JUST Курс (JST)
Текущая цена JUST (JST) сегодня составляет ₽ 0,10066 с изменением 2,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JST на RUB составляет ₽ 0,10066 за JST.
На данный момент JUST занимает #71 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 860,02M, при оборотном предложении 8,54B JST. В течение последних 24 часов, JST торговался в диапазоне от ₽ 0,10024 (минимум) до ₽ 0,10434 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,2056901842, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3937774793738562.
В краткосрочной перспективе JST изменился на -0,09% за последний час и на -4,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,47K.
No.71
0,02%
2020-04-01 00:00:00
TRX
Текущая рыночная капитализация JUST составляет ₽ 860,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,47K. Циркулируещее обращение JST составляет 8,54B, а общее предложение – 8543764567.31273541. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 860,02M.
-0,09%
-2,44%
-4,85%
-4,85%
Отслеживайте изменения цены JUST за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,2079985
|-2,44%
|30 дней
|₽ +0,00166
|+1,67%
|60 дней
|₽ +0,02364
|+30,69%
|90 дней
|₽ +0,01135
|+12,70%
Сегодня для JST зафиксировано изменение ₽ -0,2079985 (-2,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00166 (+1,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то JST изменился на ₽ +0,02364 (+30,69%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01135 (+12,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены JUST (JST)?
Просмотеть страницу истории цен JUST.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний JUST, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке JST: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
JST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10228, при этом цена находится выше ключевой точки S2 — 0,1021. Текущая стоимость расположена в нижней части диапазона между уровнем S1 и центральной точкой 0,10394. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-медвежью направленность. Структура рынка указывает на давление цены ниже центральной точки, при этом силы быков и медведей временно уравновешиваются около уровня S1. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз, что свидетельствует о постепенном высвобождении нисходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют разрозненность краткосрочной динамики, отсутствие единого направления движения. Диапазон полос Боллинджера сужается, что говорит о снижении волатильности. Индикаторы быстрого и медленного движений показывают разделение: с одной стороны, наблюдается желание к краткосрочному отскоку, с другой — сохраняется давление коррекционной фазы среднесрочного характера. Ближайшая ключевая отметка поддержки — уровень S1 (0,10273), который находится примерно в 0,4% от текущей цены. Первое сопротивление расположено на уровне центральной точки 0,10394, примерно в 1,6% от текущей стоимости. Далее следует ориентир на уровне R1 (0,10457). В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S2 (0,1021), находящийся всего в 0,2% от текущей цены. Если цена пробьёт уровень S2, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки; в случае прорыва центральной точки возможен выход на восходящую траекторию.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена JUST потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.
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