Текущее общее настроение на рынке SHARE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

SHARE_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,3442. Цена находится в диапазоне между уровнем поддержки S1 (0,3422) и центральным уровнем (0,3450). Доля длинных позиций равна нулю, тогда как короткие позиции доминируют. Рыночная структура демонстрирует характер бокового тренда с колебаниями внутри диапазона. Цены движутся близко к нижней границе центрального уровня, где обе стороны — быки и медведи — временно находятся в состоянии равновесия. Система ключевых уровней указывает на то, что верхнее пространство немного больше, чем нижнее. В настоящее время рынок находится в фазе консолидации, формируя промежуточный откат после предыдущего движения. Индикатор MACD показывает сигнал пересечения бычьего креста, что свидетельствует о возможной коррекции краткосрочного импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а линии быстрой и медленной скользящих средних не демонстрируют явной дивергенции. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока требуют подтверждения. Формирование полос Боллинджера указывает на сохранение обычной волатильности. Линии скользящих средних MA и EMA не дают четких сигналов для входа в позицию. Распределение импульсов выглядит разрозненным, отсутствует выраженный односторонний тренд. Наблюдается некоторая дифференциация между быстрыми и медленными индикаторами, однако значительное расширение диапазона колебаний пока не произошло. Рынок ждет нового направления. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,3422, что составляет примерно 0,58% от текущей цены. Следующий уровень поддержки — S2 — находится на отметке 0,3378, что соответствует приблизительно 1,86% от текущей цены. Ближайшее сопротивление установлено на уровне центрального значения — 0,3450, что составляет около 0,23% от текущей цены. Первый уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,3495, что соответствует примерно 1,54% от текущей цены. Дальний ориентир сопротивления R2 находится на уровне 0,3523. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущей цены.

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