)

Secret Network - это децентрализованная сеть компьютеров (секретных нодов), использующих доверенные среды исполнения (TEE) для безопасных, приватных вычислений над зашифрованными данными. Сам блокчейн Secret Network основан на Cosmos SDK / Tendermint, что означает, что сеть имеет свой собственный независимый консенсус, управление на цепи, а также такие функции, как слэш и делегирование. Она защищена нативной монетой Secret (SCRT), которая должна быть заложена валидаторами сети и используется для оплаты транзакций, а также для управления.

Источники SCRT

Для более глубокого понимания SCRT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SCRT
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:18:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SCRT (SCRT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SCRT

SCRT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SCRT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SCRT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SCRT (SCRT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SCRT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SCRT/USDT
₽2,6570138
₽2,6570138₽2,6570138
-1,50%
1.87M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SCRT = 2,6594939 RUB