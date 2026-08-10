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Текущая цена ShareX сегодня составляет 0,3477 RUB. Рыночная капитализация SHARE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SHARE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ShareX сегодня составляет 0,3477 RUB. Рыночная капитализация SHARE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SHARE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ShareX Курс (SHARE)

Текущая цена 1 SHARE в RUB:

₽28,744359
₽28,744359₽28,744359
+4,76%1D
RUB
График цены ShareX (SHARE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:22:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ShareX

Текущая цена ShareX (SHARE) сегодня составляет ₽ 0,3477 с изменением 4,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHARE на RUB составляет ₽ 0,3477 за SHARE.

На данный момент ShareX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SHARE. В течение последних 24 часов, SHARE торговался в диапазоне от ₽ 0,3314 (минимум) до ₽ 0,3513 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SHARE изменился на +1,01% за последний час и на +36,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,09K.

Рыночная информация ShareX (SHARE)

--
----

₽ 69,09K
₽ 69,09K₽ 69,09K

₽ 34,77M
₽ 34,77M₽ 34,77M

--
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100 000 000
100 000 000 100 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация ShareX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,09K. Циркулируещее обращение SHARE составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,77M.

История цен ShareX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,3314
₽ 0,3314₽ 0,3314
Мин 24Ч
₽ 0,3513
₽ 0,3513₽ 0,3513
Макс 24Ч

₽ 0,3314
₽ 0,3314₽ 0,3314

₽ 0,3513
₽ 0,3513₽ 0,3513

--
----

--
----

+1,01%

+4,76%

+36,29%

+36,29%

История цен ShareX (SHARE) в RUB

Отслеживайте изменения цены ShareX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1,306063+4,76%
30 дней₽ +0,1439+70,60%
60 дней₽ +0,154+79,50%
90 дней₽ -0,0068-1,92%
Изменение цены ShareX сегодня

Сегодня для SHARE зафиксировано изменение ₽ +1,306063 (+4,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ShareX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,1439 (+70,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ShareX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SHARE изменился на ₽ +0,154 (+79,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ShareX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0068 (-1,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ShareX (SHARE)?

Просмотеть страницу истории цен ShareX.

Анализ по ShareX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ShareX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ShareX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SHARE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

SHARE_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,3442. Цена находится в диапазоне между уровнем поддержки S1 (0,3422) и центральным уровнем (0,3450). Доля длинных позиций равна нулю, тогда как короткие позиции доминируют. Рыночная структура демонстрирует характер бокового тренда с колебаниями внутри диапазона. Цены движутся близко к нижней границе центрального уровня, где обе стороны — быки и медведи — временно находятся в состоянии равновесия. Система ключевых уровней указывает на то, что верхнее пространство немного больше, чем нижнее. В настоящее время рынок находится в фазе консолидации, формируя промежуточный откат после предыдущего движения. Индикатор MACD показывает сигнал пересечения бычьего креста, что свидетельствует о возможной коррекции краткосрочного импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а линии быстрой и медленной скользящих средних не демонстрируют явной дивергенции. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока требуют подтверждения. Формирование полос Боллинджера указывает на сохранение обычной волатильности. Линии скользящих средних MA и EMA не дают четких сигналов для входа в позицию. Распределение импульсов выглядит разрозненным, отсутствует выраженный односторонний тренд. Наблюдается некоторая дифференциация между быстрыми и медленными индикаторами, однако значительное расширение диапазона колебаний пока не произошло. Рынок ждет нового направления. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,3422, что составляет примерно 0,58% от текущей цены. Следующий уровень поддержки — S2 — находится на отметке 0,3378, что соответствует приблизительно 1,86% от текущей цены. Ближайшее сопротивление установлено на уровне центрального значения — 0,3450, что составляет около 0,23% от текущей цены. Первый уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,3495, что соответствует примерно 1,54% от текущей цены. Дальний ориентир сопротивления R2 находится на уровне 0,3523. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены ShareX

Прогноз цены ShareX (SHARE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SHARE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ShareX (SHARE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ShareX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ShareX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SHARE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ShareX».

Как купить и инвестировать ShareX в Россия

Готовы приступить к работе с ShareX? Покупка SHARE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ShareX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ShareX (SHARE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ShareX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ShareX (SHARE)

Что вы можете сделать с ShareX

Владение ShareX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ShareX (SHARE)

ShareX разрабатывает Web3-инфраструктуру для экономики совместного потребления, предлагая стандартизированный IRL-онбординг и верифицируемый расчетный слой, который переносит в блокчейн общие и автономные устройства, данные об использовании и денежные потоки, создавая масштабируемые доходные RWA.

Источники ShareX

Для более глубокого понимания ShareX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ShareX
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:22:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ShareX (SHARE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ShareX

SHARE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SHARE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SHARE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ShareX (SHARE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ShareX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHARE/USDT
₽28,736092
₽28,736092₽28,736092
+4,73%
200.73K (USDT)

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Лидеры роста

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SHARE = 28,744359 RUB