Текущее общее настроение на рынке JST: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

JST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10228, при этом цена находится выше ключевой точки S2 — 0,1021. Текущая стоимость расположена в нижней части диапазона между уровнем S1 и центральной точкой 0,10394. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-медвежью направленность. Структура рынка указывает на давление цены ниже центральной точки, при этом силы быков и медведей временно уравновешиваются около уровня S1. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз, что свидетельствует о постепенном высвобождении нисходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют разрозненность краткосрочной динамики, отсутствие единого направления движения. Диапазон полос Боллинджера сужается, что говорит о снижении волатильности. Индикаторы быстрого и медленного движений показывают разделение: с одной стороны, наблюдается желание к краткосрочному отскоку, с другой — сохраняется давление коррекционной фазы среднесрочного характера. Ближайшая ключевая отметка поддержки — уровень S1 (0,10273), который находится примерно в 0,4% от текущей цены. Первое сопротивление расположено на уровне центральной точки 0,10394, примерно в 1,6% от текущей стоимости. Далее следует ориентир на уровне R1 (0,10457). В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S2 (0,1021), находящийся всего в 0,2% от текущей цены. Если цена пробьёт уровень S2, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки; в случае прорыва центральной точки возможен выход на восходящую траекторию.

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