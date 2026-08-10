ShareX Курс (SHARE)
Текущая цена ShareX (SHARE) сегодня составляет ₽ 0,3477 с изменением 4,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHARE на RUB составляет ₽ 0,3477 за SHARE.
На данный момент ShareX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SHARE. В течение последних 24 часов, SHARE торговался в диапазоне от ₽ 0,3314 (минимум) до ₽ 0,3513 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе SHARE изменился на +1,01% за последний час и на +36,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,09K.
BSC
Текущая рыночная капитализация ShareX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,09K. Циркулируещее обращение SHARE составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,77M.
+1,01%
+4,76%
+36,29%
+36,29%
Отслеживайте изменения цены ShareX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1,306063
|+4,76%
|30 дней
|₽ +0,1439
|+70,60%
|60 дней
|₽ +0,154
|+79,50%
|90 дней
|₽ -0,0068
|-1,92%
Сегодня для SHARE зафиксировано изменение ₽ +1,306063 (+4,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,1439 (+70,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SHARE изменился на ₽ +0,154 (+79,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0068 (-1,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен ShareX.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ShareX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SHARE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
SHARE_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,3442. Цена находится в диапазоне между уровнем поддержки S1 (0,3422) и центральным уровнем (0,3450). Доля длинных позиций равна нулю, тогда как короткие позиции доминируют. Рыночная структура демонстрирует характер бокового тренда с колебаниями внутри диапазона. Цены движутся близко к нижней границе центрального уровня, где обе стороны — быки и медведи — временно находятся в состоянии равновесия. Система ключевых уровней указывает на то, что верхнее пространство немного больше, чем нижнее. В настоящее время рынок находится в фазе консолидации, формируя промежуточный откат после предыдущего движения. Индикатор MACD показывает сигнал пересечения бычьего креста, что свидетельствует о возможной коррекции краткосрочного импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а линии быстрой и медленной скользящих средних не демонстрируют явной дивергенции. Значения индикаторов KDJ и StochRSI пока требуют подтверждения. Формирование полос Боллинджера указывает на сохранение обычной волатильности. Линии скользящих средних MA и EMA не дают четких сигналов для входа в позицию. Распределение импульсов выглядит разрозненным, отсутствует выраженный односторонний тренд. Наблюдается некоторая дифференциация между быстрыми и медленными индикаторами, однако значительное расширение диапазона колебаний пока не произошло. Рынок ждет нового направления. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,3422, что составляет примерно 0,58% от текущей цены. Следующий уровень поддержки — S2 — находится на отметке 0,3378, что соответствует приблизительно 1,86% от текущей цены. Ближайшее сопротивление установлено на уровне центрального значения — 0,3450, что составляет около 0,23% от текущей цены. Первый уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,3495, что соответствует примерно 1,54% от текущей цены. Дальний ориентир сопротивления R2 находится на уровне 0,3523. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±1% вокруг текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена ShareX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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