SCRT Курс (SCRT)
Текущая цена SCRT (SCRT) сегодня составляет ₽ 0,03217 с изменением 1,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCRT на RUB составляет ₽ 0,03217 за SCRT.
На данный момент SCRT занимает #713 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,03M, при оборотном предложении 342,94M SCRT. В течение последних 24 часов, SCRT торговался в диапазоне от ₽ 0,03152 (минимум) до ₽ 0,03277 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 880,0158844577188421893, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,6454047978636963259.
В краткосрочной перспективе SCRT изменился на +0,43% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,93K.
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
Текущая рыночная капитализация SCRT составляет ₽ 11,03M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,93K. Циркулируещее обращение SCRT составляет 342,94M, а общее предложение – 358047797.230786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,52M.
+0,43%
-1,47%
-1,69%
-1,69%
Отслеживайте изменения цены SCRT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0396778
|-1,47%
|30 дней
|₽ -0,01061
|-24,81%
|60 дней
|₽ -0,02733
|-45,94%
|90 дней
|₽ -0,07075
|-68,75%
Сегодня для SCRT зафиксировано изменение ₽ -0,0396778 (-1,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01061 (-24,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SCRT изменился на ₽ -0,02733 (-45,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,07075 (-68,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен SCRT.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SCRT, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SCRT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
SCRT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,03262. Цена находится крайне близко к нижней границе центрального диапазона — 0,03272. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированный сигнал к покупке. Система ключевых уровней указывает на узкий коридор консолидации между уровнем S1 и центральным диапазоном. На уровне 0,03272 наблюдается временный баланс между быками и медведями. В структуре отсутствуют явные признаки пробоя либо прорыва вниз. Индикатор MACD находится в состоянии «глухого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о преобладании негативной краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, а их открытие сохраняет сжатую динамику. Уровень волатильности остается низким. Наблюдается явление расслоения быстрых и медленных индикаторов. Сигналы покупки из системы скользящих средних противоречат сигналу «глухого пересечения» MACD, что подчеркивает разрозненность рыночной динамики. Отсутствует выраженная направленная движущая сила. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,03272, что примерно соответствует 0,3% от текущего курса. Второй уровень сопротивления R1 находится на уровне 0,03311. Ближайшая поддержка S1 расположена на уровне 0,03219, что составляет около 1,3% от текущей цены. Вторая поддержка S2 установлена на уровне 0,03180. Расстояние между ключевыми уровнями достаточно сжато, что ограничивает пространство для колебаний цен.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена SCRT потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Secret Network - это децентрализованная сеть компьютеров (секретных нодов), использующих доверенные среды исполнения (TEE) для безопасных, приватных вычислений над зашифрованными данными. Сам блокчейн Secret Network основан на Cosmos SDK / Tendermint, что означает, что сеть имеет свой собственный независимый консенсус, управление на цепи, а также такие функции, как слэш и делегирование. Она защищена нативной монетой Secret (SCRT), которая должна быть заложена валидаторами сети и используется для оплаты транзакций, а также для управления.
Для более глубокого понимания SCRT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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