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Текущая цена JUST сегодня составляет 0,10066 RUB. Рыночная капитализация JST составляет 860 015 341,3456999463706 RUB. Отслеживайте обновления цен JST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена JUST сегодня составляет 0,10066 RUB. Рыночная капитализация JST составляет 860 015 341,3456999463706 RUB. Отслеживайте обновления цен JST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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JUST Курс (JST)

Текущая цена 1 JST в RUB:

₽8,3165292
₽8,3165292₽8,3165292
-2,44%1D
RUB
График цены JUST (JST) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:32:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена JUST

Текущая цена JUST (JST) сегодня составляет ₽ 0,10066 с изменением 2,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JST на RUB составляет ₽ 0,10066 за JST.

На данный момент JUST занимает #71 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 860,02M, при оборотном предложении 8,54B JST. В течение последних 24 часов, JST торговался в диапазоне от ₽ 0,10024 (минимум) до ₽ 0,10434 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,2056901842, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3937774793738562.

В краткосрочной перспективе JST изменился на -0,09% за последний час и на -4,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,47K.

Рыночная информация JUST (JST)

No.71

₽ 860,02M
₽ 860,02M₽ 860,02M

₽ 63,47K
₽ 63,47K₽ 63,47K

₽ 860,02M
₽ 860,02M₽ 860,02M

8,54B
8,54B 8,54B

8 543 764 567,31273541
8 543 764 567,31273541 8 543 764 567,31273541

0,02%

2020-04-01 00:00:00

₽ 0,1668924
₽ 0,1668924₽ 0,1668924

TRX

Текущая рыночная капитализация JUST составляет ₽ 860,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,47K. Циркулируещее обращение JST составляет 8,54B, а общее предложение – 8543764567.31273541. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 860,02M.

История цен JUST в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,10024
₽ 0,10024₽ 0,10024
Мин 24Ч
₽ 0,10434
₽ 0,10434₽ 0,10434
Макс 24Ч

₽ 0,10024
₽ 0,10024₽ 0,10024

₽ 0,10434
₽ 0,10434₽ 0,10434

₽ 17,2056901842
₽ 17,2056901842₽ 17,2056901842

₽ 0,3937774793738562
₽ 0,3937774793738562₽ 0,3937774793738562

-0,09%

-2,44%

-4,85%

-4,85%

История цен JUST (JST) в RUB

Отслеживайте изменения цены JUST за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,2079985-2,44%
30 дней₽ +0,00166+1,67%
60 дней₽ +0,02364+30,69%
90 дней₽ +0,01135+12,70%
Изменение цены JUST сегодня

Сегодня для JST зафиксировано изменение ₽ -0,2079985 (-2,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены JUST за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00166 (+1,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены JUST за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JST изменился на ₽ +0,02364 (+30,69%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены JUST за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01135 (+12,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены JUST (JST)?

Просмотеть страницу истории цен JUST.

Анализ по JUST

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний JUST, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке JUST: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке JST: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

JST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,10228, при этом цена находится выше ключевой точки S2 — 0,1021. Текущая стоимость расположена в нижней части диапазона между уровнем S1 и центральной точкой 0,10394. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочный тренд сохраняет нейтрально-медвежью направленность. Структура рынка указывает на давление цены ниже центральной точки, при этом силы быков и медведей временно уравновешиваются около уровня S1. Индикатор MACD зафиксировал пересечение вниз, что свидетельствует о постепенном высвобождении нисходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не сигнализируя об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI демонстрируют разрозненность краткосрочной динамики, отсутствие единого направления движения. Диапазон полос Боллинджера сужается, что говорит о снижении волатильности. Индикаторы быстрого и медленного движений показывают разделение: с одной стороны, наблюдается желание к краткосрочному отскоку, с другой — сохраняется давление коррекционной фазы среднесрочного характера. Ближайшая ключевая отметка поддержки — уровень S1 (0,10273), который находится примерно в 0,4% от текущей цены. Первое сопротивление расположено на уровне центральной точки 0,10394, примерно в 1,6% от текущей стоимости. Далее следует ориентир на уровне R1 (0,10457). В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S2 (0,1021), находящийся всего в 0,2% от текущей цены. Если цена пробьёт уровень S2, это откроет путь к тестированию более низких уровней поддержки; в случае прорыва центральной точки возможен выход на восходящую траекторию.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены JUST?

Цены JST зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень принятия экосистемы TRON и рост DeFi
2. Общий объем замороженных активов (TVL) в протоколе JustLend
3. Вознаграждения за стейкинг и возможности для фермы дохода
4. Общие настроения на рынке криптовалют
5. Динамика цен биткоина и основных альткоинов
6. Регуляторные новости, влияющие на токены DeFi
7. Обновления протокола и запуск новых функций
8. Объем торгов и ликвидность на биржах
9. Партнерские отношения с другими блокчейн-проектами
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену JUST?

Люди хотят знать текущую цену JST по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, анализ ценовых тенденций и поддержание информированности о волатильности рынка. Реальное время предоставления цен помогает инвесторам принимать обоснованные решения.

Прогноз цены JUST

Прогноз цены JUST (JST) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JST в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены JUST (JST) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена JUST потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену JUST достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JST, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены JUST».

Как купить и инвестировать JUST в Россия

Готовы приступить к работе с JUST? Покупка JST на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить JUST. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке JUST (JST).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и JUST будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке JUST (JST)

Что вы можете сделать с JUST

Владение JUST позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Whitepaper

Источники JUST

Для более глубокого понимания JUST рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт JUST
Обозреватель блоков

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Tron Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:32:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JUST (JST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о JUST

JST USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по JST с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами JST USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте JUST (JST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы JUST в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JST/USDT
₽8,3190078
₽8,3190078₽8,3190078
-2,38%
623.52K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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